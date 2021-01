Лукашенко назвал условие для политической амнистии В Белоруссии задержали подозреваемых в организации беспорядков анархистов 29 января 2021, 10:20 Текст: Евгения Шестак

Сотрудники МВД Белоруссии задержали группу белорусских анархистов, подозреваемых в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков, сообщила пресс-служба МВД республики. «Сотрудники ... МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации... Задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет) – входили в состав объединения «Революционное действие» («Автономное действие – Беларусь»), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их», – говорится в сообщении МВД в Telegram. Утверждается, что «целью ячейки было насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Белоруссии, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности». МВД указывает, что установлена причастность молодых людей и их единомышленников из других локальных групп к преступлениям против общественного порядка и нравственности, мира и безопасности и упоминает события прошлых лет. «В частности, участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти», – говорится в сообщении. Согласно сообщению, подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске, поскольку «в их организации, финансировании, координации и вербовке новых участников задержанные принимали непосредственное участие». Также указывается на то, что «анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов». Ффинансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями, такими как «Анархический черный крест». В МВД также сообщили, что правоохранителями собраны материалы по другим радикальным анархистам республики, а скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию в дальнейшем будут продолжать «шатать и раскачивать», это видно и по ситуации в России. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.

Жена Навального и Волков атаковали Слепакова 28 января 2021, 21:45

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сторонники Алексея Навального раскритиковали юмориста Семена Слепакова за стихотворение, в котором он описал прошедшие в России митинги. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков рассказал о своем видении самых ярких моментов акций протеста, которые прошли 23 января. «Добрые блюстители легитимных мер глаз сожгли водителю за номер «а эм эр» – так, например, он описал нападение на машину с «мигалкой». Шоумен упомянул и драку митингующего с обеспечивающим правопорядок сотрудником ГАИ, и избиение толпой человека на Пушкинской площади, который публично выражал несогласие с позицией митингующих. В ответ Юлия Навальная и бывший руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков начали нападки на юмориста. Так, жена Навального написала Слепакову, что тот подобными стихотворениями, наверное, стремится стать акционером Газпрома, а Волков обвинил шоумена, что тот якобы написал стихотворение по заказу из Кремля. Вместе с ними критические и оскорбительные комментарии Слепакову оставляли другие сторонники Навального. Однако среди комментаторов были и те, кому стихотворение понравилось. Они, напротив, высказывались в поддержку артиста. Ранее Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял отдыхающих на Мальдивах звезд, которые, лежа под пальмой на белом песке, призывали молодежь выходить в России на незаконные акции протеста. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Симоньян призвала «забрать Донбасс домой» 28 января 2021, 18:59

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян на форуме. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале RT. «Россия-матушка, забери Донбасс домой», – призвала Симоньян. Напомним, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян ранее побывала на передовой в ДНР. Руководитель канала посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом. В начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Киркоров пообещал Литве проблемы 28 января 2021, 17:04

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Певец Филипп Киркоров захотел судиться в самых высоких европейских инстанциях из-за запрета Литвы на въезд в эту страну, он заявил, что запрет обойдется республике «очень дорого». «Запретили въезд и запретили – это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», – сказал Киркоров РИА «Новости». Он выразил благодарность Эстонии за то, что эта страна не поддержала инициативу Литвы. Ранее адвокат Александр Добровинский сообщал, что Киркоров готов добиваться отмены запрета на въезд в Литву в военном трибунале Гааги. Миграционная служба Литвы с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Это обосновали тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Литва вступила в борьбу за Крым с Киркоровым и певцом Михаилом Шуфутинским. В Чечне отказались «отмазывать» подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве 28 января 2021, 14:12

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить, заявил глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, комментируя задержание уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве. По его словам, если человек нарушает закон, он должен понести ответственность за это. Тапаев также пояснил слова депутата Госдумы Адама Делимханова о помощи Джумаеву, передает НСН. «Он говорил, что если парень попал на митинг случайно, то ему окажут юридическую помощь, а также помогут его семье, если понадобится. При этом не идет речь о том, что его пытаются отмазать», – заявил он. Ранее сообщалось, что уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. Ему предъявлено обвинение. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призывал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Умер Василий Лановой 28 января 2021, 23:51

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер на 88-м году жизни, сообщила его жена актриса Ирина Купченко. «Василий Семенович скончался», – сказала она, передает ТАСС. Эту информацию подтвердили и в театре имени Вахтангова, где работал артист. «С глубочайшим прискорбием сообщаем. На 88-м году жизни скончался Василий Семенович Лановой. О месте и времени прощания обязательно сообщим позже», – говорится в сообщении тетра в Instagram. Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. Лановой вместе с женой Ириной Купченко были госпитализированы. 28 января стало известно, что Василий Лановой переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния. Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Его родители переехали в столицу в 1931 году из деревни Стримба Одесской области, спасаясь от голода. В 1941 году война застала семилетнего Ланового и его четырехлетнюю сестру на Украине, где они летом гостили у бабушки и дедушки. В Москву дети вернулись только после освобождения Украины. Артистическая карьера юного Ланового началась в 1948 году в драмкружке Дом культуры завода имени Лихачева, где он дебютировал в постановке по повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». В 17 лет Лановой получил свою первую премию на Всесоюзном конкурсе самодеятельности за главную роль в постановке «Аттестат зрелости». После школы, которую Лановой окончил с золотой медалью, он поступил на факультет журналистики МГУ, но, проучившись полгода, решил уйти в Щукинское училище, куда его приняли с первого раза. После окончания училища в 1957 году актер был принят в труппу прославленного Театра имени Вахтангова, которым руководил в то время Рубен Симонов. В этом театре артист прослужил до конца жизни, играя ведущие роли в знаменитых вахтанговских спектаклях. Всесоюзная слава пришла к актеру в 1956 году сразу после выхода на экраны фильма Владимира Наумова и Александра Алова «Павел Корчагин» по роману Николая Островского «Как закалялась сталь», где он сыграл главную роль. После роли Корчагина карьера Ланового развивалась стремительно. Он сыграл главные роли в фильмах «Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Иду на грозу» (1965), «Анна Каренина» (1967). В киноэпопее «Война и мир» (1965-1966) Сергея Бондарчука Лановой исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря главной роли в фильме «Офицеры» (1971) к Василию Лановому пришла слава «самого главного офицера» страны. Картина собрала более 53 млн зрителей и заняла в прокате первое место в 1971 году. По опросу журнала «Советский экран» Лановой был назван лучшим актером 1971 года. Также Лановой запомнился зрителям такими ролями, как Карл Вольф в фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973) и Леонид Шервинский в «Днях Турбиных» (1976). Он снимался в детективах «Пароль не нужен» (1967), «Пятьдесят на пятьдесят» (1972), «Огарева, 6» (1980), «Петровка, 38» (1980), «Приступить к ликвидации» (1983) и др. Среди ярких киноработ актера в 1990-е годы – Иван Берестов в экранизации пушкинской «Барышни-крестьянки» (1995), а также роль Александра I в фильме Игоря Таланкина «Незримый путешественник» (1998). В 2000-х годах актер исполнил роли в сериалах «Брежнев» (2005), «Офицеры» (2006), «Одна любовь души моей» (2007), «Дом на Озерной» (2009),»Старики» (2010), «Линия Марты» (2014). С 1985 года актер преподавал на кафедре сценической речи в Высшем театральном училище (Театральном институте) имени Бориса Щукина, с 1995 года был заведующим кафедрой сценической речи, профессором. Творчество артиста было отмечено различными наградами. В 1985 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. Он является лауреатом Премии имени Московского комсомола (1972), Ленинской премии (1980), а также премий КГБ СССР (1983) и МВД СССР (1984). Награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (2001), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2004) и III (2008) степеней, орденом Александра Невского (2013), украинским орденом «За заслуги» III (2004) и II (2014) степени. Среди других его общественных наград – международная премия Андрея Первозванного «За Веру и Верность», ордена Петра Великого II степени, Святого Станислава, а также Национальная премия имени Петра Великого. Лановой удостоен Пушкинской медали (200 лет), Золотой Тютчевской медали (200 лет), награжден медалями РАН – медалью имени В.И. Вернадского и медалью имени С.И. Вавилова. В 2012 году он стал лауреатом Российской национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова в номинации «За служение театральному Отечеству». В 2016 году актер удостоился премии «Хрустальная Турандот» за долголетнее и доблестное служение театру, а также премии Дружбы народов «Белые журавли России» с вручением одноименного ордена. На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами 28 января 2021, 16:28

Фото: Общественное достояние/Evan Vucci

/АР/ТАСС

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ. Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV–XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367–1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370–1413) – дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336–1410), князя Тешинского и Гологовского, передает РИА «Новости». Украинские СМИ сообщили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого). Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I – Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха, великого князя киевского Мстислава Владимировича. Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей. В сентябре 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену. Историк Федор Гайда в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси», и о том, как украинское руководство спекулирует на этой теме. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Появились подробности задержания подравшегося с ОМОН на незаконной акции в Москве чеченца 28 января 2021, 11:20 Текст: Евгения Шестак

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. По информации Telegram-канала «112», после потасовки Джумаев уехал в Псков и скрывался у матери, где его и задержали правоохранители. В настоящее время его везут на допрос в Следственный комитет по Москве. «В Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Кампания по раскрутке «расследования» Навального про дворец началась за границей 28 января 2021, 18:07 Материал про фильм блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем Путину дворце под Геленджиком, вышедший в The Economist, был помечен как реклама. В социальных сетях обратили внимание на то, что лондонское издание The Economist в Facebook поставило под этой статьей тег «Реклама». Это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы британские власти «не придрались в случае проверки». Такая пометка ставится в случае проплаченных статей, отмечает Regnum. Тираж The Economist составляет 1,6 млн экземпляров. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Названо число протоколов на родителей за участие детей в незаконной акции в Москве 28 января 2021, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Правоохранители составили протоколы более чем на 170 родителей, чьи дети участвовали в незаконной акции в Москве 23 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. «173 протокола в отношении родителей, чьи дети приняли участие в акции, составлены. На данный момент ко мне никто из родителей по этому поводу не обращался. Но я слежу за ситуацией и готова помочь при необходимости», – пояснила омбудсмен ТАСС. В прошлую субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции, в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. В МВД сообщали, что после акции к административной ответственности привлечены 267 человек, 110 участникам акции назначен административный арест. Возбуждено семь уголовных дел. Юрист рассказал о возможном тюремном сроке участнику драки с ОМОНом 28 января 2021, 18:30

Фото: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Текст: Татьяна Косолапова

Уроженцу Чечни Сайд-Мухаммаду Джумаеву, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве, грозит до 10 лет лишения свободы, сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Чеченцу Сайд-Мухаммаду Джумаеву предъявили обвинение за нападение на сотрудников ОМОН на несогласованной акции в Москве. Также он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что в ходе допроса у следователя молодой человек признал вину. «Наказание для обвиняемого зависит от того, существенные ли повреждения были получены сотрудниками правоохранительных органов, которых он атаковал. Если это легкий вред здоровью, то есть не представляющий угрозу для жизни и здоровья, то это, соответственно, до пяти лет лишения свободы. Если это уже что-то большее и ему будет назначено наказание по совокупности эпизодов, то здесь уже может быть от пяти до десяти лет лишения свободы», – говорит Ремесло. Он уточняет, что в России сроки полностью не складываются, как в Америке, поэтому наказание за все три эпизода преступлений будут складываться только частично, на усмотрение суда. То есть если будет доказано участие Джумаева в нескольких эпизодах, то его срок скорее всего будет начинаться минимум от пяти лет. «Под залог его тоже не выпустят, безусловно, потому что Следственный комитет уже сказал, что будет просит заключить его под стражу. В случае, когда человек сам не явился, понимал, что делает, тем более, что он двигался в сторону границы и намеревался скрыться, то в такой ситуации его никогда и никто не отпустит уже», – заключил юрист. Напомним, на несогласованной акции в Москве 23 января молодой человек якобы нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Позже стало известно, что уроженец Чечни сразу после драки уехал в Псков и скрывался у матери, где правоохранителям удалось его задержать. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев заявил, что если Джумаев действительно нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить. Против Леонида Волкова завели дело за призывы подростков к незаконным акциям 28 января 2021, 11:45

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в несогласованных акциях 23 января, сообщила пресс-служба СК. В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело против него расследуется по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий», сообщается на сайте ведомства. Ранее следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Ланового перевели в реанимацию 28 января 2021, 13:28

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», – сказал Крок ТАСС Композитор Вячеслав Моцардо, друг Ланового, заявил, что за 20 дней под капельницей артист ослаб, потому его перевели в реанимацию. «Тест на коронавирус у него отрицательный», – указал композитор. В больнице № 15 имени Филатова РИА «Новости» подтвердили, что артисту стало хуже. «Он находится в реанимации», – сообщили в медучреждении. Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. У артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких. Он вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы. Соцсети начали удалять посты с призывами идти на незаконные акции 28 января 2021, 12:46

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях, сообщил Роскомнадзор. «В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», – сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что своевременное удаление подобной информации позволило уменьшить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших. «Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых в том числе несет риски в условиях пандемии COVID-19», – указали в ведомстве. Ранее Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. Кононенко оценил призыв Памелы Андерсон удаляться из соцсетей 28 января 2021, 12:50

Фото: РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Вслед за фотомоделью Памелой Андерсон вряд ли люди начнут удаляться из социальных сетей, поскольку они разучились коммуницировать очно, а некоторые на своих аккаунтах еще и зарабатывают немаленькие деньги, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Известная американская актриса и модель, защитница прав животных Памела Андерсон сообщила поклонникам, что удаляется из всех соцсетей, поскольку ведение аккаунтов занимает у нее слишком много времени. Своим подписчикам она порекомендовала последовать своему примеру. «Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж, поэтому, полагаю, что отказ от социальных сетей обоснован тем, что она собирается посвятить все свое время новому молодому мужу», – рассуждает Кононенко. Ранее Андерсон сообщила, что вышла замуж за своего 40-летнего телохранителя Дэна Хейхерста. Для фотомодели это уже шестой брак. «Я не думаю, что это явление станет массовым или трендовым, потому что люди разучились коммуницировать очно, более привычно им это делать заочно, для них это удобно. К тому же довольно большое количество людей зарабатывают на социальных сетях немаленькие деньги – они же не будут от этого отказываться», – говорит собеседник. Блогер также подчеркивает, что удалиться из соцсетей – абсолютно маргинальное решение, которое человек принимает, когда психует, или же, как Памела Андерсон, выходит замуж и решает посвятить себя семье. «А может быть, ей просто скучно в соцсетях, ей же уже 53 года. Наверное, ей просто там неинтересно», – полагает Кононенко. В декабре прошлого года свои странички в Twitter и Instagram удалила британская актриса гайанского происхождения Летиша Райт. США призвали Россию и Турцию вывести войска из Ливии 28 января 2021, 20:18

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Текст: Абдулла Шакиров

Россия и Турция должны незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии и отозвать оттуда иностранных наемников, заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс. «Мы призываем все внешние стороны, включая Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить любое военное вмешательство в Ливию. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию незамедлительно инициировать вывод своих сил из страны и убрать иностранных наемников и военных марионеток, которых они наняли, финансировали и поддержали в Ливии», – приводятся слова Миллса на сайте миссии США в ООН. Представитель Соединенных Штатов сообщил, что Вашингтон беспокоят продолжающиеся обнаружения мест массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также «масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны». По словам Миллса, для независимого расследования международная миссия должна получить «безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию Ливии». Россия неоднократно отвергала свое присутствие в Ливии. Так, в декабре 2019 года глава МИД Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что на стороне ЛНА якобы воюют российские наемники. В апреле прошлого года в МИД заявили, что в Ливии нет ни одного российского военнослужащего.