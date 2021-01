В Бундестаге призвали обезопасить «Северный поток – 2» от США на уровне ЕС При хлопке газа в доме в Крыму пострадали три человека 9 января 2021, 11:18 Текст: Елизавета Булкина

В одном из домов в селе Межводном Черноморского района Крыма произошел хлопок газа, из-под завалов извлекли трех пострадавших. сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Трое пострадавших были спасены личным составом федеральной противопожарной службы из-под завалов. В данный момент проводят разбор конструкций, и будет проводиться экспертиза для выявления причин происшествия», – передает сообщение ведомства ТАСС. В региональном МЧС уточнили, что хлопок произошел в частном доме площадью около 90 квадратных метров. У пострадавших в основном ожоги, их доставили в черноморскую центральную районную больницу. «Прибыла газовая служба. Перекрыт газовод на двух улицах. По информации Единой дежурной диспетчерской службы Черноморского района, там 60 абонентов», – добавил представитель ведомства. Ранее в квартире многоэтажного дома в Красноярске произошел взрыв самогонного аппарата, в результате чего госпитализированы два человека.

Байден выбрал советника по России 8 января 2021, 18:54

Фото: twitter.com/akendalltaylor

Текст: Ольга Никитина

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России, передает ТАСС. В администрации действующего президента США Дональда Трампа в СНБ Белого дома есть должность директора по Европе и России. При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Полковник запаса предупредил о новой глобальной угрозе для России 8 января 2021, 13:16

Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Серьезной угрозой для России могут стать вооруженные силы Китая, поскольку КНР создает высокотехнологичное оружие, заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. «Программа перевооружения Китая с использованием новых технологий очень серьезная. Китай уходит в отрыв от всего мира по эффективности вооруженных сил», – рассказал Жилин Ura.ru. По его словам, Китай в ближайшее время может стать серьезным оппонентом России. Полковник добавил, что развитая китайская экономика и мобилизованность вооруженных сил страны создают угрозу в случае вооруженного столкновения. Жилин отметил, что флот КНР превосходит по технологичности морские силы России и США. «Китай применил оружие, основанное на волновой технологии. Оно влияет на психику больших групп, делая людей безвольными», – добавил Жилин. В свою очередь полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин отметил, что Китай является союзником России, поэтому опасаться вооружения страны не стоит. «Китай вряд ли будет серьезным оппонентом России на море. Китай будет противостоять США», – сказал он. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу. Дерипаска сказал, где начнется новая мировая эра 8 января 2021, 14:44

Фото: Igor Russak/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп с позором покидает свой пост. При этом предприниматель и общественный деятель считает, что с приходом администрации Джо Байдена новая эра в Вашингтоне не начнется. «Трамп, конечно, уходит с позором. Что, в принципе, закономерно. Но даже с тотальным контролем всех ветвей власти демократами – в Вашингтоне вряд ли начнется новая эра», – написал он в своем Telegram-канале. «Новая эра начинается в Азии. В Пекине, где председатель Си Цзиньпин контролирует самую уверенную и быстрорастущую экономику. К тому же в последнее время сделавшую заметный прогресс в инновациях. Следующий китайский Конгресс в 2022 году, видимо, сделает надолго его лидером не только Китая, но и всего мира», – добавил Дерипаска. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Водителей предупредили о росте числа штрафов из-за нового правила 8 января 2021, 15:49

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Карты техосмотра автомобиля могут быть аннулированы, если будет выявлено, что факт прохождения ТО был сфальсифицирован или транспортное средство небезопасно. Соответствующие изменения в закон могут вступить в силу с 1 марта 2021 года. Новое правило может увеличить число штрафов, пишут СМИ. «Диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр, аннулируется органом государственного контроля (надзора)», – говорится в проекте изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», текст которого приводит Ura.ru. Оператор, который выдаст диагностическую карту без реального техосмотра, будет привлечен к административной ответственности («Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств»). Автомобилист без диагностической карты не сможет получить полис ОСАГО (обязательного страхования автомобиля). Издание отмечает, что автовладельцы из-за этого могут начать получать большое количество штрафов, так как каждая камера видеофиксации будут отмечать машину как нарушителя. Напомним, в 2021 году вступили в силу изменения в российском законодательстве, часть из которых коснулась автомобилистов: в частности, введены новые правила в целях борьбы с агрессивным вождением. Пушков сформулировал «доктрину Байдена» 8 января 2021, 20:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена. «Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор. Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков. «По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор. «Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков. Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Украина решила узнать, «что собой являет российская вакцина» 8 января 2021, 13:28

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава минздрава Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V». «Компания «Биолек» подала заявку в государственный экспертный центр. Это только заявка (…) Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей – все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что собой являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины», – передает слова Степанова РИА «Новости». Он отметил, что вокруг российской вакцины «Спутника V» много «большой политики». «Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины», – сказал министр. Глава минздрава страны добавил, что его ведомство способно обеспечить Украину вакцинами «ведущих мировых производителей». Ранее харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире. Блогеры посмеялись по поводу «российского вмешательства» в беспорядки в США 8 января 2021, 14:37

Фото: Rod Lamkey/Cnp/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

В социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США, где в среду сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. «Тут секретная служба опубликовала фото штурмующих Капитолий. Какие еще нужны доказательства вмешательства России?» – иронизирует Telegram-канал «Люди и звери», публикуя фотографию Александра Петрова, обвиненного британскими властями в отравлении в Солсбери. На снимке Петрову «прифотошопили» погоны и орден. «Теперь понятно, почему на 14-й секунде записи штурма Капитолия расслышали слово «редиска», – пишет журналист Дмитрий Смирнов. «Пользуясь случаем, поздравляю граждан США с православным Рождеством», – написала главред RT Маргарита Симоньян. Журналист Андрей Медведев в свою очередь прокомментировал слова мэра Вашингтона Мюриэл Боузер, назвавшей вторжение сторонников Трампа в здание Конгресса «актом внутреннего терроризма». «Внутренний, значит, терроризм. Ага. Из провалов Лубянки, кажется, слышен демонический хохот», – написал он. «Ну все, русский след в бишкекеизации Вашингтона успешно найден и доказан», – сыронизировал историк Армен Гаспарян, комментируя сообщения о том, что у одного из участников беспорядков в Капитолии заметили татуировку со Сталиным. «Казалось бы, а где RUка Москвы...» – написал военкор Александр Коц, опубликовав фотографию с места беспорядков в Вашингтоне. В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник. Соловьев показал «жесткий троллинг» Трампа 8 января 2021, 16:16

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Ольга Никитина

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, в котором высмеивают действующего президента США Дональда Трампа. В своем Telegram Соловьев разместил видео «прощальной речи» Трампа. Американский президент выступает, сидя за столом в Овальном кабинете. Видео смонтировано так, будто непосредственно в момент произнесения речи Трампа «выносят» из Белого дома. «Пошел жесткий троллинг», – говорится в комментарии журналиста Владимира Сергиенко, репост которого разместил Соловьев. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Шендерович назвал причину получения гражданства Израиля 8 января 2021, 12:33

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Публицист Виктор Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства», особенно после убийства политика Бориса Немцова. При этом писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем. «В любую секунду может сложиться ситуация бегства. Мне странно об этом говорить, потому что с чего бы вдруг, да? Но в последние годы, после убийства Немцова, скажем, совершенно ничего не исключаю. Но никакого бегства сейчас нет. Я вернулся. Для меня, кажется, довольно принципиально возвращаться и говорить то, что я говорю из Москвы, а не из других краев», – передает слова Шендеровича Ura.ru. По словам публициста, сейчас он будет чаще находиться в Израиле, так как у него есть несколько идей телевизионных проектов. Оформление израильского гражданства Шендерович начал в ноябре 2020 года. Он заявлял, что в этой стране живут «десятки его добрых знакомых, родных и друзей». Напомним, что Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности». Бузова вышла замуж 8 января 2021, 20:01

Текст: Ольга Никитина

Телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за блогера Давида Манукяна. Кадры с церемонии, которая прошла на Мальдивах, опубликованы в Сети. На торжестве присутствовали только сами молодожены. Для Бузовой и Манукяна на берегу океана установили шатер. Звезды произнесли клятвы и расписались под традиционный для России марш Мендельсона. После этого они поцеловались, сообщает «Рен-ТВ». Для торжества Бузова выбрала длинное платье с бахромой, а на женихе была белая рубашка и бежевые брюки. Сообщается, что пара провела на Мальдивах уже около недели, а днем ранее они отметили знаменательную дату – 17 месяцев с начала отношений. Свадьбу на Мальдивах часто называют «символической», поскольку юридической силы в России она не имеет. Ольга и Давид рассказали, что состоят в отношениях, еще в конце 2019 года: Бузова объявила о своем романе с Давидом Манукяном в эфире телешоу. До этого певица долгое время была одна после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, развод с которым был оформлен в 2016 году. В небе над Ленобластью столкнулись два самолета 8 января 2021, 16:50

Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Легкий самолет упал при взлете в Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В прокуратуре уточнили, что произошло столкновение самолета с другим воздушным судном в воздухе. «В 15.05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», – передает ТАСС сообщение МЧС. В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Источники в экстренных службах уточнили, что речь идет о частном самолете Piper, который, по предварительным данным, принимал участие в тренировочном полете. «По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», – сообщила представитель прокуратуры. В Транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета. Сообщается об одном выжившем. Член Конгресса США использовала в выступлении слова Гитлера 8 января 2021, 14:27

Фото: marymillerforcongress.com

Текст: Елизавета Булкина

В ходе митинга перед Капитолием 5 января член Конгресса США от штата Иллинойс Мэри Миллер привела цитату Адольфа Гитлера и заявила, что он был прав, сообщает телеканал WCIA. Миллер во время митинга «Мамы для Америки» заявила о необходимости бороться за сердца и умы подрастающего поколения. «Если мы выиграем несколько выборов, мы все равно будем проигрывать. До тех пор, пока мы не завоюем сердца и умы наших детей. Это битва. Гитлер был прав в одном. Он сказал: «У того, у кого есть молодежь, есть будущее», – передает ее слова РИА «Новости». Губернатор штата Джей Роберт Притцкер осудил высказывание члена Конгресса и назвал ее слова отвратительными, подчеркнув, что подобной риторике нет места в политике. Председатель Республиканской партии штата Иллинойс Тим Шнайдер, которого цитирует NBC Chicago, призвал Миллер принести извинения. Россиян предупредили об опасной природной аномалии 8 января 2021, 15:17

Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Если антициклон, который господствует на территории Урала и Сибири, сохранится, то лето в 2021 году может оказаться аномально сухим, сообщила метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Свойственный ему юго-восточный ветер принес холодный воздух, из-за антициклона также наблюдается отсутствие осадков. Данная тенденция может сохраниться и до лета, предполагает эксперт. «Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом – горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет – становится суше. Это плохо», – сказала Пестрякова в комментарии Ura.ru. Она также отметила, что в этом году наблюдалась большая аномалия – очень высокое давление повсеместно на Урале (на 10 миллиметров выше нормы). «Это беспрецедентно. Из-за этого безоблачная погода, морозная. С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», – добавила климатолог. Ведущий научный сотрудник Академии наук Институт физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН Михаил Курганский также сообщил, что на Урале сейчас господствует антициклон, из-за которого резко похолодало. По его прогнозу, вскоре такая погода может установиться и в центральной части России. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал об экстремально низких температурах в азиатской части России. Он назвал это явление «антициклонищем». Автор расследования о «допинге» в российской легкой атлетике ушел из ВАДА 8 января 2021, 19:52 Текст: Ольга Никитина

Член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства, сообщили в пресс-службе ВАДА. 78-летний Паунд покинул совет учредителей ВАДА в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года, передает ТАСС. «В течение 21 года имя Ричарда Паунда было синонимом ВАДА и кампании по защите чистого спорта», – прокомментировал президент ВАДА Витольд Банька. – «Первопроходец, осознавший важность объединения спорта и властей государств, Ричард неустанно работал над налаживанием этого сотрудничества и построением согласованной, надежной и справедливой антидопинговой системы, которая существует и сегодня. Каждый, кто любит спорт и дорожит ценностями честной игры, многим обязан Ричарду и его достижениям. Его знания и опыт играли важную роль в успехе ВАДА на протяжении двух десятилетий, и мы желаем ему успехов», – заявил он. «Ричард Паунд внес большой вклад в защиту чистых спортсменов, решительно борясь с допингом. Все олимпийское движение выражает ему благодарность за выдающийся вклад в авторитет спорта», – отметил президент МОК Томас Бах. Паунд – первый президент ВАДА, руководил агентством с 1999 по 2007 год. С 1978 года он входит в Международный олимпийский комитет, дольше всех являясь членом организации. В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но уступил бельгийцу Жаку Рогге. Возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчет об использовании допинга в российской легкой атлетике. Это привело к признанию Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу ВАДА, а также лишению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено. В марте 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф. В декабре Совет World Athletics продлил запрет выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса. Названы станции, которые откроют в московском метро в 2021 году 8 января 2021, 17:59 Текст: Ольга Никитина

В 2021 году в Московском метрополитене планируется открыть 11 новых станций, сообщил мэр Сергей Собянин. В ближайшие два месяца власти намерены открыть две станции: «Карамышевская» и «Мневники». Станция «Карамышевская» будет находиться вдоль проспекта Маршала Жукова на пересечении с улицей Демьяна Бедного в районе Хорошево-Мневники Северо-западного административного округа Москвы на глубине 28 метров. Она названа в честь Карамышевского рубежа обороны столицы во время Великой Отечественной войны, который защищали части народного ополчения. В районе станции проживает и работает около 200 тыс. человек и на момент пуска пассажиропоток составит 29 тыс. человек в час, сообщает «Вечерняя Москва». «Мневники» будут расположены примерно в двух километрах от «Карамышевской», на севере Мневниковской поймы, рядом с магистралью Северо-Западной хорды. Около станции планируется построить большой жилой массив, куда переселят горожан по программе реновации. Станцию «Терехово» откроют также в 2021-м в составе участка «Терехово» – «Давыдково». Она будет расположена в середине Мневниковской поймы, рядом с одноименной деревней. Откроется в этом году также станция «Кунцевская», которая станет третьей станцией с таким названием в московском метро. Расположена в Западном административном округе. Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения, с двумя береговыми платформами, как и «Терехово». «Давыдково» будет построена в Можайском районе Москвы, вдоль Аминьевского шоссе, рядом с улицей Инициативной. Как и «Терехово», и «Кунцево», внутри она также будет с двумя береговыми платформами и мелкого заложения. Станция «Аминьевская» – объект с одной островной платформой. Станцию строят в районе Очаково-Матвеевское на пересечении Аминьевского шоссе с Очаковским шоссе. Также рядом с ней находится проспект Генерала Дорохова. Кроме того, здесь планируется создать крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой на платформу Аминьевская Московской железной дороги. «Мичуринский проспект» – вторая станция с таким названием в Москве. С этой станции жители Очаково-Матвеевского смогут быстрее попасть в центр города или в район небоскребов «Москвы-Сити». Еще одна станция с повторяющимся названием – «Проспект Вернадского». Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения и с одной платформой. Расположится на улице Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского. Кроме того, на границе Западного и Юго-Западного административных округов Москвы, рядом с улицей Новаторов и Ленинским проспектом, откроется станция «Новаторская». Еще одна станция в ЮЗАО в шаговой доступности от усадьбы Воронцово и одноименных прудов – «Воронцовская». А последней новой станцией, которую откроют в этом году, станет «Зюзино», расположенная в районах Черемушки и Зюзино на улице Каховке.