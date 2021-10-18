Пушков объяснил, чем для НАТО грозит разрыв отношений с Москвой

«Североатлантическому альянсу следует серьезно воспринять приостановку работы российского постпредства, поскольку отсутствие диалога с Россией – это большой минус для НАТО и его членов с точки зрения архитектуры европейской безопасности», – пояснил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО.

«Решение Москвы привести официальное состояние отношений между Россией и НАТО в соответствие с реальным – логичное и единственно возможное в той ситуации, которая сложилась по вине самого альянса», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что несколько лет назад генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил формулу, согласно которой с Россией нужно разговаривать только с позиции силы. «Уже тогда российской стороне было понятно, что такой подход альянса уничтожит диалог как таковой, поскольку он предполагает диктовку условий и выдвижение ультиматумов, что для России неприемлемо. Эта формула бездумно повторялась многими европейскими политиками, но на самом деле была призвана замаскировать неготовность НАТО вести равноправный и конструктивный диалог с Москвой», – объяснил собеседник.

По его словам, такие заявления альянса создавали внешнее впечатление, что у НАТО с Россией идет диалог, пусть и с позиции силы. «Это была формула успокоения европейской общественности – как будто НАТО не только давит на Россию и занимается наращиванием своей военной мощи, но и ведет диалог и держит все под контролем. Через эту формулу альянс создавал себе алиби для конфронтационного курса в отношениях с Россией», – уточнил парламентарий.

Пушков напомнил, что Совет Россия – НАТО не работает уже несколько лет, давно нет у России и посла при альянсе. «Другими словами – для диалога Москвы с альянсом на деле нет необходимой дипломатической инфраструктуры. И пока НАТО не изменит подход к России, диалог невозможен. Однако я скептически отношусь к идее, что альянс скорректирует свою стратегию», – признался сенатор.

Теперь, после фактического разрыва отношений Москвы и НАТО, экстренные контакты могут идти через российского посла в Брюсселе. «Также НАТО может назначить одного из послов стран – членов альянса в Москве своим представителем, через которого, в случае необходимости, можно довести нужную информацию. Но это – резервная линия связи, которая не является полноценным механизмом поддержания отношений между Москвой и Брюсселем, каким был Совет Россия – НАТО», – указал сенатор.

Политик обратил также внимание, что даже США предпочитают вести с Россией диалог, пусть сложный и ограниченный. «Вашингтон понимает, что отсутствие такого диалога невыгодно для безопасности самих США», – резюмировал Пушков.

Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии.

«Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября», – добавил Лавров. Он отметил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов говорит о том, что альянс не заинтересован в диалоге.

Дипломат пояснил, что для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу России в Бельгии. «Никаких контактов по линии военных между Россией и НАТО не происходит», – указал глава МИД, подчеркнув, что Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.

Он уточнил, что в НАТО так и не объяснили причин лишения аккредитации российских дипломатов при альянсе. Также секретариат Североатлантического альянса уведомлен об ответных шагах России после высылки сотрудников постпредства РФ при НАТО.

Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.

В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.

В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, Россия может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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