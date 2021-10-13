В Минздраве пояснили, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом

Дети в двух возрастных группах наиболее подвержены коронавирусу – на первом году жизни и в подростковом возрасте, заявила старший научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области доцент кафедры детских болезней Наталья Колосова.

Колосова заявила, что «в наибольшей степени подвержены заболеванию COVID-19 дети в младенческом возрасте – на первом году жизни и подростки после 13 лет, потому что они уже как взрослые, поэтому и болеют чаще, дети с хроническими заболеваниями (сахарный диабет)», однако «заболеваемость в этих группах все равно ниже по сравнению с заболеваемостью во взрослых группах (дети составляют 7,6% от всех случаев)», передает «Ридус».

Она также развеяла миф о том, что дети не болеют коронавирусной инфекцией: во время первых волн пандемии были такие заявление, но, по словам Колосовой, дети и тогда болели, но в легкой форме. Сейчас же с мутацией штамма дети стали болеть более тяжело.

«Смертность в детской популяции по-прежнему гораздо ниже, но увеличилось количество случаев тяжелого течения болезни», – подчеркнула эксперт.

По словам Колосовой, дети все чаще могут испытывать негативные последствия для здоровья после перенесенного COVID-19: «Аналогом тяжелого течения у взрослых в детском возрасте является мультисистемный воспалительный синдром – системное воспаление с вовлечением многих органов и систем: кожи, крови, нервной системы, ЖКТ, почек, миокардит, перикардит. Иногда эти симптомы проявляются через три-четыре недели после перенесенной коронавирусной инфекции».

Доцент добавила, что если COVID-19 протекает в легкой форме, то его симптомы никак не будут отличатся от обычной простуды. Тогда опасности для ребенка никакой нет – при легкой форме течения болезни осложнений на организм не будет.

«Насторожить родителей должна тяжесть заболевания, если симптомы респираторные проявляются у ребенка сильнее, чем обычно: лихорадка, слабость, интоксикация, температура выше 39 градусов, если она длительно сохраняется и плохо отвечает на терапию жаропонижающими препаратами, кашель, боль в горле, слабость, боль в мышцах», – пояснила эксперт.

Ранее врач назвал новую волну коронавируса в России самой тяжелой. В московских школах уже запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID.

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