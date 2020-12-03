Гол Овечкина признали лучшим в XXI веке

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» россиянин Александр Овечкин стал автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet.

Речь идет о голе, который россиянин провел в ворота «Финикса» в январе 2006 года, передает «Интерфакс».

Хоккеист подхватил шайбу в средней зоне, промчался с ней вдоль правого борта. Сместившись в центр около ворот, Овечкин попытался обыграть защитника, но упал, однако не расстался с шайбой и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ.

Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с «Финиксом» и 32-м в сезоне 2005/2006 – дебютном для россиянина в НХЛ. Тогда же нападающий был признан лучшим новичком НХЛ.

Ранее данный гол был признан лучшим в истории НХЛ.

Ранее Александр Овечкин вошел в пятерку самых успешных российских звезд до 40 лет по версии журнала Forbes.