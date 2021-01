Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V» Число случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн 9 января 2021, 19:42 Текст: Ольга Никитина

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 59,9 тыс., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Всего в стране зафиксировано свыше 3,01 млн случаев инфицирования. Таким образом Великобритания стала пятой страной в мире, преодолевшей отметку 3 млн заразившихся, передает ТАСС. Больше 50 тыс. случаев заражения в день регистрируются в королевстве 12-е сутки подряд, включая максимальные 68 тыс. случаев, зафиксированных 8 января. Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 1035 по сравнению с 1325 летальными исходами днем ранее, которые стали новым антирекордом с начала пандемии. В общей сложности в Великобритании умерли более 80,8 тыс. заразившихся, что является крупнейшим показателем в Европе. В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. В субботу королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не уточнили, какую именно вакцину получили британский монарх и ее супруг.

Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V» 9 января 2021, 19:27

Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план «неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских ученых». В статье для NYT, содержание которой приводит ИноТВ, Крамер признался, что поначалу у него имелись «некоторые сомнения» насчет российской вакцины. Однако прививки «Спутником V» уже сделали около 1 млн российских граждан, а кроме этого российская вакцина поставляется за рубеж – в Белоруссию, Аргентину и другие страны. По словам журналиста, это указывает на то, что любые серьезные побочные эффекты, не вскрытые в ходе исследований, к настоящему времени уже были бы известны. Журналист также обратил внимание, что критика в адрес российской вакцины концентрировалась на «вызывающем вопросы» раннем одобрении препарата, но не на конструкции вакцины. «В итоге политизация вопроса разработки вакцины по существу отодвинула на второй план реально неплохие результаты испытаний, которые, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых», – подчеркивает Крамер. Он отметил, что в данном случае российские ученые продолжили долгую и славную историю разработки вакцин в стране. «В частности, в советский период борьба с инфекционными заболеваниями была приоритетной задачей властей, а экспорт вакцин в развивающиеся страны – элементом дипломатии холодной войны. Более того, Советский Союз и Соединенные Штаты пошли на сотрудничество друг с другом в деле уничтожения такой болезни как оспа с помощью вакцины. Кроме того, в 1959 году команда советских ученых – состоящая из мужа и жены – успешно испытала первую в мире вакцину с живым вирусом против полиомиелита на собственных детях», – говорится в статье. Автор публикации напоминает, что главный разработчик «Спутника V» Александр Гинцбург последовал этому обычаю, привившись вакциной от коронавируса еще до объявления о завершении испытаний на животных. Крамер указал, что «Спутник V» сравнивали с автоматом Калашникова, имея в виду его эффективность и простоту конструкции. «Мне даже повезло избежать некоторых распространенных побочных эффектов «Спутника V» вроде сильной головной боли или повышенной температуры», – отметил журналист. Вместе с тем, признался он, помимо исчезновения опасений насчет препарата на решение журналиста привиться российской вакциной повлияла и куда более прагматичная причина: ее доступность. В российские клиники не стоят огромные очереди, а сами они не страдают от логистического хаоса, который подчас возникает в центрах вакцинации в США и других странах. Журналист отмечает, что в Москве вакцина пользуется высоким спросом среди образованных людей – прослойке населения, в которой традиционно сильны оппозиционные настроения. Однако, когда речь зашла о здоровье, многие из них «закатали рукава» и отправились прививаться, указывает Крамер. В заключение журналист привел свой разговор с 65-летней работницей коммунальной сферы по имени Галина Чупыль. «Конечно, я рада, – ответила она на вопрос о том, что думает о прививке. – Болеть никому не хочется». «Я согласился», – отмечает Эндрю Крамер. Напомним, в декабре в России началась масштабная добровольная вакцинация от коронавируса. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, уже произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Прививку от коронавируса сделали более 1 млн россиян. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. В Белом доме допустили появление в США нового штамма коронавируса 9 января 2021, 07:57

В США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта, сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса. «Этот осенне-зимний скачок (эпидемии в США) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», – приводит РИА «Новости» выдержки из доклада, который цитирует телеканал. В тексте доклада утверждается, что новый штамм «может быть на 50% более заразным». Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Меркель предрекла Германии «самые сложные» недели из-за COVID-19 9 января 2021, 13:55

Предстоящие недели будут самыми сложными за весь период пандемии, считает канцлер Германии Ангела Меркель. «Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии. День ото дня Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения», – передает слова канцлера ФРГ ТАСС. «Врачи и медперсонал во многих больницах работают на грани. (…) И то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведет к снижению беспокойства – напротив», – подчеркнула Меркель. Она пояснила, что введенный властями Германии карантин необходим для предотвращения распространения коронавируса. «Чем последовательнее мы сегодня, тем быстрее мы сможем в будущем восстановить контроль [над распространением инфекции], тем короче будет период, в течение которого нам придется жить с такими ограничениями», – отметила канцлер. Меркель напомнила, что в Германии и странах Евросоюза началась вакцинация. Она заверила, что прививку сможет сделать каждый житель Германии. Меркель также выразила уверенность в том, что «было правильным сделать ставку на общеевропейский путь» в вопросе закупки вакцин от коронавируса. «Ни одна страна в одиночку не победит вирус, который затрагивает нас всех», – заключила канцлер. Напомним, ранее Германия продлила карантин до конца января. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии. Минздрав Украины объяснил запрет продажи ряда товаров 9 января 2021, 14:44

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему в период локдауна в стране запретили продажу товаров определенных категорий. «Мы учитываем закон эпидемиологии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube-канала кабмина Украины. Напомним, на Украине введены усиленные карантинные меры (локдаун) из-за коронавируса с 8 по 24 января. Кроме того, до 28 февраля продлен общенациональный карантин и чрезвычайная ситуация в стране. Торгово-развлекательным центрам запрещается принимать посетителей, кроме желающих купить товары первой необходимости. К таким товарам, согласно решению правительства, относятся продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Все остальные товары к продаже запрещены. Также под запрет попала работа любых рынков. Степанов объяснил решение о прекращении продажи таких товаров на примере. «Есть супермаркет, в котором представлены товары для разных потребностей. И есть 100 человек, которым нужно приобрести разные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут покупать средства гигиены. Следующие 20 пойдут покупать посуду или какие-то бытовые приборы. А другие – чтобы купить одежду, батарейки и носки. Если мы запрещаем продажу определенных товаров в магазине, то люди, которым они необходимы, заказывают эти товары в интернет-магазинах, и (они) не будут контактировать с остальными. Таким образом, из всех этих людей контактировать между собой будут только 40, и вероятность заражения уменьшится в разы», – считает глава украинского минздрава. Между тем накануне Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом 9 января 2021, 14:29

Лия Ахеджакова госпитализирована в московскую клинику. По информации СМИ, у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Медики приняли решение о помещении ее в больницу в связи с ухудшением состояния, сообщает «Пятый канал». Информацию о госпитализации актрисы телеканалу подтвердил ее продюсер. По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат. Директор театра «Современник» Игорь Попов также подтвердил РИА «Новости», что Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. «Самочувствие у нее хорошее», – уточнил Попов. Ахеджакова находится в одной из столичных больниц в обычной палате, уточнил представитель актрисы в комментарии «Интерфаксу». Напомним, в преддверии Нового года Алису Фрейндлих также госпитализировали с диагнозом «коронавирус». 4 января сообщалось, что ее состояние остается стабильно тяжелым. Умер лечившийся от коронавируса первый заместитель губернатора ХМАО 9 января 2021, 11:33

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Геннадий Бухтин, скончался в возрасте 60 лет в московской больнице, где проходил лечение от коронавируса, сообщила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. «Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», – передает ее слова ТАСС. Родственники Бухтина находятся в Москве. В начале декабря сообщалось, что Бухтин был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник из-за ухудшения самочувствия, у него диагностировали коронавирус. Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве Югры он курировал ключевые направления – департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Ранее сообщалось, что бывший глава Хакасии Виктор Зимин ушел из жизни в возрасте 58 лет из-за пневмонии, вызванной коронавирусом. Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации с COVID-19 9 января 2021, 15:33

Актриса Лия Ахеджакова опровергла сообщения о госпитализации в московскую клинику в связи с обнаружением у нее коронавирусной инфекции. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет», – приводит слова артистки издание «Подъем». Ранее в субботу СМИ сообщали о госпитализации Ахеджаковой. Утверждалось, что у 82-летней актрисы диагностировали коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний. Информацию о том, что актриса попала в больницу, подтверждал в том числе директор театра «Современник» Игорь Попов. Он говорил, что самочувствие у Ахеджаковой «хорошее». Сообщалось также, что актриса находится в обычной палате. «Британский» штамм коронавируса выявлен в Южной Америке 8 января 2021, 22:35

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса, впервые обнаруженным в Великобритании, выявлен в Перу, сообщила министр здравоохранения республики Пилар Массетти. «В нашей стране обнаружен новый вариант [вируса], который циркулирует в Европе», – приводит слова Массетти ТАСС. Министр здравоохранения Перу уточнила, что новый штамм был обнаружен у женщины, проживающей в Лиме. Согласно последним данным, в Перу насчитывается более 1 млн случаев заражения коронавирусом, число жертв превысило 38 тыс. Накануне директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. Кудрявцева пожаловалась на опухший из-за коронавируса нос 9 января 2021, 16:21

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, заболевшая COVID-19, пожаловалась на плохое самочувствие и призналась в зависти тем, кто сейчас отдыхает на курортах. «Как же меня подбешивают вот все эти люди, которые сейчас на морях и океанах, с красивыми и сочными фотографиями», – написала она на своей странице в Instagram. Кудрявцева рассказала, что у нее «только батарея витаминов», «опухший нос и красные глаза». «Завидую ли я? Еще как», – призналась она, добавив, что «этот ковид в действии еще , поэтому сижу и не отсвечиваю». Телеведущая также призвала прекратить задавать ей вопросы о самочувствии. «Я нормально, на букву Х – не подумайте, что хорошо», – добавила она. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv) Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай. В России за сутки выявили 23 тыс. 309 случаев коронавируса 9 января 2021, 11:08

За минувшие сутки в России зарегистрировали 23 тыс. 309 новых случаев коронавируса, всего в стране выявлено 3 млн 379 тыс. 103 случая, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. В Москве за сутки выявили 4900 случаев, в Санкт-Петербурге – 3006, в Московской области – 1184 случаев. За последние сутки подтверждено 470 смертей, выписано по выздоровлении 23 680 человек, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. За весь период зафиксирован 61 381 летальный исход, выздоровело 2 млн 754 тыс. 809 человек. Накануне в России выявили 23 652 случая коронавируса, таким образом, за сутки число зафиксированных случаев сократилось на 343. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В США выявили более 283 тыс. случаев COVID-19 за сутки 9 января 2021, 14:59 Текст: Ольга Никитина

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тыс., скончались 3456 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 тыс. 204 случая заражения COVID-19, передает РИА «Новости». Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 368 тыс. заболевших. Между тем, как сообщил телеканал CNN со ссылкой на последний доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта. Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Еще три префектуры Японии попросили правительство ввести режим ЧС из-за COVID 9 января 2021, 10:23 Текст: Елизавета Булкина

Губернаторы трех префектур Японии – Осака, Киото и Хего – попросили правительство ввести на их территории режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, сообщило агентство Киодо. В каждой из префектур почти ежедневно фиксируется рекордное число случаев коронавирусной инфекции. Главы префектур просят правительство принять меры, передает РИА «Новости». Ранее власти префектуры Гифу в центральной части Японии приняли решение самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на вверенной территории из-за резкого распространения коронавируса. Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с масштабным распространением коронавируса. Режим ЧС в столичной зоне Большого Токио продлится до 7 февраля. Кроме того, режим ЧС до 22 января ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны. 26 декабря правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев. В центральной части Японии ввели режим ЧП из-за коронавируса 9 января 2021, 07:33 Текст: Антон Никитин

Власти префектуры Гифу в центральной части Японии приняли решение самостоятельно ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) на вверенной территории из-за резкого распространения нового коронавируса, сообщает Киодо. В связи с введением режима чрезвычайного положения руководство Гифу попросило местных жителей не выходить вечером из дома без необходимости, а также призвало владельцев питейных заведений сократить время их работы для предотвращения заражений, передает ТАСС. Напомним, в начале января власти Японии задумались о введении режима ЧС из-за пандемии. 7 января премьер-министр Японии Есихидэ Суга ввел режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи с масштабным распространением коронавируса. Режим ЧС в столичной зоне Большого Токио продлится до 7 февраля. Кроме того, режим ЧС до 22 января ввело руководство префектуры Миядзаки на юго-западе страны. 26 декабря правительство Японии подтвердило информацию об обнаружении у пяти посещавших Великобританию граждан нового штамма вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В тот же день Япония временно закрыла границы для иностранцев. Жена Макрона переболела коронавирусом 9 января 2021, 14:11 Текст: Ольга Никитина

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, выздоровела после инфицирования коронавирусом и вернулась в Елисейский дворец, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники в администрации французского лидера. Уточняется, что тесты Брижит Макрон, сделанные 30 и 31 декабря, оказались отрицательными. С 4 января супруга президента находится в Елисейском дворце и возобновила свою обычную деятельность, передает ТАСС. Вирус был обнаружен у Брижит после теста, сделанного 24 декабря в форте Брегансон – резиденции президента на юге страны. Там президентская чета отмечала Рождество. Никаких сведений о ее заболевании Елисейский дворец тогда не распространял. Как сообщает радиостанция Europe 1, тяжелых признаков болезни у супруги французского лидера не наблюдалось. Ранее Брижит уже находилась на самоизоляции, так как тест ее супруга на коронавирус 17 декабря 2020 года оказался положительным. Французский лидер уединился в своей резиденции Лантерн на территории Версальского дворцового комплекса, а Брижит находилась в президентской квартире в Елисейском дворце. Оттуда она затем отправилась в Брегансон вместе с выздоровевшим Макроном. Макрон – не единственный мировой лидер, который заразился COVID-19. Так, COVID-19 переболели премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Украины Владимир Зеленский. Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID 9 января 2021, 13:40 Текст: Елизавета Булкина

Власти Австрии продлили запрет на посадку рейсов из Великобритании и ЮАР до 24 января из-за мутации коронавируса, сообщил МИД страны. «Внимание! Для предотвращения распространения опасной мутации COVID-19 в Австрии действующий запрет на посадку пассажирских самолетов из ЮАР и Великобритании продлевается до 24 января 24.00», – передает сообщение австрийского внешнеполитического ведомства РИА «Новости». Ранее запрет был продлен до 10 января. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге ранее заявил, что мутировавший штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружили в 22 странах Европы. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.