Совместные учения стран ОДКБ начались в Таджикистане

Специальные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021», в которых принимают участие более 4 тыс. человек, начались в Таджикистане, сообщили в организации.

«18 октября с. г. на полигоне Вооруженных сил Республики Таджикистан Харбмайдон в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2021» состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск-2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021», – передает ТАСС сообщение ОДКБ.

В ходе торжественной церемонии открытия начальник генштаба ВС Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода отметил, что ситуация, складывающаяся в Центрально-Азиатском регионе на фоне событий, происходящих в Афганистане, остается непростой и имеет тенденцию к обострению.

«Центрально-Азиатскому региону мы уделяем особое внимание. Основным источником нестабильности является обстановка внутри и вокруг Исламской Республики Афганистан. Именно поэтому впервые в рамках совместной подготовки мы проводим три учения одновременно», – сказал в свою очередь начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Группировка Войск ОДКБ отработает задачи по проведению совместной операции для локализации приграничного вооруженного конфликта. Также будут совместно решатся вопросы материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции.

В учениях принимают участие воинские контингенты государств - членов ОДКБ, состоящие из мобильных соединений и воинских частей постоянной готовности, оснащенных современным вооружением и военной (специальной) техникой, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего задействовано более 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.

Ранее в Парламентской ассамблее (ПА) ОДКБ сообщили, что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2021» вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября, в наблюдении за ними примут участие парламентарии стран организации.