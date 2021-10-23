Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане 23 октября 2021, 10:34

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Вера Басилая

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, во время которого моряки отработали тактическое маневрирование, говорится в сообщении Минобороны России. «Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китайской Народной Республики в период с 17 по 23 октября 2021 года впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Отмечается, что во время патрулирования группировка кораблей прошла через Сангарский пролив. Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль. «Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран», – уточнили в ведомстве. Отмечается, что в составе совместного отряда из 10 кораблей Российская Федерация была представлена силами Тихоокеанского флота – кораблем измерительного комплекса «Маршал Крылов», большими противолодочными кораблями «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветами проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий». Военно-морские силы народно-освободительной армии Китая (НОАК) были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения «Дунь Пин Ху». Ранее в Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника. До этого корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив.

Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота 21 октября 2021, 08:45

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября. «Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag. «Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn. «Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – заявил MLB. «Если только Россия и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo. «Если Россия и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx. Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами. Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей. Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева 20 октября 2021, 12:52

Фото: practical shooting/Youtube

Текст: Ростислав Зубков

«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ). «ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник. Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист. Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы. «С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт. «У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили». «Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики». В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки. ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения. Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева. АПЛ «Князь Олег» выстрелила «Булавой» 21 октября 2021, 09:44

Фото: Russian Defence Ministry/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Атомная подлодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили в Минобороны. «Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», – передает РИА Новости сообщение военного ведомства. В Минобороны уточнили, что, «по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район». Напомним, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море. Эксперт оценил украинские угрозы России британскими ракетами 22 октября 2021, 13:34

Фото: Duch.seb/Wikipedia

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Сверхзвуковые ракеты Brimstone, которые Британия поставит Украине, будут представлять опасность не для России, а для ДНР и ЛНР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее экс-замглавы генштаба ВСУ Игорь Романенко пригрозил «уничтожать» новым оружием российские военные корабли. «Ракеты Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов и относятся к противотанковым ракетным комплексам. Снаряд имеет массу всего 49 кг, тандемную кумулятивную боевую часть – от пяти до десяти килограммов, дальность поражения – 11,5 км. Она нужна для пробивания брони», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, лазерная или радиолокационная в миллиметровом диапазоне головка наведения очень сильно ограничивает применение этих ракет в сложных метеоусловиях, например – в дождь и туман. «Кораблям она не сможет нанести существенный урон. После пробития корпуса кумулятивная струя разрушит одно или два сопредельных помещения. Для того, чтобы серьезно ударить, например, по корвету – нужна ракета с боевой частью в пять раз превышающей ту, что имеет Brimstone», – пояснил специалист. Кроме того, российские корветы имеют всепогодную радиолокационную систему наведения и вооружение с дальностью поражения около 15 км и темпом огня 200 выстрелов в минуту. «Таким образом, наши военные корабли просто не допустят украинские катера с Brimstone на дистанцию залпа и осуществят их упреждающее уничтожение. Их ракеты будут представлять угрозу только для танков, автомобилей и наземных стационарных сильно укрепленных целей. Даже против пехоты она будет малоэффективна, поскольку почти вся энергия удара уйдет в землю», – указал эксперт. «Зачем Украина их взяла? Им важно два условия: чтобы вооружение было непременно из стран НАТО и чтобы оно хоть куда-нибудь стреляло. При этом сам альянс поставит эти ракеты для того, чтобы ВСУ совершали атаки на ДНР и ЛНР на приморском направлении, например – около Мариуполя», – резюмировал Сивков. Ранее стало известно, что власти Украины ведут переговоры с Британией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации издания, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. Министерство обороны Британии подтвердило информацию о поставках ракет Brimstone Украине, уточнив, что речь идет о сделке, заключенной в июне 2021 года. Как пишет The Times, Великобритания предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере расширения сотрудничества между странами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты могут поражать «рой» целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, говорится в сообщении. Кроме того, 15 октября посол республики в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. В этой связи генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель» выразил мнение, что украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». По словам генерала ВСУ, при запуске этих ракет в необходимом количестве можно уничтожить и «большой корабль противника». Как считает Романенко, благодаря наличию подобного вооружения, у Украины появится возможность «более мощного ответа» на «провокации» России. При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений. Ранее Владимир Путин допустил вероятность размещения ракет НАТО на Украине. «Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим?» – задался вопросом российский лидер, имея в виду наступательное оружие, а также ракеты средней и меньшей дальности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил отсутствие необходимости в создании военного блока с Китаем 21 октября 2021, 20:05 Текст: Алексей Дегтярев

России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». «Много раз говорили об этом. Мы дружим с Китаем не против кого-то, а в интересах друг друга. Первое. Второе. В отличии от НАТО, от стран НАТО, мы не создаем никакого замкнутого военного блока. Ну нет же военного блока России и Китая, и нет такой цели его создавать. Поэтому разговор на этот счет не имеет никаких оснований», – заявил Путин. Также глава государства напомнил, что на Украине есть конституционное положение о вступлении в НАТО. «Учебные центры никто не запрещает. А под маркой учебных центров можно все, что угодно разместить. И как я уже говорил, это было тоже, публично звучало. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать-то с этим? Ну не мы же лезем туда со своими ракетами, к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», – отметил президент. Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не должен рассматривать угрозу Китая отдельно от России, своего «изначального геополитического противника». Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия 22 октября 2021, 11:33

Фото: Courtesy Leah Garton/Missile

Defense Agency/REUTERS

Текст: Дмитрий Зубарев

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, идет проверка, сообщили в министерстве обороны США. В военном ведомстве пояснили, что речь идет об «эксперименте по сбору данных», который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски. «Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», – передает РИА Новости сообщение Пентагона. Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия – стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС. Напомним, в четверг источник сообщил, что программа Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились из-за нештатной ситуации с ракетой-носителем. Подлодка «Великий Новгород» отработала удар «Калибрами» по кораблям в Черном море 20 октября 2021, 14:09

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) в ходе учения отработал нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника, сообщили в Минобороны. «В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа (ЮВО) подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям «противника», роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота», – передает официальный сайт Минобороны. В ходе учения ПЛ вышла из пункта базирования в полигон боевой подготовки, где экипаж отработал действия по поиску и уничтожению надводных средств условного противника, срочному погружению на различные глубины, управлению подводным кораблем при всплытии в надводное положение, а также борьбе за живучесть. Этап учения был проведен по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) военного округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии. Ранее экипаж подлодки «Великий Новгород» ЧФ провел учение по постановке мин. Китайцы оценили слова Путина о военном союзе с Пекином 23 октября 2021, 10:09 Текст: Вера Басилая

Читатели китайского портала «Гуаньча» поддержали заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости в военном союзе между Москвой и Пекином, поскольку «хорошая дружба лучше союза». «Всеобъемлющее стратегическое партнерство на самом деле лучше традиционного военного союза, поэтому концепция военного союза для нас давно устарела» – приводит РИА «Новости» слова читателя Цянь Шоу. Согласен с ним и комментатор с ником zaddy, он считает, что «стратегическое партнерство намного более гибкое, чем военный блок, так зачем нам его создавать?». Китайские пользователи уверены, что между Россией и Китаем установились крепкие дружеские отношения, а это «лучше союза». Также некоторые комментаторы сравнили этот подход с американской стратегией создания разветвленной сети союзов. «Только США считают, что если вы не создадите альянс, у вас не будет железных союзников, и никто вам особо не поможет», – отметил один из пользователей. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», заявил, что России и Китаю нет необходимости в создании собственного военного блока, поскольку они дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и не создают военного блока, как НАТО. В Британии признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией 21 октября 2021, 09:04 Текст: Наталья Ануфриева

США безнадежно отстают от России и Китая в «гиперзвуковой гонке», констатировало британское издание The Telegraph. В статье указывается, что «США рискуют стать третьим колесом в «гиперзвуковой гонке», передает РИА «Новости». Автор материала поясняет, что с появлением нового оружия превосходство американских авианосцев больше не будет иметь решающего значения, так как боевые корабли станут всего лишь «подсадными утками» для гиперзвуковых ракет с ядерными зарядами, летящими в них из космоса. Кроме того, летом стало известно, что военно-воздушные силы США снова провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). На этом фоне Китай еще семь лет назад начал испытания своего гиперзвукового планирующего аппарата DongFeng-17, а Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету «Циркон» и поставила на вооружение «еще более продвинутую» ракету «Авангард», что «фактически вывело Россию на первое место в гиперзвуковой гонке», указывает The Telegraph. «Справедливо сказать, что в Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком. Американские официальные лица даже недавно высказали предположение, что то, что было принято за НЛО в небе над США на самом деле может быть китайскими или российскими сверхзвуковыми ракетами», – отмечает автор материала. Ранее сообщалось, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как сообщения об этом застали США врасплох. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что упоминаемая в СМИ информация об испытаниях гиперзвукового оружия не соответствует действительности – Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. Между тем в октябре стало известно, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты. Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов 22 октября 2021, 09:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов с палуб военных кораблей, заявил заместитель генсека правительства страны Есихико Исидзаки. Полеты, как утверждают в Токио, проходили в 50-100 километрах от японского острова Сумису (остров Смита) после того, как по одному кораблю ВМФ России и ВМС Китая прошли через Сангарский пролив, а еще по пять российских и китайских кораблей приблизились к восточной стороне острова Хонсю. «Вчера, 21 октября, (корабли) прошли между островами Сумису (Смита) и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету», – передает РИА Новости слова Исидзаки. В ответ в воздух были подняты японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио «с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства. Я воздержусь от ответа о целях прохода китайских и российских судов». В Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021». Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника. Ранее корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив. Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота. Спецназ в Сибири впервые уничтожил условного врага «тигровой каруселью» 21 октября 2021, 09:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Спецназ Центрального военного округа на учениях на полигоне в Новосибирской области впервые отработал уничтожение условного противника с применением новой тактики непрерывной стрельбы, рассказала пресс-служба ЦВО. «Военнослужащие <...> в ходе тактико-специального учения, завершившегося сегодня на полигоне «Шилово» в Новосибирской области, уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы – «тигровой карусели», – передает РИА Новости сообщение ЦВО. По легенде маневров, незаконное вооруженное формирование на легкобронированной технике, пользуясь численным превосходством, попыталось напасть на систему опорных пунктов и позиций спецназовцев. Когда колонна техники условного противника приблизилась на прицельное расстояние, экипаж бронеавтомобилей «Тигр» обстрелял ее из крупнокалиберных пулеметов «Корд. В ЦВО отметили, что при «тигровой карусели» огонь ведут попарно и поочередно, а сами машины маневрируют таким образом, чтобы атака не прекращалась и во время перезарядки. В учениях задействовали более 500 военнослужащих и 30 единиц специальной техники. Шойгу назвал причину принятия новой военной доктрины России и Белоруссии 20 октября 2021, 13:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них – новая Военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера», – передает ТАСС слова Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. По его словам, одна из таких мер – новая Военная доктрина Союзного государства. «Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства», – сказал Шойгу. Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, сказал Шойгу. «В сентябре провели совместное стратегическое учение «Запад-2021». Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования организации «Взаимодействие-2021». В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2021», – сказал министр обороны России. Шойгу подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств России и Белоруссии позволяет «своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их». «В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована», – констатировал Шойгу. Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности. «Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», – сказал Шойгу. «Калашников» заявил о готовности к серийному производству новых пистолетов для МВД 20 октября 2021, 11:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Группа компаний «Калашников» подготовила серийное производство новых пистолетов Лебедева компактных (ПЛК), которые МВД приняло на вооружения для замены пистолетов Макарова (ПМ), сообщили в ГК. В «Калашникове» подтвердили, что «МВД приняло на вооружение разработанный группой компанией «Калашников» пистолет Лебедева компактный. «На предприятии «Ижмех» завершена техническая подготовка к серийному производству изделия», – передает РИА Новости сообщение «Калашникова». ПЛК разработан компанией «Калашников». От базовой версии пистолета Лебедева облегченный ПЛК отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, емкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения. Пистолет Макарова был разработан в 1948 году и уже не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах России на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч «макаровых». Ранее источник в силовых структурах сообщил, что МВД России приняло ПЛК на вооружение для постепенной замены морально устаревшего ПМ. Шойгу заявил о наращивании присутствия НАТО вблизи границ России и Белоруссии 20 октября 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск», – цитирует РИА Новости заявление Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. По его словам, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур», – сказал Шойгу. По его оценке, «численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое – с 25-ти до 40 тыс. военнослужащих». «В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы Aegis Ashore. При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты Tomahawk и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном», – отметил министр обороны России. Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, – из-за сложной военно-политической обстановки. «Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки», – сказал Шойгу. Напомним, в июне в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. США заявили об обнаружении пяти российских самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски 22 октября 2021, 12:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Американские военные заявляют, что пять самолетов России залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, при этом в суверенное воздушное пространство США и Канады они не заходили, сообщают СМИ. «Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) региона Аляски идентифицировало и отследило пять российских самолетов, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – передает РИА Новости сообщение интернет-портала DVIDS, специализирующегося на новостях на военную и военно-промышленную тематику. Там говорится, что самолеты были замечены 21 октября в 17.53 по местному времени (5.53 мск 22 октября). «Самолеты, которые в настоящее время находятся в международном воздушном пространстве, не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты покинули зону ПВО в 19.21 по местному времени (7.21 мкс 22 октября)», – говорится в сообщении. Ранее в НОРАД сообщили, что самолеты ВВС США осуществили перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.