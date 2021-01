Россиянин досрочно победил в зачете Кубка мира в лыжной акробатике Шайба Овечкина сделала «Вашингтон» победителем в овертайме матча НХЛ против «Бостона» 31 января 2021, 06:52 Текст: Наталья Ануфриева

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), капитан победителей Александр Овечкин забросил решающую шайбу на 28-й секунде. В составе «Вашингтона» отличились Никлас Бэкстрем (19-я минута), Тревор ван Римсдайк (26), Том Уилсон (31) и Александр Овечкин, забросивший решающую шайбу на 28-й секунде овертайма. У гостей голы забили Ник Ритчи (38), Брэд Маршанд (47) и Чарли Макэвой (60), передает ТАСС. Овечкин также отметился результативной передачей, в пяти матчах сезона россиянин набрал семь очков (два гола + пять передач). Он вышел на седьмое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, теперь в его активе 708 шайб, по этому показателю он догнал Майка Гартнера. Шестое место занимает Фил Эспозито (717), лидирует Уэйн Гретцки (894). Овечкин забил 111-й победный гол в карьере в НХЛ и вышел на четвертое место по этому показателю, лидирует Яромир Ягр (135). Также Овечкин забил 24-й гол в овертайме, обновив рекорд НХЛ, который принадлежит ему. Отметим, что Овечкин, а также его одноклубники и соотечественники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустили последние четыре матча «Вашингтона» в НХЛ из-за нарушения протоколов лиги о COVID-19. Журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл сообщала, что Самсонов заразился коронавирусом. Орлов и Овечкин были допущены до матча с «Бостоном», Орлов участвовал в утренней тренировке, но не был включен тренерским штабом "Вашингтона" в состав на игру. «Вашингтон» набрал 15 очков в девяти играх и возглавляет таблицу Восточного дивизиона, «Бостон» находится на третьем месте с 12 очками в восьми матчах. Следующую встречу команды проведут в Вашингтоне 2 февраля.

Против спонсора Навального возбуждено уголовное дело 30 января 2021, 08:25 Текст: Абдулла Шакиров

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания учебного заведения. Хоменко вместе с подельниками ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ, в результате чего из муниципального бюджета было похищено более 30 млн рублей, сказано на сайте СК. Как отмечается в сообщении, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), фактическим руководителем которого был блогер Алексей Навальный. Сейчас спонсор ФБК объявлен в розыск, по имеющимся данным, он скрывается на Украине. Следствием проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений, говорится в сообщении. В конце декабря 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей, собранных в качестве пожертвований для нужд некоммерческих организаций, в том числе ФБК. Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике 30 января 2021, 15:26

Фото: кадр из видео/Mash

Текст: Ксения Панькова

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему. «Сейчас это будет уже не секрет, я являюсь бенефициаром (выгодоприобретатель – лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного в доверительное управление другому лицу – прим. ВЗГЛЯД)», – рассказал Ротенберг Telegram-каналу Mash. По его словам, в Геленджике достаточно сложный был объект и было много кредиторов. «И мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», – добавил он. Бизнесмен также рассказал, что хочет с соинвесторами создать в этом месте апарт-отель. Ротенберг признался, что ему нравится отельный бизнес и он имеет несколько объектов в разных российских регионах. На вопрос, почему бизнесмен решил рассказать, что является владельцем «дворца», он ответил, что его к этому побудил скандал. При этом Ротенберг подчеркнул, что в строительстве этих объектов «нет ничего незаконного». В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Названы «плохой» и «очень плохой» для Украины сценарии событий в Донбассе 30 января 2021, 18:36

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил об исчерпании Киевом возможностей компромисса по Донбассу, отметив, что в этих условиях для Украины возможны только два сценария: «плохой» и «очень плохой». «Плохой предусматривает выход из Минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы», – сказал Жданов в интервью изданию «Главред». «Очень плохой сценарий», по его мнению, – это полное выполнение «Минска». «А затем вхождение Украины в состав союзного государства», – добавил он. Полковник считает, что сложно прогнозировать, какой вариант выберет президент Украины Владимир Зеленский, поскольку его политика в отношении Донбасса – секретна. «Уж год, как мы слышим про «план А», но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о «плане Б», к которому приступает Украина», – рассказал военный, отметив, что подробностей нового плана тоже никто не знает. Кроме того, он обратил внимание на разговоры администрации Зеленского о пяти «суперпланах», но что они собой представляют, украинцам неизвестно. Жданов считает, что в 20201 году конфликт в Донбассе «будет оставаться замороженным». Напомним, дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе. В ноябре 2020 года МЧС России направило в Донбасс сотую по счету колонну с партией гуманитарной помощи. В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку, но урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей. Для водителей решили ввести новые ограничения на использование автомобилей 30 января 2021, 09:03

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

С 1 июня МВД России планирует ввести новый перечень ограничений на использование автомобилей. Так, нельзя будет пользоваться машиной, если зимние шины установлены не на всех колесах, и использовать летнюю резину зимой, а зимнюю – летом. Ведомство хочет обязать водителей ставить колеса именно того размера, который предусмотрен заводом-производителем автомобиля. Кроме того, автомобилисты не смогут сесть за руль, если замок ремня безопасности не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а также если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку, пишет ТАСС. Также с 1 июня владельцы автомобилей с битопливными двигателями обязаны будут иметь паспорт на каждый газовый баллон, при этом документ должен быть оформлен его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко вытеснены серийный номер и обозначение, а если произошли изменения газового оборудования при ремонте, то сведения об этом должны оформляться уполномоченными организациями. Среди прочего в перечне ограничений также прописано, что при неисправности аппаратуры спутниковой навигации, устройств или систем вызова экстренных оперативных служб, предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации, пользоваться транспортным средством также будет запрещено. В прошлом году МВД предложило запретить передвижение на автомобиле с летней резиной с декабря по февраль. Эксперт указал, как YouTube мешает разоблачать «расследование про дворец Путина» 30 января 2021, 14:41 Текст: Андрей Резчиков

Ролик журналистов канала Mash о так называемом дворце Путина специально подвергается цензуре, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он отреагировал на то, что собравший за сутки почти 2 млн просмотров ролик не отображается в трендах сайта YouTube. «Честный материал российских журналистов искусственно понижается в трендах и в поисковой выдаче сайта YouTube для того, чтобы не удалось опровергнуть сознательно распространяемую ложь. Тем более что ролик журналистов телеграм-канала Mash, который вышел за пару дней до очередной намеченной акции, выступает в данном случае как мощное противоядие. По задумке всех этих кукловодов, ролик не должен быть допущен в широкий прокат, потому что это сорвет их планы по дестабилизации обстановки в нашей стране», – считает первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Из опубликованного накануне ролика стало известно, что внутри «дворца» Путина под Геленджиком находятся голые стены и полы. За сутки видео собрало почти 2 млн просмотров, однако оно не попадает в тренды YouTube. Данный факт, уверен Малькевич, является проявлением цензуры. «Мы в который раз уже видим, как, во-первых, работает цензура на западных площадках новых медиа, и во-вторых, связь рекомендательных сервисов этих площадок с политическими предпочтениями их администраторов, модераторов, владельцев», – подчеркнул собеседник. Малькевич указал на то, что в тренды попадают «отдельные и плохо сделанные провокационные ролики экстремистского характера, призывающие к участию в незаконных акциях на территории России». «Также было выявлено огромное количество видеоматериалов, которые были созданы на Украине и оттуда распространялись в российских соцсетях с призывами восстать, свергать, поджигать, взрывать и т.д. Эти ролики продвигались в тренды, в рекомендации и имели режим максимального благоприятствования со стороны прежде всего YouTube и Instagram», – подчеркнул Малькевич. В пятницу журналисты телеграм-канала Mash В пятницу журналисты телеграм-канала Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента Владимира Путина. Журналисты Mash продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Слепаков подвергся нападкам и травле за стихи об акциях протеста 30 января 2021, 15:54

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Юморист Семен Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье. Певец опубликовал скриншоты сообщений в своем Instagram. В них люди угрожали напасть на Слепакова и его семью, а детей юмориста облить зеленкой. Другие обещали повесить юмориста на площади, когда «Россия поменяется». «Вот и ты ссучился. Гори на земле, а не в аду. Говна тебе побольше и жизни покороче. Писака антинародный. Фу, позорище лесное», – сказано в одном из посланий. «Тупица. Пел про продажных, сам стал продажным», – написал еще один пользователь. «Я надеюсь, вся твоя семья сдохнет, мразь ушастая», – говорится в другом сообщении. «Отмечу, что уровень дискуссии крайне высок. Радует здравая аргументация, доброжелательное отношение к оппоненту, в общем, все, как и положено в цивилизованном мире. Надеюсь, в прекрасной России будущего эти достойные люди займут руководящие должности, возглавят непредвзятые демократические СМИ, проникнут во все сферы, переживающие кризис и уверенно поведут нас в еще более прекрасную Россию будущего», – прокомментировал Слепаков угрозы в свой адрес. Юморист признался, что не сожалеет о своих стихотворениях. По его словам, отзывы помогли ему лучше понять, что происходит сейчас в стране и ощутить на себе «все преимущества либеральных ценностей». «Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт», – заключил артист. Напомним, Слепаков написал стихотворение, в котором рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. В нем он упомянул и нападение на машину с «мигалкой», и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ на это сторонники блогера Алексея Навального раскритиковали юмориста. Жена Навального Юлия написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Слепаков в комментариях попросил Навальную, если ей не нравится его позиция, вырезать его песни из «ваших прекрасных фильмов». Он отметил, что уважает ее точку зрения, но не обязан разделять ни ее, ни методы, которыми сторонники Навального пытаются достичь своих целей. А Волкову ответил более жестко: «Если вам так сильно пахнет говном, то есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – у вас нет ковида. Плохая – от себя не убежать, вам с этим жить, привыкайте». Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением. Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером во Внуково 30 января 2021, 11:36

Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета, летевшего из Грозного в Москву, при посадке в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиационных службах. Источник сообщил, что накануне около 23.00 мск «при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», передает ТАСС. На полете и посадке самолета инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы. Ранее пилота ослепили лазером при посадке в Пулково. Напомним, в 2011 году правоохранители задержали молодого человека 1987 года рождения за ослепление пилотов самолетов лазерной указкой в аэропорту Внуково. Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией 30 января 2021, 11:39

Фото: Kyle Mazza/Zuma/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

В настоящее время необходимости в перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном нет, Соединенные Штаты всегда выступали за диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан в эфире телеканала «Дождь». «У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше – с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать», – передает слова посла РИА «Новости». Как отметил Салливан, между Москвой и Вашингтоном существуют серьезные «расхождения», но отношения между странами «гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами». По мнению посла, ситуация в двусторонних отношениях отличается от той, что была в года холодной войны. Он также подчеркнул, что, несмотря на разногласия, между Россией и США наметился прогресс по вопросу продления Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3). Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения Москвы и Вашингтона с приходом к власти Джозефа Байдена будут сложными, так как Россия представляет угрозу по многим направлениям. Накануне президент России подписал закон о продлении ДСНВ. В Госдепе заявили, что оптимистично настроены по завершению процедур о продлении Договора на пятилетний срок. Эксперт рассказал, как накручиваются просмотры ролика о «дворце Путина» 30 января 2021, 19:26 Текст: Андрей Резчиков

Если допустить, что YouTube сознательно и массово, совершенно беспрецедентным образом продвигал ролик Навального, то с чего считать его просмотры реальными? Эксперт в области IT Игорь Ашманов рассказал газете ВЗГЛЯД, каким образом «расследование» Навального могло собрать больше 100 млн просмотров согласно статистике сервиса YouTube. «Люди Навального пару раз уже показывали статистику просмотров «расследования» и в основном просмотры из России. Но в России просто нет столько пользователей, которые могли бы или захотели бы посмотреть этот фильм», – говорит член президентского Совета по правам человека Игорь Ашманов. Согласно исследованию компании «Медиаскоп» (есть в распоряжении редакции), за первые девять дней показа, то есть с 19 по 27 января, аудитория фильма «Дворец для Путина» составила 11,6 млн жителей России или «около 10% населения смотрели фильм хотя бы 2 минуты». «21 миллион жителей России – максимальная оценка количества зрителей фильма в России за первые 9 дней показа (17% населения). Эта оценка сделана без ограничения на длительность контакта с контентом – в нее входят как зрители, посмотревшие весь фильм, так и контактировавшие с ним совсем недолго, например, прокручивая плеер в лентах соцсетей с автоматическим стартом или в случае автоматического запуска следующего видео на Youtube», – говорится в исследовании. При этом фильм от начала и до конца посмотрели только 3,4 млн человек (3% населения России), более 30 секунд посмотрели 15 млн. Большая часть аудитории пришлась на крупные города (больше 100 тыс.) – более 60% всей аудитории, из них почти 20% – в Москве. «Это выше, чем вклад этих регионов по населению, то есть в крупных городах контент смотрели активнее. Оставшиеся 35-40% приходятся на небольшие города и села», – отмечают в «Медиаскопе». Эта оценка сделана в количестве человек, контактировавших с событием. «Это отличается от статистики просмотров, выдаваемой самим Youtube. Отличия связаны с тем, в интернет-статистике предметом подсчета выступают технические данные о взаимодействии серверов, и на одного человека часто приходится несколько событий, каждое из которых будет считаться отдельным контактом», – подчеркивают авторы исследования. Сами авторы «расследования о дворце» ссылаются на статистику YouTube, которая показывает около 100 млн просмотров. Игорь Ашманов добавляет, что в связи с таким большим количеством просмотров возникает несколько вопросов. Были ли это естественные просмотры, можно ли говорить о накрутке с помощью ботов и покупке фальшивых просмотров или это результат благодаря благоприятствованию самим YouTube, то есть внутренняя и бесплатная накрутка просмотров? «Такое количество просмотров говорит о совершенно бешеной поддержке самой платформой, потому что фильм пихали буквальные в любые рекомендации. В мире западных интернет-платформ это называется «фичеринг». На этот раз этот «фичеринг» был беспрецедентным, абсолютно разнузданным и скандальным. Знакомые приводят пример, когда с умного телевизора четырехлетний ребенок запросил мультики, и ему среди шести предложенных роликов показывают по центру тот самый дворец. Мне прислали скриншот с этого экрана», – поделился собеседник. Другие очевидцы сообщали о том, что даже в случае отказа от показа в рекомендациях фильма Навального YouTube продолжал рекомендовать этот ролик, который воспроизводился в автоматическом режиме и просмотры можно было засчитывать при начале проигрывания на несколько секунд при случайном пролистывании. «То, что платформа изо всех сил продвигала это видео – очевидный факт», – подчеркивает член СПЧ. Что касается предположений о накрутках просмотров с помощью ботов и платных просмотров, то Ашманов исключает такой вариант. По его словам, невозможно представить себе нанятую Навальным команду спамеров, которая пробивает фильтры YouTube и одновременно сам YouTube, отбивая атаки спамеров, продвигает по своей воле тот самый спамерский контент, с которым он другой рукой борется. «Поэтому всерьез обсуждать количество просмотров бессмысленно. Если YouTube сознательно продвигает ролик Навального, то кто мешал ему написать в интерфейсе количество просмотров с помощью скрипта?» – задается вопросом эксперт. «За последние два-три года я лично видел несколько случаев, когда счетчик у «неправильных» роликов либо крутился назад, либо замирал на несколько дней. Я могу объяснить это только ручной манипуляцией», – рассуждает Ашманов. Также нельзя исключать, что благодаря такому количеству просмотров и монетизации появилась возможность заплатить Навальному совершенно официально деньги, «за которые ему не придется отдуваться». «Очевидцы, которые смотрели ролик, говорили, что видели в нем рекламу», – отметил Ашманов. О том, что уже за первые сутки после публикации фильма созданный Навальным фонд ФБК получил почти 4,7 млн. рублей, сообщал в Twitter директор ФБК Иван Жданов. Благодаря возможностям монетизации 1 тыс. просмотров приносит доход в размере от 25 центов до четырех долларов США. Если эти деньги стали платой от YouTube, то с учетом 20 млн просмотров получается, что монетизация оказалась близка к трем долларам за каждую тысячу просмотров. С учетом более 100 млн просмотров эта сумма может составить больше 23 млн рублей. «Это не сумками черный нал из Латвии возить и не биткоинами какие-то сомнительные транзакции совершать, а можно сказать, что вот человек сделал контент и официально заработал деньги, все честно», – пояснил Ашманов. Экипаж российской яхты задержали в Вануату 30 января 2021, 09:56

Фото: police.gov.vu

Текст: Наталья Ануфриева

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь троим россиянам, которые были задержаны береговой охраной Вануату и помещены на карантин в столице островного государства Порт-Вила, сообщили в посольстве России в Австралии (по совместительству в Вануату). В дипмиссии сообщили, что «три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие». Однако они «никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату, а поскольку в Вануату действуют карантинные ограничения, они были встречены береговой охранной, которая сопроводила их в столицу Порт-Вила, и их попросили сесть на карантин, чем они сейчас и занимаются», передает РИА «Новости». «Россияне находятся на карантине, посольство в настоящее время оказывает им консульскую помощь и решает вопрос с властями, как сделать так, чтобы их отпустили и дали им свободно продолжить свой маршрут», – добавили в посольстве. Ранее AFP со ссылкой на полицию сообщило, что власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками в связи с подозрениями, что суда незаконно находились в его водах. Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V» 30 января 2021, 10:09

Фото: JUAN CARLOS TORREJON/EPA/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали. «После регистрации вакцины «Спутник V» в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве», – передает слова посла РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA. По словам Джалали, первая партия вакцины будет отправлена Тегерану до 4 февраля. В течение десяти дней делегация министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана посетит Москву, чтобы обсудить вопрос производства препарата, добавил посол. Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В Иране не исключили, что вакцинация в стране начнется с российского препарата. В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. В России проиндексировали выплаты военным 30 января 2021, 20:32 Текст: Ксения Панькова

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ об индексации отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти. «Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,037 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 января 2020 года №49 «Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы», – цитирует РИА «Новости» указ. Отмечается, что проиндексированы будут страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей ОВД России, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск нацгвардии России и органов принудительного исполнения России; единовременные пособия для полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти; ежемесячные денежные компенсации военнослужащим. Добавляется, что постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Ранее Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля социальных пособий на 4,9%. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как работает антикризисное правительство Мишустина. В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса 31 января 2021, 00:53 Текст: Алина Назарова

Реинтеграция Донбасса должна идти параллельно с «дерусификацией», Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» региона, считает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. «Что касается русского языка, согласитесь, и тут социология может нам это подтвердить, что он присутствует в основном в областных центрах, то есть это язык урбанистики. В преимущественном большинстве сельское население – исключительно украиноязычное. Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Пятый канал». По словам Креминя, «абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные». «И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса – это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», – добавил он. Он полагает, для этого «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». По его утверждению, даже на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса общаются на украинском, «но пока на кухне». Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что языковая дискриминация на Украине провоцирует дополнительное напряжение в обществе и способствует развитию сепаратизма. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180-242 доллара). Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Названы продукты для избавления от жира на животе 30 января 2021, 16:47 Текст: Ксения Панькова

Британские диетологи назвали продукты, способствующие избавлению от жира на животе, отметив, что в первую очередь следует употреблять высокобелковую пищу – в частности, рыбу и яйца, пишет Express. Прежде всего специалисты рекомендуют есть тунец, поскольку среди других видов рыбы он наиболее диетический и содержит мало жира, передает РИА «Новости». Другим важным продуктом, который стоит включить в рационе, должны стать яйца. Согласно исследованиям, люди, употреблявшие на завтрак яйца, смогли сбросить на 65 процентов больше веса, чем те, кто ел углеводные завтраки с той же калорийностью. Эксперты связывают такой результат со способностью яиц давать чувство насыщения и снижать тягу к еде. По возможности необходимо включить в диету ягоды, например, клубнику, малину и чернику, поскольку они служат отличным источником клетчатки, улучшают пищеварение и помогают бороться со вздутием живота. Также британские диетологи советуют употреблять арбузы, богатые ликопином, поскольку он повышает уровень аргинина – аминокислоты, улучшающей способность организма сжигать жир. Ранее врач-диетолог Анна Коробкина рассказала, что между приемами пищи необходимо делать промежутки от трех часов, иначе даже простое яблоко в качестве перекуса может стать причиной развития сахарного диабета. Координатор ФБК в Поволжье объяснил подоплеку незаконных акций в России 30 января 2021, 13:45 Текст: Абдулла Шакиров

Призывы сторонника Алексея Навального Леонида Волкова идти на несанкционированные митинги 31 января являются «чистейшей подставой». Незаконные акции срежиссированы США, которые пытаются любой ценой заморозить проект газопровода «Северный поток – 2» и ищут причины ввести новые санкции, заявил координатор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Поволжье Михаил Мурыгин. Вашингтон давно хочет продавать сжиженный газ в Европу, но проект трубопровода с российским газом по более низкой цене мешает этим планам. Народ «просто начали открыто юзать с момента «отравления» Навального, сообщил Мурыгин на своей странице во «ВКонтакте». «Поймите, сейчас у них следующая задача: устроить рубилово с ментами и беспорядки, дать тем самым красивую картинку для Европы. Мало того, что убивают химическим оружием массового поражения (пишу и смеюсь), так еще в стране хаос! Дворец! Аквадискотека! Комната для грязи! Фрау Меркель, работать с ними нельзя!», – написал координатор фонда.



Мурыгин обратил внимание на то, что Навальный и Волков, а также члены их семей уже несколько лет находятся в США и Европе. Также, его словам, в ФБК сейчас творится хаос, поэтому его члены вряд ли встанут на защиту участников незаконных акций. Кроме того, он рассказал, что сторонники Навального даже не пытались подавать уведомления на проведение демонстраций 23 и 31 января, нарушив тем самым законную формальность. Поскольку юридически митинги незаконны и по российскому, и по европейскому законодательству, Европейский суд по правам человека не удовлетворит оспаривание штрафов за участие в акциях, отметил Мурыгин. «Я всегда был за любой протест, всегда за митинги, всегда за выражение людьми своего мнения.

Но сейчас вас тупо подставляют и пуляют, как торпеды. И если даже я, человек, который работал руководителем штаба, организовывал все самые крупные митинги Навального в Саратове, кто вел его президентскую кампанию, наблюдение и кто знает как там все на самом деле, а не по картинке в YouTube, говорю это, подумайте», – обратился Мурыгин к своим подписчикам.



Координатор ФБК предупредил, что участников митингов после задержаний ждет предательство со стороны людей Навального, приводя в качестве доказательств собственный пример. «Мой штаб был всегда в пятерке или десятке лучших. Я был реально на хорошем счету. Вы все меня знаете, я занимался штабом 24/7(!) И даже меня кинули, своего же координатора (сейчас у меня минус 500 тыс. штрафов: часть за митинги, часть за расследование). Представьте, ты делаешь штабное расследование в сфере госзакупок, это расследование проверяют и согласовывают, потом на тебя подают в суд, и они говорят: «Чувак, пока. Мы тебя не знаем. Ну, попробуй посудиться. Оплачивать не будем», – сообщил он. Тем временем заявление Мурыгина прокомментировала супруга лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова Анастасия, которая согласилась с мнением координатора ФБК в Поволжье. «Собиралась написать примерно то же, но покороче. Однако даже лучше, когда это делает прозревший навальнист», – написала женщина в Twitter. Ранее следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова из-за видеозаписей, на которых он призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях. Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело. Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.