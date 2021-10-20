Талибы гарантировали безопасность консульских учреждений в Афганистане

Движение «Талибан*» (запрещено в России) гарантировало безопасность дипломатических учреждений, в том числе российских, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24».

На вопрос возможности возобновления работы генконсульства России в Мазари-Шарифе он заявил, что «это может произойти».

«Мы над этим работаем в межведомственном формате. Потому что тут надо гарантированно решить вопросы обеспечения безопасности. Талибы*, что подтверждается, между прочим, делом, гарантировали безопасность не только российских дипломатических консульских учреждений», – передает слова Кабулова ТАСС.

Напомним, делегация «Талибана*» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо России и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.