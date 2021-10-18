Маленькая девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье в компании сверстников

Семилетняя девочка в оренбургском Гае отравилась суррогатным алкоголем, употребив спиртосодержащую жидкость «в компании сверстников», после оказания медицинской помощи она отпущена домой, сообщили в СК по Оренбургской области.

В сообщении СК по региону говорится, что 17 октября в 08.00 в приемный покой детской городской больницы города Новотроицка с диагнозом «отравление суррогатным алкоголем» доставлена и госпитализирована семилетняя жительница Гайского городского округа. Следователи проводят проверку.

«В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

После того, как девочка вернулась домой, ее состояние ухудшилось, ребенок был госпитализирован. «К настоящему времени после оказания необходимой помощи ребенок выписан домой», – сообщили в региональном СК.

Как сообщили в МВД по региону, алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей.

«Полиция установила, что семилетняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме», – говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.

«В отношении 58-летней женщины, у которой был приобретен алкоголь, составлены административные протоколы о «незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» и «незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», – сообщили в областной полиции.

Кроме того, к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители. «В настоящее время спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу. Проверка по данному факту продолжается, по окончании будет принято процессуальное решение. Пострадавшей девочке назначено амбулаторное лечение и отпущена домой», - сообщили в МВД по региону.

Ранее сообщалось, что в Орске обнаружили склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь, там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и оборудование, сообщал Следственный комитет.

После употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области пятеро детей остались сиротами.

Ранее был арестован первый обвиняемый в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области, позже суд отправил под стражу еще троих задержанных.

Как сообщила замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова, число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области составило 35 человек.