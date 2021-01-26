Начальника поликлиники МВД в Петербурге задержали за взятки

Главу поликлиники МВД в Петербурге и нескольких сотрудников заподозрили в получении взяток за справки об инвалидности работникам правоохранительных органов, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

«Собственная безопасность петербургского главка выявила получение взятки сотрудниками ведомственной поликлиники», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что должностные лица поликлиники и их соучастники за деньги несколько лет занимались предоставлением справок сотрудникам правоохранительных органов для получения страховых выплат.

«По оперативным данным, руководитель поликлиники и двое его заместителей на протяжении не менее двух лет предоставляли за денежное вознаграждение справки об инвалидности, якобы полученной в ходе службы сотрудниками ведомств, обсуживающихся в данном медучреждении (МВД, МЧС, Росгвардии) и собиравшихся на пенсию. Данные справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты в размере 1 млн рублей и другие положенные льготы», – отметили в ведомстве.

Справку можно было получить за 200 тыс. рублей, по оперативным данным, подозреваемые причастны к 100 фактам противоправной деятельности. Главу поликлиники, двух его заместителей и трех других соучастников задержали и доставили в следственные органы.

«В отношении шестерых фигурантов и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело. Предположительно, эти лица из числа работников судебно-медицинской экспертизы и одной из организаций здравоохранения Петербурга», – указали в ГУ МВД.

Ранее заместителя директора по клинической работе ЛОР НИИ Олега Коноплева отправили под домашний арест. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По версии СК, замдиректора учреждения, используя свое служебное положение, требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего по версии следствия за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 млн рублей.