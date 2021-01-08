В небе над Ленобластью столкнулись два самолета

Легкий самолет упал при взлете в Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В прокуратуре уточнили, что произошло столкновение самолета с другим воздушным судном в воздухе.

«В 15.05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», – передает ТАСС сообщение МЧС.

В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями северо-западного регионального поисково-спасательного отряда.

Источники в экстренных службах уточнили, что речь идет о частном самолете Piper, который, по предварительным данным, принимал участие в тренировочном полете.

«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», – сообщила представитель прокуратуры.

В Транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета.