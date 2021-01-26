Международный аэропорт Челябинска будет носить имя Игоря Курчатова

Во вторник, 26 января, состоялось торжественное открытие Международного аэропорта города Челябинска после проведенной реконструкции и ребрендинга. Аэропорт получил имя выдающегося уроженца региона и отца-основателя отечественной атомной отрасли – Игоря Васильевича Курчатова.

Открытие обновленного аэропорта имени Игоря Курчатова было приурочено к году празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. В церемонии открытия аэропорта приняли участие: Алексей Лихачев – генеральный директор госкорпорации «Росатом»; Алексей Текслер – губернатор Челябинской области; Александр Благов – директор НИЦ «Курчатовский институт»; Роман Троценко – аэропортовая сеть «Новапорт», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Игорь Васильевич был тесно связан с этими местами. И не только потому, что здесь, в городе Сим, он родился. Самое главное – на челябинской земле зарождался советский Атомный проект, 75-летие которого мы отмечали в прошлом году. Новое оформление аэропорта поможет рассказать об Игоре Курчатове, истории атомной науки и энергетики, о том, какова роль ядерных технологий в современном мире» – сказал на церемонии открытия генеральный директор госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев

Основными цветами при оформлении аэропорта были выбраны: красный, бирюзовый (цвет излучения Вавилова-Черенкова), синий и темно-синий. Частью декоративного оформления здания аэропорта стали рукописи Игоря Курчатова и других ученых, повлиявших на открытия и развитие науки. Логотип аэропорта представляет собой стилизованную модель атома. С ней совпадает по силуэту самолет – его контур выделен на орбиталях электронов.

В аэропорту открыт кинозал. В кинозале, а также на специальных устройствах внутри аэропорта будут демонстрироваться видеоролики с рассказами о жизни и работе Игоря Курчатова. Здесь можно будет узнать, как он работал над атомным проектом, что говорил при запуске Обнинской АЭС – первой в мире атомной станции.

Во время ожидания своего рейса каждый пассажир сможет зарядить свой телефон, планшет или ноутбук – с помощью функциональной инсталляции «Зарядись от атома», размещенной в центре зала ожидания.

Интересные факты и события из истории науки будут также отражены на панелях-альбомах и элементах дополненной реальности, которые будут размещены внутри здания. Технология дополненной реальности также будет использоваться для навигации в здании аэропорта: летящий нейтрон покажет путь к «ядру», то есть к нужной стойке регистрации или выходу на посадку.

Свое новое имя челябинский аэропорт получил по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России». Идея конкурса заключалась в том, чтобы с помощью народного голосования присвоить крупным аэропортам страны имена выдающихся соотечественников. Итоги были подведены в декабре 2018 года, тогда и стало понятно, что воздушные ворота Челябинска будут названы именем одного из самых знаменитых уроженцев региона: Игорь Васильевич родился в 1903 году деревне Сим в Уфимской губернии (сейчас это город Сим Челябинской области).

Игорь Курчатов был не только выдающимся ученым, но и незаурядным организатором – человеком, способным вдохновлять коллектив своими идеями и объединять совершенно разных людей ради общего дела. Под его руководством проводились все работы по атомному проекту СССР, была запущена первая в мире АЭС, создана первая советская атомная подлодка и первый в мире атомный ледокол.

Целый ряд городов и предприятий Росатома, расположенных в Челябинской области, непосредственно связан с жизнью и деятельностью Игоря Васильевича Курчатова.