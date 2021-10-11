Столтенберг назвал растущее экономическое развитие Китая угрозой для НАТО

Активное экономическое развитие Китая и тесное сотрудничество Пекина с Россией представляют угрозу для НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне.

«Подъем Китая имеет значение для нашей безопасности. Мы видим, как они пытаются контролировать критически важную инфраструктуру <...>. Мы видим их [деятельность] в сфере кибербезопасности. Китай стремится стать ведущей экономикой мира, совершая значительный прогресс в создании разрушительных технологий и инвестируя крупные суммы в свой ядерный потенциал, работая все более тесно с Россией», – передает его слова РИА «Новости».

«Я не выступаю в пользу того, чтобы НАТО становилось глобальным альянсом, что означало бы членство в нем стран со всего мира. Но я считаю, что мы, будучи региональным альянсом, должны противостоять глобальным угрозам», – добавил Столтенберг.

Также он добавил, что в новую стратегическую концепцию НАТО, которую лидеры блока утвердят на саммите альянса в Мадриде в 2022 году, войдут вопросы изменения климата и глобального баланса сил.

«Мир сильно изменился. Мы видим куда более агрессивную Россию <...>. Изменение климата сейчас главный пункт в повестке дня, поскольку это имеет значение для нашей безопасности. И мы также видим, что глобальный баланс сил действительно меняется с подъемом Китая», – сказал генсек НАТО.

«Вместе мы продолжим противостоять нестабильности, бороться с терроризмом и сохранять основанный на правилах международный порядок», – указал Столтенберг. Он отметил, что НАТО будет наращивать сотрудничество со странами Евросоюза.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО необходимо вести диалог с Россией, несмотря на противоречия, и учитывать «все аспекты роста Китая».