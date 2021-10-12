|
|
Назван процент обращающихся к врачу при ухудшении состояния россиян
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
К врачу при ухудшении состояния обращаются 78% россиян, 41% – при сильной боли, если симптомы недомогания сохраняются на протяжении семи дней – 37% обращаются к врачу, сообщила директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина Лаврова.
Лаврова заявила на презентации исследования «Концепция ответственного отношения к здоровью в условиях пандемии COVID-19», что «78% (россиян) обращаются к врачу, если состояние ухудшается или симптомы усиливаются, 41% – при сильной боли, если симптомы недомогания сохраняются на протяжении семи дней – 37% обращаются к врачу», - передает РИА «Новости».
По ее словам, задача исследования, которое провела компания Ipsos по заказу компании Byer – посмотреть на разные аспекты ответственного отношения к здоровью и как эти аспекты изменились в условиях пандемии. Выборка составила больше 1,5 тыс. человек, это жители разных городов России: мужчин и женщин в возрасте старше 21 года и не старше 60 лет, в том числе 44% респондентов, у которых есть дети до 18 лет.
«Около 45% респондентов (...) обращаются к врачу в течение первой недели, в период с третьего по седьмой день заболевания. В первый день 14 % обращаются к врачу», – сообщила Лаврова.
«Мы хотим, чтобы люди лечили легкие заболевания сами , чтобы (...) снизить нагрузку на систему здравоохранения (...) Но наша задача, чтобы люди, которые лечатся сами, делали это правильно, чтобы они могли отличить лекарственный препарат от биологической активной добавки к пище, как минимум в аптеке, чтобы они не лечились через фармацевтов или какими-то своими народными способами, то есть цифры прекрасные, вопрос только в том, что за ними стоит. Это нежелание просто лишний раз идти к врачу, нежелание сидеть в очереди или платить врачу деньги раньше времени или реальное понимание того, что с ребенком все в порядке и он поправится вот-вот сам», – прокомментировал эти данные педиатр Федор Катасонов.
Ранее лава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что молодость больше не гарантирует защиту от тяжелого течения коронавируса.
Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть
|
|
Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично с учетом введения санкций и угроз, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике со СМИ Алексей Пушков.
В интервью изданию «Известия» он отметил, что не только Европа, но и США закупают у России газ и нефть. Как заявил Пушков, в сложившейся ситуации европейские страны оказались из-за ставки на экологию и из-за неправильной энергетической политики.
«Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае, если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – рассказал Пушков.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он сообщил, что уже провел встречу с гендиректором «Газпром Экспорта» Еленой Бурмистровой, в ходе которой обсудил все детали по контракту.
Он отметил, что нынешние цены на газ нереалистичны. Республика может столкнуться с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
Самую красивую мигрантку России выбрали в Москве
|
|
В Москве прошел финал конкурса красоты среди мигранток «Мисс Федерация мигрантов России — 2021», победительницей стала 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана.
25-летняя Рушана Каримова из Ургенча, Узбекистан, на днях стала королевой красоты, победив в конкурсе «Мисс Федерация мигрантов России – 2021». Девушка обошла десятерых финалисток, заняв первое место, передает «Sputnik Узбекистан».
Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран.
Рушана Каримова родом из творческой семьи. Мама Рушаны – хореограф, папа – музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально.
На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец лязги, чем и покорила членов жюри.
Последние шесть лет модель живет в Москве, где подрабатывает няней и выступает с танцами. Девушка окончила курсы визажа, чтобы подчеркивать свою внешность и зарабатывать на жизнь в качестве мейкапера.
Рушана не только красавица, но и умница – девушка занимается собственным бизнесом, а также изучает английский язык. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.
За победу в конкурсе девушка получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете, о котором мечтала. «Мисс ФМР – 2021» хочет получить высшее образование, чтобы найти престижную работу.
Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана – Камола Абдилдаева.
Девушка – студентка РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать его в родной стране.
В конце сентября была названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021».
На Украине заявили о начале газового кризиса
|
|
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры
|
|
«Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать как захват в заложники», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.
«В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть», – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Таким решением Киев пытается «вытянуть» Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе от обнародования «архива Пандоры», где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.
«Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована как слабость», – уверена Шеслер.
Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. При этом, как отметил парламентарий, Медведчук уже находится под домашним арестом, условий не нарушает, и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.
«Для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» – возмутился депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Кузьмин также напомнил, что «садистская власть» решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. «А теперь она требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО», – пояснил Кузьмин.
«Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?» – добавил депутат.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль поддержал позицию Медведева.
Публикация статьи замглавы Совбеза России предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Киев воспримет этот сигнал из Москвы.
Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами
Глава японского правительства Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии якобы распространяется на острова южной части Курил.
По словам премьера, суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Кисида призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности, передает ТАСС.
В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин
|
|
Первый официальный представитель Следственного комитета (СК) генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе СК.
«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин», – говорится в сообщении на сайте СК.
В СК подчеркнули, что Маркин был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом.
«Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью», – отметили в СК.
В СК выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким Владимира Маркина.
Как сообщил источник РИА «Новости», Маркин давно тяжело болел.
Уроженец Челябинска Владимир Маркин в 1985 году окончил факультет журналистики МГУ, после чего вернулся в родной город, где стал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». После переезда в Москву в 1986 году работал на радио и телевидении, а также в ряде общественных и государственных структур.
В сентябре 2007 года был образован Следственный комитет при прокуратуре России, Маркин занял должность руководителя управления взаимодействия со СМИ. В 2011 году, после выделения Следственного комитета в самостоятельное ведомство, Маркин стал официальным представителем новообразованной структуры. В 2016 году Маркин подал рапорт об отставке.
Адвокат рассказал о возможном наказании для убившего одноклассника махачкалинского школьника
|
|
«Полагаю, что этот мальчик будет привлечен к уголовной ответственности за убийство. Конечно, срок будет не таким, каким он был бы для совершеннолетнего», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Шота Горгадзе, комментируя инцидент в махачкалинской школе, где ученик во время драки пырнул ножом сверстника.
В Махачкале 15-летний школьник, находясь в стенах учебного заведения, поссорился со своим одноклассником, в ходе борьбы ударил его ножом, от чего подросток скончался. На допросе мальчик признался полиции, что уже давно конфликтовал со сверстником.
«Уголовная ответственность наступает уже с 14 лет, поэтому я полагаю, что этот мальчик будет привлечен к уголовной ответственности за убийство. Конечно, срок будет не таким, каким он был быдля совершеннолетнего: он будет меньше, но то, что срок будет – это точно», – говорит Горгадзе.
Ранее СМИ сообщили, что другие учащиеся школы, в которой произошел инцидент, рассказывали, что напавший на сверстника ученик больше года носил на занятия охотничий нож, на что они жаловались директору, однако никакой реакции не последовало.
«Для руководства школы однозначно будут последствия, даже можно не сомневаться. Самое мягкое, что грозит – это увольнение. Но мне кажется, что здесь последствия будут более серьезными. Если будет доказано, что они знали о поведении ребенка и о том, что он носит с собой нож, и ничего не предприняли, то однозначно они будут привлечены к административной ответственности», – уверен адвокат.
Он отмечает, что жестокость, которая формируется у подрастающего поколения, воспитывается современным окружающим миром: через сообщения в средствах массовой информации, сериалы, фильмы, компьютерные игры и так далее.
«Кровь перестала быть кровью, она стала просто какой-то красной краской, а смерть перестала быть чем-то шокирующим – это всего лишь информационный повод. А чего же мы тогда ждем от подростков и молодежи? Они всегда восприимчивы к таким историям. Если мы, взрослые люди, осознанные и умудренные жизненным опытом, стали черствыми, то ждать от подростков большей человечности, чем мы можем дать этому миру, не приходится», – заключил Горгадзе.
В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а в отношении руководства частного охранного предприятия – за ненадлежащее оказание услуг.
Украинцев возмутило видео с закрытой вечеринки партии Зеленского
В Сети украинцы подвергли критике видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии «Слуга народа» во Львовской области, на ней находился и украинский лидер Владимир Зеленский.
Украинский телеканал «1+1» опубликовал репортаж со съезда партии, в котором показана церемония вручения партийных «премий», а также закрытая вечеринка, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники, передает РИА «Новости».
Видео вызвало негодование отклик украинских пользователей в комментариях под видео в YouTube.
«Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать», – написала Mironova Svetlana.
«Пир во время чумы!» – возмутился Pesotto25.
«Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило», – написала пользователь Olha Hohol.
«А почему они без масок! В разгар эпидемии – это недопустимо!» – возмутилась Ксения Любимова.
Ранее читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который признался, что забыл обсудить с американским лидером Джо Байденом его визит в Киев.
Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки»
|
|
Президенты России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам телефонного разговора поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки».
«С учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четверки». Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что «президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
Три лидера отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию – сложной.
8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».
При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Словенские фанаты напали на болельщиков футбольной сборной России
Словенские болельщики после матча сборных Словении и России в отборочном турнире чемпионата мира по футболу напали на российских фанатов, рассказал болельщик по имени Роман.
«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик РИА «Новости».
Также о произошедшем рассказал пользователь Twitter с ником «Угодник», передает телеканал «360».
«После матча был прыжок со спины от местных. Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre. У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим», – написал он.
Напомним, матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении завершился победой россиян со счетом 2:1. Ворота сборной Словении поразили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира.
Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
|
|
Молдавия пытается договориться с ЕС о дополнительных поставках газа через Румынию, сообщают СМИ. Власти Молдавии опровергли давление со стороны России.
Financial Times пишет, что «Молдавия просит страны Евросоюза о чрезвычайных поставках газа после того, как российский государственный экспортер Газпром сократил свои поставки в страну». Издание сообщает, что в ЕС хотят «изменить порядок поставок газа из соседней Румынии, однако Бухарест изо всех сил пытается покрыть свои личные нужды», передает РИА «Новости».
Тем временем спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире Pro TV заверил, что в переговорах по газу с Москвой «нет никакого давления на власти со стороны России». Молдавия намерена убедить российскую сторону, что является «честным плательщиком, который выполняет обязательства». Гросу указал, что Молдавия «не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы» поставок Газпрома.
Гросу сказал, что Молдавия хочет продлить существующий контракт «на хороших условиях», также обсуждаются вопрос исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья и третий энергопакет. Спикер считает, что «нужно немного терпения, спокойствия». Он выразил надежду на то, что стороны «достигнут хорошего результата». При необходимости власти Молдавии обещали задействовать «сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода».
Напомним, власти Молдавии заявили о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома. При этом прежде президент страны Майя Санду заявиляла, что молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию.
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Молдавия заявила о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях
|
|
Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома для обсуждения долгосрочного контракта на прежних льготных условиях.
«В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором «Газпром Экспорт» Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с Газпромом, чтобы составить рабочий план. Дополнительно я сообщил, что цена на газ нереалистична, является неоправданной для Молдавии, я попросил продлить контракт на условиях 2019 года», – пояснил Спыну, передает РИА «Новости».
По его словам, республика не столкнется с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
«Я обсудил увеличение объемов поставок газа в Молдавию в октябре, чтобы не столкнуться с проблемой обеспечения потребителей газом и электроэнергией. Я убедился, что подобного не произойдет», – уточнил Спыну, добавив, что власти изучают различные варианты восполнения нужного объема газа.
Ранее Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах «Молдовагаза» и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.
Кроме того, молдавское газораспределительное предприятие «Молдовагаз» призвало снизить потребление из-за дефицита законтрактованных объемов газа, что объясняется запоздалым заключением договора с Газпромом.
Названы причины ужесточения позиции Японии по Курилам
|
|
«Правящие круги Японии диктуют новому премьеру Фумио Кисиде отказ от новаций в отношениях с Россией», – сказал газете ВГЗЛЯД востоковед Олег Казаков. Ранее глава японского правительства заявил, что суверенитет Токио якобы распространяется на острова южной части Курил.
«Новый премьер Японии будет осуществлять свою внешнюю политику исходя из той концепции, которая сложилась в правящих кругах страны. Мы видим, что Кисида отказался от новаций в отношениях с Россией и вернулся к консервативному подходу. Делает он это корректно, но достаточно однозначно», – сказал старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.
По его словам, приоритетом для Токио является улучшение отношений с США и с союзниками в рамках противостояния с Китаем. Россия же находится на периферии японских интересов. Но, поскольку Россия – ближайший сосед Японии, то Кисида не мог не обозначит тему Курил.
«Дело может сдвинуться после встречи на высшем уровне Путина и Кисиды. Думаю, после этой беседы стороны озвучат продвижение в реализации проектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Сейчас отношениях Москвы и Токио уже переходят на другой – более гуманитарный уровень», – выразил надежду политолог.
Впрочем, «надежды на подписание мирного договора между странами нет именно потому, что Токио вернулся к традиционному подходу по Курилам», добавил эксперт. «Тема мирного договора будет всегда присутствовать в диалоге стран, но консервативная доктрина Японии в отношении России не предусматривает поиск компромиссов по этому вопросу», – указал Казаков.
В этой связи собеседник вспомнил политику бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, которая отличалась меньшей категоричностью в отношении России. «Абэ делал ставку на выстраивание личных отношений с Путиным и пытался на этой основе сделать то, что было не под силу другим японским лидерам – подписать мирный договор. Как видим, Кисида не стал продолжать линию Абэ», – резюмировал восток.
Напомним, Фумио Кисида утверждает, что суверенитет Японии «распространяется на северные территории» – так Токио называет южную часть Курил. Премьер призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». Он заверил, что его кабмин «настроен на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов». Кисида заявил, что готов к упорным переговорам с опорой на прежние договоренности.
В октябре нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИДа, сотым премьер-министром Японии. В четверг состоялся разговор главы России Владимира Путина и Кисиды. Лидеры государств подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли новый премьер Японии вернуть отношения с Россией в нормальное русло.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент Эстонии заявил о проблеме неравенства русскоязычных детей в детсадах
|
|
Русскоязычные дети в стране сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку, заявил новый президент Эстонии Алар Карис.
«В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка. Но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах», – отметил он, выступая в парламенте после вступления в должность президента, передает РИА «Новости».
По его словам, это обстоятельство может повлиять на конкурентоспособность русскоязычных жителей Эстонии на рынке труда.
Ранее гендиректор языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск попросил председателя Консервативной народной партии (КНП) Мартина Хельме объяснить размещение этой политической силой предвыборной рекламы на русском языке.
Кроме того, избранный новым президентом Эстонии Алар Карис подверг критике план полного скорейшего перехода русских школ страны на эстонский язык, назвав его нереалистичным.
Скончалась актриса театра Маяковского Светлана Мизери
Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери, сообщает пресс-служба Московского драматического театра «Сопричастность», в котором играла актриса.
«С чувством глубокой утраты сообщаем о смерти народной артистки России, лауреата Государственных премий СССР и России, премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Светланы Мизери. Скорбим», – говорится в сообщении.
Мизери долгое время работала в Московском академическом театре имени Маяковского, где исполняла ведущие роли. Актриса участвовала в спектаклях таких известных режиссеров, как Николай Охлопков, Андрей Гончаров, Олег Ефремов.
Артистка исполняла ведущие роли в постановках «Трамвай «Желание», «Оптимистическая трагедия», «Таланты и поклонники». В состав труппы театра «Сопричастность» Мизери вошла в 1990 году.