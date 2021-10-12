Назван процент обращающихся к врачу при ухудшении состояния россиян

К врачу при ухудшении состояния обращаются 78% россиян, 41% – при сильной боли, если симптомы недомогания сохраняются на протяжении семи дней – 37% обращаются к врачу, сообщила директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию компании Bayer Ирина Лаврова.

Лаврова заявила на презентации исследования «Концепция ответственного отношения к здоровью в условиях пандемии COVID-19», что «78% (россиян) обращаются к врачу, если состояние ухудшается или симптомы усиливаются, 41% – при сильной боли, если симптомы недомогания сохраняются на протяжении семи дней – 37% обращаются к врачу», - передает РИА «Новости».

По ее словам, задача исследования, которое провела компания Ipsos по заказу компании Byer – посмотреть на разные аспекты ответственного отношения к здоровью и как эти аспекты изменились в условиях пандемии. Выборка составила больше 1,5 тыс. человек, это жители разных городов России: мужчин и женщин в возрасте старше 21 года и не старше 60 лет, в том числе 44% респондентов, у которых есть дети до 18 лет.

«Около 45% респондентов (...) обращаются к врачу в течение первой недели, в период с третьего по седьмой день заболевания. В первый день 14 % обращаются к врачу», – сообщила Лаврова.

«Мы хотим, чтобы люди лечили легкие заболевания сами , чтобы (...) снизить нагрузку на систему здравоохранения (...) Но наша задача, чтобы люди, которые лечатся сами, делали это правильно, чтобы они могли отличить лекарственный препарат от биологической активной добавки к пище, как минимум в аптеке, чтобы они не лечились через фармацевтов или какими-то своими народными способами, то есть цифры прекрасные, вопрос только в том, что за ними стоит. Это нежелание просто лишний раз идти к врачу, нежелание сидеть в очереди или платить врачу деньги раньше времени или реальное понимание того, что с ребенком все в порядке и он поправится вот-вот сам», – прокомментировал эти данные педиатр Федор Катасонов.

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