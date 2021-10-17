Российское движение школьников поздравило отцов с праздником

Более 200 тыс. детей со всех регионов страны вместе с активистами Российского движения школьников (РДШ) подготовили сюрпризы для своих отцов, в честь праздника, а также они приняли участие в специальных акциях и флешмобах.

В десяти пилотных регионах, где с 1 сентября появились советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, ребята вместе с «навигаторами детства» своими руками создавали открытки, посвященные отцам. Кроме того, советниками по воспитанию были организованы разные мероприятия: мастер-классы, интеллектуальные конкурсы, тематические киноклубы для старшеклассников и их родителей, где можно было посмотреть и обсудить такие фильмы, как «Папа», «Мужики», «Дети Дон-Кихота», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В Смоленской области и Чувашской Республике состоялись товарищеские футбольные матчи между отцами региона и активистами РДШ.

В Костромской области отцы со своими детьми отправились в театры, где посмотрели спектакли в формате арт-встречи «Вместе с папой в театре».

Благотворительный турнир по настольному хоккею прошел накануне в Республике Карелия, а сегодня там проходит тематический пикник в городском парке «Семейное кафе». Для пришедших в парк семей с детьми подготовлен комплекс активностей: мастер-класс от канатоходцев и жонглеров, квест-задания, туристическое ориентирование в парке, арт-мастерские. Вожатые РДШ стали волонтерами и проведут для отдыхающих различные активности.

«В России День отца, наконец-то, получил официальный статус 4 октября 2021 года вместе с соответствующим Указом Владимира Путина, и мы в РДШ рады, что в нашем календаре дней единых действий появился новый праздник – один на всех. Ведь раньше День отца праздновался разрозненно в разных регионах, например, в Волгограде – 1 ноября, а в Алтайском крае – в последнее воскресенье апреля. Мы решили, что первый Всероссийский день отца следует отметить особенно, поэтому кроме запланированных очных празднований в регионах, мы запустили семь онлайн-акций, чтобы каждый школьник страны смог рассказать о своем отце. За три дня в них приняло участие более тысячи ребят, самой популярной оказалась акция «Зарядка с папой», где в своих аккаунтах социальных сетей активисты РДШ выкладывают видео, на которых они вместе с отцами делают утреннюю зарядку и делятся своими любимыми упражнениями», – рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Кроме того, РДШ организовало акцию «К отцу на работу» – акция, в которой ребята провели один день на работе с отцами, а затем написали о прошедшем дне пост на своей странице. Они рассказали, кем работают их папы и поделились своими эмоциями.

В рамках акции «Отец-образец» участники поздравили отцов с праздником так, как бы родитель поздравил бы ребенка с днем рождения или новым годом.

Другая акция – «Дело с папой»: ребенок в паре с папой выбирали одно изобретение или предмет рукоделия, а потом создавали его вместе. Например, собирали кормушку для птиц, автомобиль из подручных материалов, самодельные игрушки, проводили опыты в домашних условиях.

«Я считаю, что новый праздник – День отца давно надо было отмечать! Ведь роли мамы и папы в жизни ребенка – равнозначны, и это праздник станет еще один поводом сказать спасибо папам!» – считает активистка РДШ из Астрахани Полина Рузмикина.

Напомним, что в начале октября президент России Владимир Путин поручил «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей» учредить в стране «День отца», отмечать его будут в третье воскресенье октября.