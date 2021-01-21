Овечкина и еще троих россиян отстранили от игр в НХЛ

Национальная хоккейная лига запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз», российскому форварду Александру Овечкину, а также нападающему Евгению Кузнецову, защитнику Дмитрию Орлову и голкиперу Илье Самсонову тренироваться и играть из-за нарушения медицинских протоколов о коронавирусе.

НХЛ также оштрафовала «Вашингтон Кэпиталз» на 100 тыс. долларов за нарушение игроками протоколов безопасности по борьбе с распространением коронавируса в тех пунктах, которые касаются общения игроков без масок и без соблюдения социальной дистанции.

«Я сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Я сделаю выводы из случившегося», – заявил по этому поводу Овечкин, слова которого приводятся на сайте НХЛ.

Руководство клуба заявило, что разочаровано поведением игроков после того, как сотрудники «Вашингтон Кэпиталз» приложили массу усилий для создания безопасного окружения для хоккеистов и всех членов команды, чтобы они смогли завершить сезон.

«Мы расстроены тем, что наши игроки решили пообщаться в гостиничном номере, а не в специально предназначенных для этого местах. Мы принимаем решение НХЛ и еще раз обращаем внимание, что протоколы безопасности по борьбе с COVID-19 продолжают действовать, и все хоккеисты по-прежнему должны неукоснительно их соблюдать», – заявили в клубе.

Напомним, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин в прошлом году стал автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet.