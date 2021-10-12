Депутат от ЛДПР назвал организаторов «Умного голосования» шарлатанами

«Избирательная кампания – очень сложный процесс и огромный труд. Верить в то, что можно ее выиграть с помощью какой-то одной «волшебной палочки» – просто наивно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы VIII созыва от ЛДПР Алексей Диденко. Так он прокомментировал утверждения о том, что «Умное голосование» помогло ему пройти в парламент.

«На самом деле, выборы – это целый комплекс очень тяжелых мероприятий. Это уже не первая моя победа на выборах. И она стала результатом тяжелейшей работы. Причем, учтите – округ у меня огромный по территории, это Сибирь. Область – в 320 тысяч квадратных километров. И говорить, будто какой-то инструмент, эффект которого абсолютно не очевиден, привел к победе – это просто наивно. Результат на выборах дает только системная последовательная работа. Какие-то списки, разосланные по WhatsApp, не могут отразиться на итогах голосования», – уверен Диденко. Напомним: кандидат от ЛДПР Алексей Диденко победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу № 181 (Томская область).

Создателей проекта «Умное голосование» (УГ) Диденко сраавнил с шарлатанами. «Таких сейчас много, и каждый будет вам рассказывать, что у него есть чудодейственное средство для победы на выборах. Но такое бывает только в фантастике. Большинство голосов на выборах набирает тот, кто больше встречался с избирателями, участвует в дебатах, кто ясно излагает свою позицию», – заявил собеседник.

Диденко упрекнул систему УГ в закрытости и «деструктивной позиции, нацеленной исключительно на протесты». «Откуда вообще взялись организаторы этого проекта? Откуда взялась эта технология? По какому принципу формировались списки кандидатов? Очевидно, что это попытка просто сыграть на тотализаторе. Такие процедуры у меня вызывают недоверие», – признался парламентарий.

Кроме того, по мнению Диденко, процедура голосования с помощью УГ не отвечает критериям законности. «Это абсолютно незаконная агитация, – причем по многим причинам: там и лица, не уполномоченные вести агитационную кампанию, и формы, запрещенные законом», – заключил Диденко.

Как сообщал ранее «Росбалт», сторонники блогера Алексея Навального перед сентябрьскими выборами включили кандидатуру Диденко в списки УГ (доступ к сайту УГ заблокирован за связь с Фондом борьбы с коррупцией** (ФБК*), признанным иноагентом и экстремистской организацией, запрещенной в РФ и ликвидированной). В блогосфере в этой связи высказывались предположения о том, что УГ помогло Диденко выиграть выборы.

Во вторник Госудума VIII созыва проведет свое первое пленарное заседание. Напомним, в парламент прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди».