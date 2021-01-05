Партия Медведчука решила собрать подписи за регистрацию «Спутника V» на Украине

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5 января, вторник | Последнее обновление — 01:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Локдаун объявлен в Англии из-за коронавируса
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой.
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Когда жизнь стискивает нас в своих объятиях, лучший рецепт сохранить дорогих и любимых близких – научиться не замечать их.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Партия Медведчука решила собрать подписи за регистрацию «Спутника V» на Украине
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует сбор подписей с требованием обеспечить граждан Украины российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил глава молодежного крыла партии Артем Марчевский.
Марчевский, слова которого приводятся на сайте партии, сообщил, что к ОПЗЖ «регулярно обращается огромное количество людей», включая «людей с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти». Также обращаются пенсионеры и молодежь, которая «переживает за своих родителей, бабушек, дедушек».
Марчевский подчеркнул, что председатель политсовета партии Виктор Медведчук «уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины», Украина «даже может начать ее производить». Однако киевским властям, «видимо, плевать на жизнь и здоровье людей», сказал он.
«Оппозиционная платформа – За жизнь», как сообщил Марчевский, «инициирует сбор подписей для получения и производства вакцины». Партия начнет «с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда», позднее «охватит всю Донецкую область, Луганскую область и распространит на всю Украину». ОПЗЖ намерена потребовать «зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины».
Напомним, Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» подала документы для регистрации «Спутника V». Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в ответ, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что Ляшко лжет. Кравченко указал, что ни одна из вакцин от коронавируса в мире не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме.
Украинские медики назвали враньем заявления властей о «Спутнике V»
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Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач Олег Ляшко лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно зарегистрировать в стране.
Кравченко на своей странице в Facebook напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией».
Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. «При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», – подчеркнул Кравченко.
В частности, он указал, что завершение третьей фазы испытаний вакцины от Pfizer/BioNTech запланировано на январь 2023 года, вакцины от Moderna – на октябрь 2022 года, AstraZeneca – на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года (проводится несколько исследований одновременно), Sinovac Biotech – май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года (проводится несколько исследований одновременно).
Касательно российской вакцины Кравченко сообщил, что по «Спутнику V» также проводится несколько исследований одновременно, а завершение третьей фазы запланировано на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.
Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».
Генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, между тем, сообщил о срыве контракта по вакцине от COVID-19.
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
На Украине пообещали устроить России новый Афганистан в случае войны
Киев способен в случае войны с Россией развернуть боевые действия, сопоставимые по масштабу с войной в Афганистане, заявил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
«Украина стала бы для них Афганистаном, только покруче – у нас же полный комплекс вооружений. Мы вообще единственная страна в мире, которая применяет весь комплекс вооружений по России», – цитирует Арестовича РИА «Новости».
Как заявил дипломат, Украина уже «отстреляла» по России более ста «самых крутых» ракет из своих оперативно-тактических комплексов. По его словам, некоторые из них попали в цель. Арестович отметил, что после этого с Украиной «ничего страшного не произошло». Он также заявил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – заявил украинский президент.
Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя
Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
«Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости».
Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Дочь госпитализированного Басилашвили рассказала о состоянии актера
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Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом.
Артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. По словам Ксении Басилашвили, информации о том, когда его смогут выписать, пока нет, но врачи оценивают его состояние как нормальное. «Никакой катастрофы нет», – сказала дочь артиста в комментарии Пятому каналу.
Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов также прокомментировал состояние Басилашвили. Режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере.
«Смерти не дождетесь! Хуже не будет! Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает», – отметил близкий друг народного артиста СССР.
Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем – едва ли не каждый час.
В понедельник утром сообщалось, что народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге.
Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово».
Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.
Украинская разведка испугалась «вторжения России» в Херсонскую область
В Службе внешней разведки Украины утверждают, что Вооруженные силы России потенциально могут «под надуманным предлогом» совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.
В разведывательном ведомстве Украины полагают, что Россия способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма, передает РИА «Новости».
В отчете службы также отмечается, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. При этом сотрудники СВР Украины не упоминают, что Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды в Крым.
Напомним, 1 января президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». В Крыму высмеяли ошибку Зеленского, а в Совфеде заметили, что «Зеленский вновь попал в просак». Кроме того, в России Зеленскому посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.
Напомним также, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в 2020 году в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Кроме того, Крыму выделили около 5 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В результате усилий Министерства обороны России 19 декабря в систему водоснабжения Севастополя начала поступать вода из Кадыковского карьера, а несколькими днями ранее Севастополь начал получать воду из озера на горе Гасфорта.
Президент Владимир Путин пообещал не экономить на восстановлении водоснабжения Крыма. По его словам, запасов воды в Крыму достаточно, просто этим раньше не занимались. Глава государства отметил, что сейчас работы по розыску пресной воды ведутся широко, у правительства есть четкий план действий по восстановлению водоснабжения полуострова. Он добавил, что это также касается Новороссийска и Геленджика. Так, в Севастопольском регионе Крыма в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Проблемы водоснабжения полуострова также предложили решить с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены российские компании.
Тем временем в конце декабря 2020 года в Верховную раду был внесен законопроект, запрещающий восстанавливать подачу воды в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ дал совет Киеву «заняться наконец улучшением дел в своей стране».
Медики оценили состояние Фрейндлих после госпитализации
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Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих после госпитализации в клиническую больницу №122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус» остается стабильно тяжелым, сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре.
«Отрицательной динамики нет. Состояние тяжелое, но стабильное. Ночь без происшествий. Идет интенсивное лечение, на которое наша дорогая пациентка хорошо реагирует. Режим строгий», – рассказали в медучреждении «Фонтанке» вечером 3 января.
Кроме того, по данным издания, в том же медучреждении, но в разных палатах с народной артисткой СССР, находятся дочь Фрейндлих и ее внучка.
По данным Большого драмтеатра имени Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате, передает ТАСС.
Напомним, в преддверии Нового года Фрейндлих госпитализировали в клиническую больницу № 122 имени Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус».
Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии
В Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, сообщает Daily Mail.
Женщина работала педиатром в институте онкологии в Порту. Она скончалась спустя 48 часов после прививки, передает РИА «Новости».
По словам отца Асеведу, женщина не испытывала проблем со здоровьем. Он рассказал, что после укола у его дочери не было никаких побочных действий. Для выяснения причин смерти женщины будет проведено вскрытие тела.
Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов
Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний.
«При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС.
Локдаун объявлен в Англии из-за коронавируса
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Со среды в Англии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон сообщил, что необходимо «принять решительные меры», иначе «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня». Карантин продлится как минимум до середины февраля. По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». Как заявил Джонсон, «очевидно, что необходим третий национальный локдаун». Премьер сказал, что «начинать следовать правилам» нужно «прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Локдаун уже объявлялся с марта по май и с ноября по декабрь. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. При этом еще с конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе.
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Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
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Британка рассказала о редких симптомах коронавируса
Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, переболевшая COVID-19 в рождественские праздники, рассказала о редких и тяжелых проявлениях болезни. Кроме температуры и кашля, ее беспокоили боль в глазах и сильный отек.
«Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся, глаза налились кровью», – цитирует женщину РИА «Новости» со ссылкой на Daily Star.
Как отметила Коллинсон, наиболее остро болезнь проявилась на восьмой день самоизоляции, когда женщину начала мучила одышка и тошнота. Она почувствовала себя лучше только на десятый день, однако некоторые симптомы беспокоили ее еще несколько недель.
Ранее ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг.
Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом
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Народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге, сообщил источник в Большом драматическом театре Санкт-Петербурга.
О госпитализации артиста сообщает «Московский комсомолец», отмечая при этом, что Басилашвили, у которого диагностирована хроническая болезнь легких, несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться.
Кроме Басилашвили, коронавирусом заболели его жена и дочь. В настоящее время актер с супругой находится в одной из клиник Санкт-Петербурга.
Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.
В декабре сообщалось, что более 12 тыс. коек развернуты в медучреждениях Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них свободны на конец декабря были свыше 22%. Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале наступившего года при условии достаточных поставок вакцины.
Сербия анонсировала начало вакцинации препаратом «Спутник V»
Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартует в Сербии со вторника, 5 января, сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.
«На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», – заявил Джерлек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Танюг.
Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Тем временем в Аргентине уже начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации.
Прокуроры добились выплат российским медикам на 1,9 млрд рублей
Российские прокуроры за время пандемии коронавируса добились перечисления медикам задержанных или не начисленных стимулирующих выплат на сумму почти 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
«Благодаря вмешательству прокуроров медработникам произведены стимулирующие выплаты на сумму 1,9 млрд рублей», – заявили в ведомстве. Таким образом, сообщили в Генпрокуратуре, была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медицинских работников, передает ТАСС.
По информации Генпрокуратуры, наибольший объем стимулирующих выплат благодаря прокурорскому вмешательству был выплачен в Приволжском федеральном округе. Так, 225 медработников Саратовской городской клинический больницы №5 получили выплаты на сумму свыше 7,4 млн рублей, а по представлениям прокуроров в Волгоградской и Саратовской областях 160 сотрудникам двух медицинских учреждений выплачено более 1,3 млн рублей.
В целом в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере противодействия распространению COVID-19 и преодоления последствий пандемии прокуроры выявили более 71 тыс. нарушений закона, внесли 28 тыс. представлений, в суды направили 20,8 тыс. исков, объявили 13,4 тыс. предостережений.
По протестам прокуроров отменено (изменено) 3,4 тыс. правовых актов. «По требованиям прокуроров 6,9 тыс. лиц привлечено к административной ответственности, 13,3 тыс. – к дисциплинарной ответственности», – сообщили в Генпрокуратуре.
Власти России в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. При этом упомянутые выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что медикам необходимо удвоить выплаты за борьбу с коронавирусом в новогодние праздничные дни.
Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Санкт-Петербурге – 3657, Москва, где ранее выявляли больше всего случаев COVID-19, оказалась на втором месте.
«Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург – 3657; 2. Москва – 3591; 3. Московская область – 1250», – сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Наименьшее число новых случаев выявлено в Костромской области – 15, на Алтае – 12, в Ненецком автономном округе – три.
Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что более 12 тыс. коек развернуты в медучреждениях Санкт-Петербурга для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них свободны на конец декабря были свыше 22%. Вакцинация от коронавируса станет доступна для всех жителей Санкт-Петербурга в январе или феврале наступившего года при условии достаточных поставок вакцины.
«Пенсионерка-потрошительница» умерла в Хабаровском крае из-за COVID-19
В Хабаровске из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла пенсионерка Софья Жукова, которую обвиняли в убийствах трех человек, в том числе ребенка.
Как сообщают «Аргументы и факты», 81-лентняя пенсионерка скончалась в больнице №10 еще 29 декабря, так и не дождавшись приговора за убийства.
В конце января 2019 года в поселке Березовка (микрорайон Хабаровска) нашли останки мужчины. В убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю пенсионерку, которая сдавала ему комнату. Позднее следствие выяснило, что обвиняемая также причастна к смерти восьмилетней девочки и 77-летней женщины, которая временно проживала в ее квартире.
Всех троих жертв Жукова убила топором, после чего расчленила тела и выбросила недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.
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