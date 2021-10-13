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Украина нарастила реэкспорт газа в Европу
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Украина нарастила реэкспорт газа в Европу в условиях дефицита, следует из статистики венгерского оператора FGSZ.
Согласно данным, через пограничный пункт Берегово в Венгрию прокачивается около шести миллионов кВт/ч энергии, что эквивалентно около 575 тыс. кубометров газа, сообщает издание «Апостроф».
По данным украинского издания, это не полноценный транзит, а реэкспорт европейскими трейдерами. «Таким образом, нынешнее количество украинского реэкспортируемого газа, от всего, что поставляется в Венгрию, уже достигло 63,98%», – говорится в материале.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
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На Украине заявили о начале газового кризиса
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На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Украина объявила о планах преодоления энергетического кризиса с помощью Белоруссии
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Минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве.
Отмечается, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда».
«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении.
Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.
В сентябре украинские власти решили продлить запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии на месяц.
Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
«На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС.
Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Эксперт объяснил причины газового кризиса на Украине
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«Если бы регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения, то вопроса о коррумпированности отдельных чиновников не возникло бы», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Ранее на Украине заявили о начале газового кризиса на фоне высоких цен на топливо.
«Неделю назад правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Если включить НДС за транспортировку, стоимость доходит примерно до 19 гривен (51,78 рубля)», – эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Украины Валентин Землянский.
При этом, по его словам, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг», и «по идее никаких бюрократических проволочек быть не должно». «Бюджетные организации вообще не должны были подписывать договоры с «частниками». То есть на уровне кабмина вопрос с тарифами был урегулирован. Но нужно разбираться, что же на самом деле происходит в том же Ивано-Франковске, где, по словам мэра, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления», – пояснил эксперт.
Землянский также указал на преждевременность газового кризиса в стране. «Кризиса не должно быть в октябре, так как газа в хранилищах достаточно, а зима еще не наступила, – уточнил он. – Даже если учесть возможные форс-мажоры, то их можно было бы ожидать в январе-феврале, когда в хранилищах останется мало запасов топлива».
«Почему кризис наступил сейчас? Возможно, это в большей степени связано с политическими вопросами, нежели экономическими. Проблемы в регионах, которые накапливались в предыдущие годы, системно не решались. Может быть, «хлопнула ушами» мэрия Ивано-Франковска, или же у них есть какие-то финансовые проблемы, которые надо урегулировать с «Нафтогазом», – предположил эксперт.
«Такая ситуация не будет единичной. Вопрос в том – готов ли кабмин оперативно отреагировать на возникающие проблемы. На мой взгляд, было бы логично создать межведомственную рабочую группу, включающую в себя представителей из «Нафтогаза», министерства экономики, Минэнерго и силовых ведомств, – полагает Землянский. – На основе действующего меморандума такая оперативная группа могла бы посмотреть, чего конкретно и каким регионам не хватает для успешного прохождения отопительного сезона. Заключается ли проблема в нормативно-правовой базе или же в исполнительной власти с точки зрения принятия необходимых решений?».
При этом, по словам собеседника, «вопрос о коррумпированности и жадности отдельных чиновников вообще мог бы не возникнуть, если бы все регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения». «Это важная вещь, учитывая, что региональные власти получили полномочия на установку этих тарифов. В этой связи государство должно было оставить за собой контролирующую функцию за формированием тарифной политики регионов и проверкой самой структуры тарифов, – уверен Землянский. – Если бы все было сделано, то вопросов о коррупционной составляющей на местах просто не было бы».
«Но такой аудит повсеместно не проводился. Был ряд инициатив со стороны отдельных мэров, которые действительно переживают за вверенные им территории. А там, где не было пинка сверху, никто самостоятельно ничего не проводил», – заключил эксперт.
Ранее стало известно, что на Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг».
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Позже в Закарпатской области Украины также объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Мужчина в камуфляже открыл под Киевом стрельбу по людям
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Неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе Софиевская Борщаговка под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу, сообщает полиция.
В сообщении областной полиции в Facebook говорится, что «полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства стрельбы в селе Софиевская Борщаговка», там «неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу».
Уточняется, что в момент стрельбы рядом находились также женщина с ребенком.
Инцидент произошел в 07.45 (время совпадает с московским), когда мужчина с супругой и дочкой садились в автомобиль, который также получил повреждения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В данный момент полицейские устанавливают, «из какого оружия стрелял злоумышленник, и все обстоятельства стрельбы».
Напомним, в конце сентября на Украине начали спецоперацию против открывшего огонь на улице мужчины. До этого в Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, ранения получили двое полицейских.
Прокуратура попросила суд арестовать Медведчука
Украинская прокуратура просит суд арестовать до 19 ноября главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов.
«Прокуроры и сторона обвинения просит удовлетворить поданное в суд ходатайство и просит применить к подозреваемому Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 19 ноября 2021 года… Также определить подозреваемому залог в размере… 1 млрд гривен», – передает слова прокурора РИА Новости.
Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.
«Хочу заявить о том, что данное уголовное дело, инкриминированное мне, тяжкие обвинения, является полностью безосновательными <…> Я расцениваю это как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
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Киевский суд отказал в аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, политик оставлен под домашним арестом до 7 ноября по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса.
Сам Медведчук заявил, что не удовлетворен решением суда. По его мнению, доказательства прокуроров были недостаточны.
Политик заявил, что имеет место незаконное уголовное преследование, власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что Киев пытается угодить «западным хозяевам», отказываясь от восстановления отношений с Россией, при этом Украина идет по пути узурпации власти и установления диктатуры.
Ранее во вторник украинская прокуратура попросила суд арестовать до 19 ноября Медведчука с возможностью внесения залога в размере почти 38 млн долларов. Сам Медведчук в Печерском районом суде Киева, где ему избирается мера пресечения, заявил, что считает обвинения против него безосновательными.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Украина запретила российским борцам участвовать в турнире ММА в Киеве
Украина добилась запрета на участие российских бойцов в чемпионате Европы по ММА (Украинская федерация по смешанным боевым искусствам) в Киеве.
«Наше главное требование к GAMMA относительно чемпионата Европы звучало коротко и категорично: здесь не должно быть ни одного бойца из России. Они отнеслись с пониманием и пошли навстречу», – приводятся слова президента UF (MMA) Владимира Тесли на портале sportarena.com.
Соревнования должны были проходить в Греции, затем в Грузии, но страны отказались принимать чемпионат из-за эпидемиологической ситуации. В Украине заявили о желании провести турнир, но без российских спортсменов.
Напомним, петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.
Медведчук назвал сфабрикованным уголовное дело о поставках угля из Донбасса
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что новое дело против него о поставках угля из Донбасса заведено для отвлечения внимание от оффшорного скандала власти и коррупции.
«Все, что происходит сегодня в стране, оно связано с тем, чтобы перебить тот офшорный скандал, сведения о коррупции в высших эталонах власти, о коррупции в команде (президента Украины Владимира) Зеленского. Для того, чтобы отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, об отсутствии мира в стране, о тех проблемах экономического и социального характера, которые сегодня имеют место... И поэтому для того, чтобы от всего этого отвлечь за несколько дней было сфабриковано незаконное уголовное дело, как это было и первый раз, начиная с марта», – цитирует РИА «Новости» Медведчука.
По его мнению, власть перешла границы закона преследуя его по политическим мотивам. Он отметил, что борьба «Оппозиционной платформы - За жизнь» продолжится, как и его противостояние незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям.
«Власть действительно пересекла все «красные линии», она стала на путь совершения очевидных преступлений по отношению к нормам конституции и действующему законодательству», – добавил Медведчук.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
В ЕК призвали оставить Украину страной транзита газа
Украина должна остаться страной транзита газа, заявила на пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Для Еврокомиссии очевидно и неизменно, что Украина есть и должна остаться страной транзита газа», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам главы ЕК, ЕС вместе с украинской стороной рассматривает сценарии обеспечения достаточных поставок газа на Украину.
«Мы обсудили важный вопрос энергетической безопасности. Я полностью разделяю беспокойство Украины по поставкам газа. Это важная тема не только для предстоящей зимы, но и для последующих. Комиссия вместе с Украиной изучают в настоящее время различные сценарии обеспечения достаточных поставок для Украины», – сообщила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что ЕС и Украина «также будут тесно работать для увеличения возможностей поставок газа со стороны стран-членов ЕС, включая реверсные из Словакии».
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Возивший украинского депутата Полякова таксист изменил показания
Возивший депутата Рады Антона Полякова незадолго до его смерти таксист изменил свои показания, сообщил пресс-секретарь МВД страны Артем Шевченко.
Адвокат таксиста сообщил, что его клиент изменил показания, теперь по словам водителя, депутат сел к нему в машину не на остановке общественного транспорта, а пересел из другого автомобиля, передает РИА «Новости».
«Те показания, которые он уже сейчас дает официально под протокол, отличаются от тех заявлений, которые он делал сразу во время общения с полицейскими на месте. Он сказал, что он случайно подобрал пассажира, на самом деле он не подбирал случайно этого пассажира, он ездил за машиной с нашим пассажиром-потерпевшим, который определенное время ездил по городу с другим свидетелем... Пока подозрений нет», – заявил Шевченко в эфире украинского телевидения.
Он добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков находился в тот вечер и в ту ночь.
Сейчас с ним (таксистом – прим. ВЗГЛЯД) идут следственные действия, чтобы полностью установить роль всех трех свидетелей. Есть еще третий человек, который находился с ними в компании», – пояснил Шевченко.
Также он добавил, что эксперты не дали окончательного ответа, привел ли метадон, найденный в крови парламентария, к его смерти, или нет.
В пятницу депутата Рады Антона Полякова нашли мертвым в Киеве, по предварительной информации, ему стало плохо по дороге в такси. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».
Украинские правоохранительные органы разрабатывали две версии смерти депутата. В крови парламентария нашли метадон.
Киев заявил о достаточных объемах газа в ПХГ Украины
В подземных хранилищах Украины достаточно газа, чтобы обеспечить потребности населения и социальной сферы, заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.
Тимошенко сказал, что в СМИ и от оппозиции «звучит много манипуляций», но призвал не «разгонять панику», так как «никаких проблем» с запасами газа нет. Он признал, что «цена на газ на рынке действительно зашкаливает», но заверил, что власти Украины «всеми способами помогают местному самоуправлению преодолеть этот кризис», в том числе «с помощью спеццены», передает РИА «Новости».
Тем временем компания «Нафтогаз Украины» предложила бюджетным и религиозным организациям, в частности школам, детсадам и больницам, специальную цену на газ. Указывается, что «школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 гривен/кубометр (0,52 доллара)». При этом спеццена будет действовать по контракту сроком на 15 месяцев. С транспортировкой и НДС цена составит 16,8 гривен (0,64 доллара).
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Песков назвал разницу между возможной встречей Путина и Зеленского и нормандским саммитом
Повестка возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет отличаться от повестки саммита «нормандской четверки», рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках «нормандской четверки») повестка дня абсолютно понятна, она очерчена Минским комплексом мер, вокруг которого ведется работа», – приводит его слова ТАСС.
Песков отметил, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» пока неизвестны.
«Вчера был телефонный разговор. Путин говорил с [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Они условились активизировать работу в плане подготовки к встрече. Они условились провести консультации в рамках «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел. Предстоит еще согласовать время», – рассказал он.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что в ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).
Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
Исполнился год обещанию Зеленского уйти в отставку
С момента публичного обещания президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост главы государства, если вооруженный конфликт в Донбассе не будет остановлен, прошел год, напомнили СМИ.
«Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну – значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», – сказал Зеленский ровно год назад в ходе интервью Стивену Сакуру, ведущему программы HardTalk телевизионного канала Би-би-си, об этом напомнило агентство «Украинские новости».
Тогда Зеленский выразил уверенность, что неподконтрольные Киеву территории будут возвращены, иначе бы он «не шел в президенты Украины».
Ранее Зеленский заявил, что пока не принял решения относительно второго срока на посту главы государства. Президент подчеркнул, что хотел бы остаться на посту главы государства до тех пор, пока не выполнит всех своих предвыборных обещаний. При этом он добавил, что в программе пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить, практически не осталось.
Медведчук призвал Киев прекратить обвинять ДНР и ЛНР в терроризме
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Киев не должен обвинять ДНР и ЛНР в терроризме, если хочет восстановить территориальную целостность Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Медведчук напомнил, что «все обращения Верховной рады о зачислении в список террористических организаций, о признании их террористическими организациями, закончились безуспешно». Он отметил, что все международные организации понимают пагубность такого шага – «как только это произойдет, о мире, о возвращении Донбасса в Украину и Украины в Донбасс, можно будет просто забыть», передает ТАСС.
Глава политсовета ОПЗЖ также призвал президента Украины Владимира Зеленского «вести переговоры» с российским президентом Владимиром Путиным, «потому что это интерес для Украины». Медведчук заявил, что украинской власти следует как можно быстрее «одуматься» и найти интерес «для страны и людей», который состоит в мирном сосуществовании с Россией и урегулировании ситуации в Донбассе.
Медведчук заявил, что без мира в Донбассе, «стабильности в стране не будет, инвестиций не будет, развития экономики не будет, и будет постоянная проблема, которая все эти годы является проблемой номер один». Его спросили, «кто же тогда кого убивает» в Донбассе, Медведчук ответил, что это вопрос к официальным органам, которые хорошо знают, как происходят ранения и потери и с одной, и с другой стороны, передает РИА «Новости».
Он считает, что сейчас Украина «идет по пути узурпации власти и установления диктатуры и это не принесет пользы гражданам». Медведчук полагает, что «за всеми этими решениями и уголовным преследованием стоит власть, Зеленский и его команда», которые «пытаются воспрепятствовать налаживанию отношений с Россией». Киев допускает «преступную ошибку», когда, «понимая выгоду в торгово-экономических взаимоотношениях, восстановлении их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, для того, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украины», заявил Медведчук.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, политик оставлен под домашним арестом до 7 ноября по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса. Политик заявил, что имеет место незаконное уголовное преследование, власть фабрикует дело, чтобы уничтожить оппозицию.
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