Врач назвала суточную дозу витамина С для здорового человека

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что суточная доза витамина С для здорового человека должна составлять не более 90 мг.

Суточная дозировка для больного и здорового человека может отличаться в десятки раз, отметила медик в интервью радио Sputnik.

Именно витамин С поможет поддерживать иммунитет в период сезонных простудных заболеваний, поэтому его обязательно нужно учитывать при составлении плана питания. Чтобы обеспечить 90 мг витамина С в сутки, достаточно употреблять нужное количество овощей и фруктов.

«Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, этого вполне достаточно», – сказала Залетова.

По словам врача, употребляющие в необходимом количестве фруктов и овощей люди не столкнутся с дефицитом витамина С.

Если организм испытывает стресс, в том числе из-за болезни, то потребность в витамине С возрастает, иногда в десятки раз. Получить большую дозу витамина из еды сложно, поэтому необходимо идти в аптеку.

«В препаратах, которые мы покупаем в аптеках, бывают большие дозировки витамина C. Там встречаются 500, 1000 и даже 2000 миллиграммов витамина C, что значительно превышает суточную потребность», – объяснила Залетова.

Выбирать витамины в аптеке нужно после консультации с врачом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием синтетических витаминов может привести к проблемам со здоровьем, так как они усваиваются всего на 10%. Отдать предпочтение он посоветовал витаминам в составе натуральных продуктов.