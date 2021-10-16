Подростки устроили «Игру в кальмара» возле школы в Екатеринбурге

Школьники, переодевшись в белые костюмы, сыграли в «Тише едешь – дальше будешь» и «Сахарные соты» из фильма «Игра в кальмара» возле екатеринбургской школы № 131.

По словам участника игры Максима, ее организовали для съемок YouTube-канала.

«Организаторы выбрали эту локацию, но потом начались проблемы с охранником. Поэтому мы сначала собрались на территории школы, но потом нам пришлось уйти с поля. Мы перешли на поле неподалеку, туда, где нет людей, чтобы никому не мешать. Сначала нам нужно было, как в сериале, пройти первое испытание – добраться до финиша. Те, кто «умирал», падали на землю. В итоге после первого испытания осталось человек 20, им выдали сахарные соты – началось второе испытание. Я его прошел, но мои друзья не прошли, поэтому я тоже ушел и не знаю, что было дальше», – приводит слова Максима портал E1.ru.

Между тем, блогер и журналист Вадим Манукян считает, что о сериале «Игра в кальмара» забудут через несколько лет.

С момента выхода южнокорейского сериала «Игра в кальмара» от Netflix прошел уже месяц, сейчас его не обсуждает только ленивый. Просмотры превышают отметку в 111 млн, за три недели он стал настоящим феноменом международной поп-культуры. Манукян считает, что это мимолетное помешательство.

«Вспомним, как 10 лет назад феноменально популярным стал певец PSY из Южной Кореи. Он тогда собрал более 4 млрд просмотров. На волне этой популярности он продержался лет пять. Заглянул я сейчас на его свежее творение – он даже четверти миллиона просмотров собрать не может, не говоря уже про миллиарды», – приводит ФАН его слова.

«Игра в кальмара» какое-то время будет будоражить умы, но все это схлынет через несколько лет. Сериал «Остаться в живых» вообще был прорывом, но кто сейчас о нем вспоминает? Так что это все временная популярность, на которую особо и не нужно обращать внимание. Все преходяще, лишь Ольга Бузова вечна», – подытожил Манукян.

Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным за всю историю Netflix.

Премьера «Игры в кальмара» на платформе Netflix состоялась 17 сентября. Герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание. Сериал содержит жестокие сцены.

Netflix – это американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.