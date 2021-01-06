Британия призвала не допустить победы России в пандемии

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6 января, среда | Последнее обновление — 17:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При взрыве в Луганске ранен глава народной милиции ЛНР
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Британия призвала не допустить победы России в пандемии
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Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс.
По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – сказала дипломат.
Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.
Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии, заключила она.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин.
Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников
Киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы, сообщили украинские СМИ.
По словам продавцов, вакцина, которой прививаются киевские политики, разработана компаниями Pfizer и BioNTech, которой с 27 декабря начали прививаться в Евросоюзе, пишет Страна.ua.
Представителям украинской элиты начали предлагать нелегальный препарат около недели назад по цене от 1 до 3 тыс. евро, в то время, как в Европу ее продают по 15,5 евро. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, подтверждающего факт прививки, отмечается в сообщении. По разным версиям, вакцина была привезена на Украину из ЕС или Израиля.
«Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается», – сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной.
Между тем врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что информация о нелегальной вакцинации циркулирует уже около недели. Как отметила Голубковская, это вполне может происходить на Украине, отказавшейся от процедуры проверки качества вакцин. По ее словам, все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. «Нам достаточно слова «преквалификация» ВОЗ, хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили?», – отметила она.
Ранее жители Украины просили президента республики Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Украинская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V»
Харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Она сообщила, что «было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак» производства Центра имени Гамалеи, передает ТАСС.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.
Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен отстранить государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» от приобретения вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства по дискредитации страны.
«Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», – сказал он, передает ТАСС.
Министр обвинил генерального директора предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации государства перед мировым сообществом. «Вследствие его действий начали ухудшаться наши позиции на переговорах (по поставкам вакцин), и это уже не шутки», – добавил министр.
Между тем ранее Жумадилов обвинил министра здравоохранения в затягивании и срыве переговоров по закупке вакцины. Степанов в среду отверг эти обвинения и сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет новые договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.
Тем временем СМИ сообщили, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы.
В начале января глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний.
Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины», а председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать в стране.
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
После прививки Pfizer в Норвегии умерли два человека
В Норвегии умерли два человека, сделавшие прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.
«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Представители агентства проверят, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации. В агентстве добавили, что сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
Это не первые сообщения о смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел коронавирсной инфекций.
Нетаньяху призвал «немедленно ввести полный карантин» в Израиле
Власти Израиля должны «немедленно ввести полный карантин» из-за коронавируса, иначе придется дорого заплатить, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Он выразил уверенность, что правительство одобрит такое решение. По его словам, «Кнессет должен немедленно это принять». Как заявил Нетаньяху, любая задержка позволяет болезни распространяться еще быстрее. Минздрав предлагал ввести новые ограничения с 8 января, передает РИА «Новости».
Позднее власти страны сообщили, что правительство Израиля одобрило введение ужесточенных карантинных мер. Карантин вступит в силу с полуночи 7 января сроком на 14 дней.
Напомним, третий всеобщий карантин в Израиле вступил в силу 27 декабря, но предполагалось, что он продлится две недели. С 23 декабря Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел обязательный карантин для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.
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В России за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097. Всего в стране выявлено 3 308 601 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 685 723 человек, из них 23 055 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксированы 445 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 59 951 человек.
Накануне, 5 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24 246. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 29.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Привившийся вакциной Pfizer американский конгрессмен заболел COVID-19
Член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины от COVID-19 компании Pfizer, сообщил, что заболел коронавирсной инфекций.
«Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года», – сообщил Брэйди, передает РИА «Новости».
Ранее в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Германия продлила карантин до конца января
Власти Германии продлевают карантин, ужесточенный 16 декабря в связи с распространением коронавируса, сообщила канцлер республики Ангела Меркель.
«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», – передает ТАСС слова канцлера.
Как сказала Меркель, жителям регионов Германии, в которых острая ситуация с коронавирусом, запретят отдаляться от дома без серьезной причины на расстояние, превышающее 15 километров.
С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые дорлжны были действовать как минимум до 10 января.
Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.
Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС
Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер.
При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.
Во вторник президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.
Телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего ей пришлось отказаться от поездки в Дубай.
Кудрявцева рассказала, что перед Новым годом после похода на елку заболела ее дочь Маша. Поэтому семья встретила праздник без многочисленных родственников. Сейчас девочка выздоравливает, передает РИА «Новости».
Телеведущая планировала провести каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны заранее сдать тест на коронавирус. Результат анализа был положительным, и звезде пришлось отменить поездку.
Кудрявцева отметила, что болезнь проходит в легкой форме. Комментаторы посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления.
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За минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5142, Санкт-Петербурге – 3341, Московской области – 1097.
«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян
К настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы «Спутником V», – говорится в Twitter-аккаунте производителя вакцины.
С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19.
Вакцину Moderna одобрили для использования в ЕС
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), отвечающее за выдачу рекомендаций на использование вакцин от коронавируса в ЕС, рекомендовало к использованию производимую американской компанией Moderna вакцину от COVID-19.
«Комитет ЕМА тщательно изучил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины (Moderna) и рекомендовал Европейской комиссии выдать формальное условное разрешение», – говорится в сообщении регулятора в Twitter.
Теперь техническое решение об использовании вакцины Moderna в ЕС должна в ближайшее время оформить Европейская комиссия. Как написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комиссия «усиленно работает, чтобы одобрить эту вакцину и сделать ее как можно скорее доступной для ЕС», передает РИА «Новости».
Контракт Еврокомиссии с компанией Moderna был заключен в конце ноября. Он предполагает закупку до 160 млн доз данной вакцины.
21 декабря европейский регулятор ввел на европейский рынок вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, через несколько дней начались поставки препарата в страны ЕС. Этот контракт предполагает закупку 300 млн доз вакцины. В настоящее время ЕК ведет с компанией переговоры о дополнительных закупках.
Тем временем в СМИ сообщают о смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии и Норвегии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел коронавирсной инфекций.
Спикер парламента и глава МВД Сербии привились «Спутником V»
Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде.
«Вопрос вакцинации всегда получает политическое измерение. В настоящий момент в мире около 100 вакцин проходят испытания. Сейчас миру необходимы миллиарды вакцин, существуют проблемы производства. Необходимо сделать так, чтобы прием определенной вакцины не превратился в политическое давление», – заявил Дачич.
Он отметил, что в Сербии есть возможность вакцинироваться препаратами из разных стран, передает ТАСС.
По словам Дачича, власти Сербии стремятся продемонстрировать доверие к процессу вакцинации. «Мы хотели показать, что доверяем вакцинации и таким образом предложить народу сделать то же самое», – заявил спикер парламента. В свою очередь Вулин заявил, что «принял вакцину, потому что верит врачам».
Отвечая на вопрос, возможны ли ограничения на путешествия из-за непризнания западными странами эффективности не регистрируемых ими вакцин, глава МВД Вулин заявил, что не исключает такого варианта. При этом он навал «бесчеловечным обусловливание передвижения людей выбором вакцины».
Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии во вторник, 5 января.
Тем временем в Аргентине уже начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации.
Названы сроки выплаты надбавок медикам за борьбу с COVID-19 в праздники
Медики, которые оказывают помощь коронавирусным пациентам в период новогодних праздников, уже в январе получат социальные выплаты в двойном размере, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
Также он отметил, что специальные соцвыплаты за декабрь получили 696 тыс. медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. По его словам, выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 млрд рублей.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни.
Тем временем российские прокуроры за время пандемии коронавируса добились перечисления медикам задержанных или не начисленных стимулирующих выплат на сумму почти 2 млрд рублей.
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В России наблюдается стабилизация ситуации с пандемией коронавируса, в период новогодних праздников медслужба в полном объеме оказывает всю необходимую помощь гражданам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но всё еще остается напряженной. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев (заражения)», – цитирует РИА «Новости» министра.
Также он отметил, что около 24% коечного фонда для больных COVID-19 остаются свободными, в инфекционных госпиталях находятся 211,6 тыс. граждан.
По его словам, в домашних условиях проходят лечение 82% пациентов. При этом, как подчеркнул глава Минздрава, серьезных сбоев при оказании медицинской помощи россиянам во время новогодних праздников не зафиксировано.
«В период новогодних праздников медицинская служба продолжает в полном объеме оказывать всю необходимую медицинскую помощь гражданам. <...> По данным мониторинга Росздравнадзора, в нашей стране не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медицинской помощи», – добавил министр.
Мурашко подчеркнул, что, по данным мониторинга Росздравнадзора, в России в эти дни не зафиксировано серьезных сбоев в оказании гражданам медпомощи.
Одновременно с тем министр отметил, что в период праздников на 126% выросло число пациентов, пострадавших в ДТП. По его словам, причиной в основном становились превышение скоростного режима и сложные погодные условия.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания.
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