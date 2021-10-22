Не привитых вахтовиков запретили принимать на работу в Камчатском крае

Медик: Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников

«В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук Николай Дайхес. Так он прокомментировал сообщения о росте заболеваемости COVID-19.

«Всплеск, который мы видим сегодня, не случаен, его прогнозировали. Конечно, это связано и с осенним периодом, с усилением осенью различных простудных заболеваний. Но в первую очередь – с тем, что у нас недостаточен процент вакцинированных, и главное – недостаточно понимание людей, что нужно вакцинироваться», – отметил доктор медицинских наук, профессор Николай Дайхес, директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, член-корреспондент Российской академии наук.

«Об этом сегодня открыто говорят. Мы видим цифры вакцинации, как в крупных городах, так и в отдельных регионах страны. Случайностей не бывает. Невысокие показатели вакцинации – следствие мифов антипрививочников», – полагает собеседник.

В ходе обсуждений, в том числе на площадке Общественной палаты России, высказывалось мнение – к противникам вакцинации должен быть выработан социальный иммунитет, как к людям, которые ставят себя вне общества, вне нормальных человеческих рамок, подчеркнул Дайхес. По его мнению, те, кто – вопреки очевидным фактам о «Спутнике V» и других вакцинах – рассказывают небылицы о «недоказанном клиническом эффекте» или об опасности российских препаратов, подыгрывают «нашим западным партнерам» – и в первую очередь, западному фармацевтическому бизнесу, который опасается конкуренции.

Но куда более важно то, что антипрививочники подвергают опасности тех, кто поддается на их пропаганду, подчеркнул Дайхес. «Надо понимать, что и вакцинированный человек может переболеть COVID-19, особенно в случае заражение новыми, видоизмененными штаммами, которые приходят в нашу страну. Но медицинская практика свидетельствует – те люди, что привились, легче переживают заболевание, чем те, кто отказались от вакцинации», – подчеркнул специалист.

«Безусловно президент сказал правильно: «У нас только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть». Но я считаю, что первый путь – вакцинация, главный и верный», – отметил Дайхес. По его оценке, если общество в массе своей предпочтет преодолевать пандемию, переболевая COVID-19, то это будет чревато многочисленными летальными случаями или тяжелым течением болезни.

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«Поэтому жизненно необходимо активизировать разъяснения – почему надо прививаться», – подчеркнул собеседник. Те же, кто, развлекаясь или говоря всерьез, пишет про «чипирование» и тому подобный вздор, в первую очередь не думают об окружающих, добавил эксперт. «В обществе должна быть создана атмосфера, в которой тот, кто считает для себя ненужным вакцинироваться, должен быть поставлен вне общества. Если эти люди не думают о себе – это их проблемы. Но они не думают об окружающих, о детях в первую очередь», – резюмировал Дайхес.

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