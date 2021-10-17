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Российское движение школьников поздравило отцов с праздником
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Более 200 тыс. детей со всех регионов страны вместе с активистами Российского движения школьников (РДШ) подготовили сюрпризы для своих отцов, в честь праздника, а также они приняли участие в специальных акциях и флешмобах.
В десяти пилотных регионах, где с 1 сентября появились советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, ребята вместе с «навигаторами детства» своими руками создавали открытки, посвященные отцам. Кроме того, советниками по воспитанию были организованы разные мероприятия: мастер-классы, интеллектуальные конкурсы, тематические киноклубы для старшеклассников и их родителей, где можно было посмотреть и обсудить такие фильмы, как «Папа», «Мужики», «Дети Дон-Кихота», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
В Смоленской области и Чувашской Республике состоялись товарищеские футбольные матчи между отцами региона и активистами РДШ.
В Костромской области отцы со своими детьми отправились в театры, где посмотрели спектакли в формате арт-встречи «Вместе с папой в театре».
Благотворительный турнир по настольному хоккею прошел накануне в Республике Карелия, а сегодня там проходит тематический пикник в городском парке «Семейное кафе». Для пришедших в парк семей с детьми подготовлен комплекс активностей: мастер-класс от канатоходцев и жонглеров, квест-задания, туристическое ориентирование в парке, арт-мастерские. Вожатые РДШ стали волонтерами и проведут для отдыхающих различные активности.
«В России День отца, наконец-то, получил официальный статус 4 октября 2021 года вместе с соответствующим Указом Владимира Путина, и мы в РДШ рады, что в нашем календаре дней единых действий появился новый праздник – один на всех. Ведь раньше День отца праздновался разрозненно в разных регионах, например, в Волгограде – 1 ноября, а в Алтайском крае – в последнее воскресенье апреля. Мы решили, что первый Всероссийский день отца следует отметить особенно, поэтому кроме запланированных очных празднований в регионах, мы запустили семь онлайн-акций, чтобы каждый школьник страны смог рассказать о своем отце. За три дня в них приняло участие более тысячи ребят, самой популярной оказалась акция «Зарядка с папой», где в своих аккаунтах социальных сетей активисты РДШ выкладывают видео, на которых они вместе с отцами делают утреннюю зарядку и делятся своими любимыми упражнениями», – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Кроме того, РДШ организовало акцию «К отцу на работу» – акция, в которой ребята провели один день на работе с отцами, а затем написали о прошедшем дне пост на своей странице. Они рассказали, кем работают их папы и поделились своими эмоциями.
В рамках акции «Отец-образец» участники поздравили отцов с праздником так, как бы родитель поздравил бы ребенка с днем рождения или новым годом.
Другая акция – «Дело с папой»: ребенок в паре с папой выбирали одно изобретение или предмет рукоделия, а потом создавали его вместе. Например, собирали кормушку для птиц, автомобиль из подручных материалов, самодельные игрушки, проводили опыты в домашних условиях.
«Я считаю, что новый праздник – День отца давно надо было отмечать! Ведь роли мамы и папы в жизни ребенка – равнозначны, и это праздник станет еще один поводом сказать спасибо папам!» – считает активистка РДШ из Астрахани Полина Рузмикина.
Напомним, что в начале октября президент России Владимир Путин поручил «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей» учредить в стране «День отца», отмечать его будут в третье воскресенье октября.
Пушков ответил пожелавшему «задавить» Россию в Гааге Кулебе
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Именно Украина в 2018 году нарушила государственную границу России, и это известно всем, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о намерении Киева «задавить» Москву в суде по этому вопросу.
«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему. А что касается «железных аргументов», то тут Киев уже выложил свои доводы против контракта Венгрии и Газпрома, но эта «железная логика» никого не впечатлила ни в Будапеште, ни в Брюсселе», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что аргументация Украины в ПАСЕ против России, которой занимался Кулеба лично, также была отброшена, особенно когда зашла речь о возможном выходе России из Совета Европы.
«Неземная «красота» украинской позиции, которой хвастают в Киеве, все чаще ускользает от крупных игроков или не принимается во внимание. Задавят они», – возмутился Пушков.
Ранее в пятницу Кулеба объявил, что украинская сторона в суде в Гааге способна «задавить» российскую юридическими аргументами по инциденту в Черном море в 2018 году.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.
В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения судов и моряков.
Финскую журналистку удивила уникальная российская особенность
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Журналистке из Финляндии Анне-Лену Лаурен понравилась способность россиян быстро, качественно и недорого ремонтировать вещи, которые она бы выкинула.
Лаурен рассказала о том, как однажды случайно прожгла дыру на любимой кофте, ей пришлось обратиться к русской портнихе, чтобы починить вещь.
«И тут я вспомнила про швею Галину. Про ее волшебство. В ее руках разорванные конные бриджи моей дочери стали как новые. Отвратительная дыра в ее пуховике скрылась под заплаткой, которую без увеличительного стекла почти и не разглядишь», – рассказала Лаурен в статье для Dagens Nyheter, передает РИА «Новости».
Журналистка объяснила, что Галина работает в «Доме быта» в Гетеборге.
По мнению Лаурен, россияне мастерски, «невероятно быстро» и по доступным ценам занимаются ремонтом одежды, электроники и аксессуаров. Она считает, что это связано с советским прошлым.
«И это существует бок о бок с безграничным материализмом, который, в свою очередь, – ответная реакция на бедность при социализме», – предположила она.
При этом Лаурен отметила успехи скандинавских стран в сортировке мусора, однако это контрастирует с тем, что многие вещи, которым можно дать вторую жизнь, выбрасываются.
«Все потому, что часто починка обходится нам примерно в такую же сумму, как покупка новой вещи. У нас в этой области нет развитой экономической системы, а стоило бы обзавестись», – пояснила журналистка, признавшись, насколько безумна культура потребления ее страны.
Ранее американская журналистка, автор путевых очерков и книги «Затерянные пианино Сибири» Софи Робертс описала «ощущение чуда», которое она испытала, побывав на Алтае.
Свидетельница нападения на станции «Текстильщики» стала обвиняемой
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Свидетельница по делу об инциденте с кавказцами у метро «Текстильщики» стала обвиняемой по делу, ее обвиняют в брани в общественном месте, об этом она рассказала в СМИ.
«Я реально в шоке. Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая», – сказала Ольга изданию «Подъем».
Она добавила, что ей предъявляют обвинение за нецензурные выражения в общественном месте.
«Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Я на стрессе, на эмоциях, говорила: «Вы что творите!» Потом сказали, что будут производить опись содержимого моей сумки и изъятие всего, включая телефон. Я отказалась отдавать им личные вещи. Ну тогда, стали они говорить, вы будете здесь находиться двое суток для выяснения вашей личности», – рассказала собеседница.
По ее словам, ей вменяют то, что она якобы материлась в вагоне, где была толпа, но такого на самом деле не было.
«Я говорила с ними, но без мата. Я написала, что не согласна с протоколом. Вчера три часа я была в отделении на Таганке. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при этих сотрудницах», – призналась она.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.
Яценюк подсчитал убытки от несвоевременной закупки газа Украиной
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Украина понесет убытки от несвоевременной закупки газа в размере 5 млрд долларов, заявил экс-премьер страны Арсений Яценюк.
«Украинская власть потеряла время и нанесла миллиардные убытки гражданам Украины. Нужно было газ покупать тогда, когда он стоил 250 долларов. Не все это могли себе позволить, так как не имеют газовых хранилищ. Но в Украине газовые хранилища есть – одни из наибольших в Европе. На счетах «Нафтогаза» было 2 млрд долларов. На эти средства можно было предостаточно купить газа и закачать в хранилища», – заявил Яценюк в эфире украинского телевидения, передает РИА «Новости».
Он отметил, что за такой промах персональную ответственность несет действующая власть в стране. По его словам, «из карманов украинцев возьмут 5 млрд долларов», и эти убытки будут из-за того, что власти не закупили газ вовремя.
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Цены на газ в Европе накануне выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер России Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Толстой объяснил недоверие людей к вакцине от COVID
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Государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом, считает депутат Госдумы Петр Толстой.
«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает», – написал Толстой в своем Telegram-канале.
По его мнению, ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении, а подход «мы сказали, а вы делайте» тут не работает.
«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан. А врачам, ежеминутно спасающим жизни, я могу выразить только безмерную благодарность. Их труд неоценим», – заключил политик.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
Завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров отмечал, что через месяц число россиян, заразившихся коронавирусом, может превысить 1 млн человек.
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Мощность ГТС Украины сравнили с мощностью идущих в обход страны газопроводов
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Мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Мураев заявил, что 180 млрд кубов – «это то количество, которое потребляла Европа последние годы». «Я не знаю, у кого там страшный сон – декарбонизация, но на самом деле это мечта Газпрома и надежда Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Бывший депутат подчеркнул, что «Европа будет отказываться от угля и потреблять газ», благодаря чему у украинской ГТС, «возможно, появится будущее».
Мураев отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает 4 млрд кубов газа, средств на них в бюджете нет. Он счел ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической. По словам Мураева, альтернативы российскому газу для Украины не существует.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Гиперзвуковая ракета Китая «застала врасплох» разведку США
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Для американской разведки стало неожиданностью испытание Китаем в августе гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, сообщают СМИ.
Financial Times пишет, что Пекин показал «передовой космический потенциал», это «застало врасплох» разведку США. Хотя ракета не достигла заданной цели, прогресс Китая «в разработке гиперзвукового оружия» оказался «поразительным». Как пишет издание, китайцы продвинулись гораздо дальше, чем считали в США. По словам одного из источников, в Вашингтоне «понятия не имеют, как они это сделали».
Указывается, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для США, так как их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. В Пентагоне заявили, что развитие военных возможностей Китая «усиливает напряженность в регионе и за его пределами». Посольство Китая в США отметило, что политика КНР всегда носила «оборонительный характер», передает РИА «Новости».
Напомним, технологический прорыв Китая вызывает тревогу у властей США. Сами американцы сообщили об успешном испытании собственной гиперзвуковой ракеты в сентябре. В октябре КНДР заявила об успешном испытании ракеты «Хвасон-8» с гиперзвуковым боевым блоком.
Пересильд рассказала о возвращении с МКС
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Актриса Юлия Пересильд, которая 17 октября вернулась на Землю с Международной космической станции (МКС), призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.
Артистка отметила, что посадка прошла в штатном режиме, и она хорошо себя чувствует.
«Олег (космонавт Новицкий) молодец. С ним не страшно... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось – не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», – сказала Пересильд в эфире Первого канала.
Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, а спускаемый аппарат с киноэкипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.
Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Власти Кабо-Верде выдали задержанного венесуэльского дипломата США
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Венесуэльский дипломат Алекс Сааб, задержанный в Кабо-Верде, экстрадирован в США, сообщают СМИ.
Радиостанция Caracol сообщает, что «Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды». Сааба в 2020 году задержали по запросу США в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел, приземлился для дозаправки, передает РИА «Новости».
Сааб был арестован в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Защита Сааба указывала на дипломатический статус Сааба, а также на отсутствие договора об экстрадиции между США и Кабо-Верде. Каракас подчеркивал его статус спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба.
Сааб в 2019 году был включен в санкционный список США как организатор «широкой коррупционной сети» в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. СМИ сообщали, что он мог обладать сведениями о секретных договоренностях Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.
Напомним, МИД Украины заявил, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской, так как она «разыскивается за государственную измену». В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской.
Арестованы трое подозреваемых в конфликте на станции «Текстильщики»
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Арестованы трое участников конфликта в московском метро, пристававших к девушке, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении трех мужчин, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2021 года», – сообщила глава пресс-службы Людмила Нефедова ТАСС.
По ее словам, дело находится контроле надзорного ведомства.
Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.
В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.
СК подтвердил гибель 18 человек в Екатеринбурге от отравления спиртом
Сообщения о гибели 18 человек в Екатеринбурге от употребления спирта с содержанием метанола подтвердили в региональном следственном управлении СК.
«По версии следствия, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», передает ТАСС.
Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых – местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения», – уточнил представитель ведомства.
Между тем старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова уточнила, что ведомство потребовало провести проверки на екатеринбургских рынках после инцидента.
«Прокуратура направила требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции», – уточнила она.
После смерти людей от отравления на одном из рынков города уже проведена масштабная операция сотрудников силовых ведомств, отмечает Ura.ru.
В субботу координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил, что в Екатеринбурге из-за отравления спиртом с содержанием метанола скончались 16 человек.
«Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства.
К аппарату направились спасатели, передает ТАСС.
Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости».
Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли.
Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Отец блогера Саши Спилберг нашел машину пропавшей дочери
Отец блогера Саши Спилберг (Александры Балковской) Александр Балковский заявил, что обнаружил автомобиль дочери, но до сих пор не может связаться с ней самой.
Балковский сообщил, что нашел машину и телефон дочери, передает RT в своем Telegram-канале.
При этом он считает, что в деле с исчезновением девушки нет криминальной составляющей.
Напомним, Саша Спилберг несколько дней не выходила на связь, сообщала ее помощница. Позже продюсер Юлия Стахива сообщила, что девушка планировала поехать в Киев в эти дни.
Умер известный двойник «Петра I»
Актер Андрей Булгаков умер на 64-м году жизни, сообщила его супруга Виктория.
«Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной», – цитирует Булгакову РИА «Новости».
Актер, по ее словам, умер накануне утром. До этого она сообщала, что артист находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом.
Также коллега Булгакова Леонид Петров выразил соболезнования. «Ты останешься Первым!» – написал он в соцсетях.
Булгаков известен по роли Петра Великого. В 1998 году он победил на Всероссийском съезде двойников. Он основал Санкт-Петербургский театр исторических миниатюр и современных пародий и оставался его главным режиссером до последнего. Также сыграл одну из ролей в телесериале «Улицы разбитых фонарей».
Песков: Путину очень сложно говорить с Зеленским
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Президенту России Владимиру Путину сложно выстраивать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому он отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». Также Песков подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН.
«И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения. Песков подчеркнул, что для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент.
Ранее в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Кремль поддержал позицию Медведева.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия вынесла приговор властям Украины.