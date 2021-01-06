В России ввели ограничения по возрасту для применения пиротехники

Пиротехнические изделия с 2021 года смогут применять в России только те граждане, возраст которых подходит под ограничения производителя.

Соответствующее постановление было принято правительством, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь использовать пиротехнические изделия на территории России смогут только те, чей возраст соответствует указанным производителем ограничениям.

Помимо возрастных ограничений, применять пиротехнику теперь нельзя в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов, на балконах и лоджиях жилых домов, на объектах культурного наследия. При этом можно пользоваться хлопушками и бенгальскими свечами, которые соответствуют первому классу опасности.

Ранее МЧС напомнило, что запуск пиротехнических изделий с балконов и лоджий жилых домов, а также с крыш зданий запрещен на территории России с 1 января 2021 года.