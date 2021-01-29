Разработчик раскрыл подробности создания ракетного комплекса для ВДВ

Ростех завершает разработку новейшего авиадесантируемого самоходного противотанкового ракетного комплекса (СПТРК) «Корнет-Д1» для ВДВ, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

«Речь идет о комплексе «Корнет-Д1». Это принципиально новый комплекс – от штатного, стоящего на вооружении комплекса «Корнет», в нем осталась только система управления ракетой в полете. «Корнет-Д1» для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М», – передает РИА «Новости» ответ Оздоева на соответствующий вопрос.

По его словам, сейчас комплекс проходит испытания.

Оздоев отметил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений.

Боевая машина нового СПТРК оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте. Установки также оснащены автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине «Корнета-Д1» размещена полноценная выносная пусковая установка ПТРК, которая может использоваться параллельно.

Для «Корнета-Д1» разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. «Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до восьми километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью до десяти километров. Ракета с термобарической боевой частью в своем составе имеет неконтактный датчик цели, который позволяет поражать малоскоростные воздушные цели», – отметил Оздоев.

Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский «Корнет-Д1» обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.

Оздоев пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса «Корнет», созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины.

В апреле 2017 года сообщалось, что в течение двух лет в войска начнут поступать новые самоходные противотанковые комплексы «Корнет-Д1».

В январе 2019 года Минобороны анонсировало испытания ПТРК «Корнет-Д1».