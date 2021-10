Путин поручил представить предложения по улучшению школьного питания Путин поручил создать цифровую платформу для оказания психологической помощи детям 1 октября 2021, 16:09 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поручил разработать цифровую платформу для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующее поручение правительству России опубликовано на сайте Кремля. «Разработать концепцию создания цифровой платформы, предназначенной для оказания психологической помощи несовершеннолетним гражданам, их родителям (законным представителям), а также представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование», – говорится в поручении. Ранее ярославского студента отправили в психбольницу после угроз в чате, в Красноярском крае предотвратили нападение на школу, в Тюмени задержали пытавшегося пронести в колледж страйкбольное оружие студента. Все это произошло после того, как в Перми студент открыл стрельбу в университете. Жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Колумнист газеты ВЗГЛЯД Марина Ахметова писала о том, как трагедия в Перми обнажила проблему школьных психологов. В 2019 году газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему растет уровень агрессии среди школьников.

В Кремле объяснили выбор «красивой переводчицы» на встречу Путина и Трампа 28 сентября 2021, 20:02

Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин не участвует в выборе переводчиков для переговоров, этим вопросом занимается российский МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал утверждение, что Путин в 2019 году якобы специально выбрал красивую переводчицу для переговоров с действующим тогда президентом США Дональдом Трампом. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Источник в МИД России заявил, что теперь ведомство знает, о чем думают члены американской делегации на переговорах, если они обращают внимание на внешность переводчицы российского президента. «Теперь мы знаем, о чем думают высокопоставленные члены американских делегаций на переговорах с русскими. Их можно понять, учитывая десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером в США», – сказал он. О переводчице на переговорах Трампа и Путина написала в своей книге бывшая пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм. Она указала, что экс-советник Трампа Фиона Хилл считала, что президент России специально выбрал для переговоров с президентом США в Японии «привлекательную брюнетку», чтобы отвлечь американского коллегу. Ранее племянница Трампа психолог Мэри Трамп написала книгу «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Эрдоган заявил об обсуждении с Путиным окончательного решения проблемы Идлиба 30 сентября 2021, 13:23

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи обсудил «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. «Мы с Путиным провели искренний и плодотворный разговор. Говорили о том, что пришло время для окончательного и устойчивого решения в Сирии, главным образом в Идлибе. Мы определим дорожную карту. Наши главы МИД и Минобороны будут над ней работать», – сказал Эрдоган. Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, Путин и Эрдоган на встрече в Сочи подчеркнули важность выполнения прежних договоренностей по Сирии, передает РИА «Новости». «Здесь я, к сожалению, не могу вдаваться в конкретику, я полностью этой информацией не обладаю. Но тема действительно обсуждалась... Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал Песков. Так он ответил на вопрос, связано ли отступление турецкой армии из Идлиба с договоренностями на встрече Путина и Эрдогана. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления 30 сентября 2021, 21:28 Текст: Вера Басилая

Преподаватели угрожали отчислить Алису за непосещаемость и отказывались помогать в досрочном окончании вуза, заявил отец поступившей в МГУ девятилетней девочки-вундеркинда Евгений Тепляков. «Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», – приводит Lenta.ru слова Теплякова. Он отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников», отказавшись назвать имена. «Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», – добавил он, подчеркнув, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет. Он напомнил, что семья Тепляковых многократно говорила, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет, и простроить занятия со стопроцентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут. Ранее Тепляков отверг обвинения в ссоре с одногруппниками. Напомним, москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Позже стало известно о ее намерении поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение. Кулеба: Зеленский просил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным 30 сентября 2021, 15:32

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о помощи в освобождении 450 украинцев, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Президент Зеленский передал президенту Эрдогану список из 450 украинских заключенных... и попросил президента Эрдогана замолвить слово за них перед президентом Путиным, потому что нам необходимо освобождать наших людей из российских застенков», – цитирует РИА «Новости» Кулеба. По его словам, президенты провели долгую встречу тет-а-тет в Нью-Йорке, затем долгая встреча в составе делегаций. «Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным», – добавил он. Ранее Зеленский передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту США Джо Байдену список из почти 450 украинцев, которые якобы удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе и в России. В сентябре Зеленский посетил США, где принял участие в работе Генассамблеи ООН. Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Эрдоган назвал Путина «дорогим другом» 29 сентября 2021, 14:18

Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом. «Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС. Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган. Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС. АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Мужчина открыл стрельбу около школы в Москве 30 сентября 2021, 16:57

Текст: Елена Мирошниченко

Около школы на Палехской улице на северо-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу, пострадавших нет, сообщил источник в правоохранительных органах. «Мужчина около школы на Палехской улице устроил стрельбу. По предварительной информации, мужчина узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей, и он решил с ними расправиться, взяв с собой оружие», – передает слова источника ТАСС. Он также рассказал, что полицейские задержали мужчину. По предварительной информации, пострадавших в результате стрельбы нет. Вместе с тем в Telegram-канале «Подъем» сообщается, что в московской школе опровергли информацию о стрельбе на территории учебного заведения. «Это не у нас, это в жилом доме рядом, сейчас выясняем, причастны ли наши ученики и их родители», – сообщило руководство школы №1374 на Палехской улице. Между тем, в пресс-службе МВД Москвы сообщили, что мужчина открыл стрельбу на территории школы, передает РИА «Новости». «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района», – говорится в сообщении. По данным полиции, ученица десятого класса школы на Палехской улице, 10, поругалась со знакомыми молодыми людьми, о чем рассказала отцу. Тот прибыл в школу и в разговоре с предполагаемыми обидчиками дочки выстрелил один раз из пистолета вверх. В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет. Напомним, студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно. Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану 29 сентября 2021, 18:48

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – заявил Песков, передает ТАСС. В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит «Группы двадцати», посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспондент ТАСС уточнил в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции. Напомним, замглавы МИД России Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20. Путин рассказал о планах перехода России к низкоуглеродной экономике 30 сентября 2021, 11:15

Текст: Алина Назарова

Российские власти ведут активную работу по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике, сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. «Наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведется активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также указал, что производство СПГ в России может достигнуть 140 млн тонн в год к 2035 году. «Мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 2035 году увеличить его производство, я эту цифру назову и не то, что я надеюсь, уверен, что она будет достигнута – 140 миллионов тонн в год», – сказал президент. Путин добавил, что Россия видит в этой области поле для совместной работы с Казахстаном, передает РИА «Новости». Межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. Предыдущий состоялся в ноябре 2019 года в Омске. Очередной форум был запланирован на 2020 год в казахстанском Кокшетау, однако он был перенесен на более поздний срок в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Кремль оценил переговоры Путина и Эрдогана в Сочи 30 сентября 2021, 13:10

Текст: Алина Назарова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели конструктивные, своевременные, нужные и полезные для Москвы и Анкары контакты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. «По экономике просели по товарообороту в 2020 году, об этом уже президент говорил, там более чем на 20%, но за первые семь-восемь месяцев этого года уже на 55% подросли в нашем совместном торгово-экономическом обороте. То есть не только отыграли падение предыдущего года, но и добавили еще свыше 30%, это очень хорошая динамика, позитивная. Лишний раз подтверждает очень хороший потенциал, который есть в плане торгово-экономического сотрудничества наших двух стран», – отметил Песков. Он также сообщил, что Путин поднял на переговорах с Эрдоганом тему ограничений на российские товары. «Было обращено внимание на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Это дополнительные ввозные пошлины, например, которые в Турции действуют на целый ряд позиций металлургической продукции, на фанеру, на шины. Президент Путин поднимал эту тему в разговоре с господином Эрдоганом», – сказал Песков. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество в космической сфере. «Упоминали сотрудничество в космосе. Возможность подготовки турецкого космонавта и так далее. Об этом тоже заводил речь президент Путин», – сказал Песков. Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции. Стало известно о попытках Facebook завлечь в соцсеть детей 29 сентября 2021, 17:56

Текст: Алина Назарова

Корпорация Facebook рассматривала возможность привлечения в социальную сеть детей в возрасте от десяти до 12 лет, следует из внутренних документов компании, изученных журналистами. В одном документе от 2020 года, изученном журналистами The Wall Street Journal, компания называет подростков «ценной, но незадействованной аудиторией». В другом документе, от 2019 года, Facebook рассмотрела вопрос объявления «игровых дней» для привлечения детей в соцсеть. В частности, предполагалось, что дети смогут использовать приложение Messenger для общения с друзьями. Согласно еще ряду документов, целью Facebook было «первенство в обмене сообщениями у детей в США», что в случае успеха привело бы к «эффекту победы над подростками». Из документов также следует, что компания опасается проигрыша конкурирующим соцсетям – Snapchat и TikTok, которые набрали популярность среди подростков. По итогам исследований Facebook поставил цель создать больше продуктов для детей. Для этого соцсеть разбила их по шести возрастным группам: взрослым, подросткам от 16 лет, подросткам от 13 до 15 лет, детям в возрасте от десяти до 12 лет, детям в возрасте от пяти до девяти лет и малышам в возрасте от нуля до четырех лет. При этом Facebook и принадлежащий ему Instagram имеют возрастные ограничения – ими не должны пользоваться дети младше 13 лет. Между тем, согласно опросам компании, дети и подростки рассматривают Facebook как место для людей старше 40 лет. «Глобальное проникновение подростков в Facebook невелико, и, похоже, рост этого показателя замедляется», – говорится в одном из документов от марта 2021 года. В другом отчете уточняется, что количество подростков, использующих Facebook каждый день, за последние два года упало на 19%. Ранее The Wall Street Journal уже сообщала, что социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. К такому выводу пришли во владеющей соцсетью компании Facebook еще в прошлом году, однако соответствующие данные были скрыты корпорацией. После этого стало известно, что Facebook отправит руководителя департамента по вопросам безопасности Антигон Дэвис для дачи показаний в сенат США. Слушания пройдут 30 сентября. Минпросвещения определилось с заменой контрольных работ для школьников 29 сентября 2021, 19:25 Текст: Вера Басилая

Минпросвещения России будет проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) вместо региональных и муниципальных контрольных, что дает возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. «Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент – ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам – все это дает возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний», – приводятся слова Кравцова в сообщении министерства. По его словам, принятые на заседании федерального учебно-методического объединения рабочие программы по начальной и основной школе также дадут возможность оптимизировать деятельность педагогов, и освободить их от бумажной работы. Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил руководству российских школ сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения «обоснованного режима контроля знаний». Поручение было направлено Рособрнадзору, в котором заявили, что работа по оптимизации числа контрольных и проверочных работ в школах, рекомендации направлены в регионы в августе Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V» 29 сентября 2021, 17:06 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V». Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану. «Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС. «Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин. Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16. В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости». Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация. В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни». Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин. Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи 29 сентября 2021, 13:35

Текст: Алина Назарова

В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает канцелярия турецкого лидера. «Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», – сообщили в администрации Эрдогана, передает ТАСС. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин. Эрдогана его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Также в состав делегации входит глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА «Новости». Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов. Песков назвал чушью заявления о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом 29 сентября 2021, 15:52 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью заявления о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял в 2019 году на встрече в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов. «Это полная чушь», – сказал РИА «Новости» Песков. Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, якобы «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа». В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана 29 сентября 2021, 16:27 Текст: Евгения Шестак

В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера. «Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана. Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител. «У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он. Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером. Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.