Минченко отметил вклад Приходько в успехи внешней политики России

«Сергей Приходько был одним из самых профессиональных российских чиновников», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Бывший вице-премьер Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни.

«Сергей Приходько был очень профессиональным человеком. Он действительно хорошо знал матчасть, глубоко понимал международные процессы и при этом был очень сильным аппаратчиком, который отлично разбирался в работе бюрократической машины. На мой взгляд, он был одним из самых профессиональных российских чиновников», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни.

По оценке собеседника, Приходько не являлся «хедлайнером», лицом российской внешней политики. «Такие люди, как Сергей Эдуардович, готовят огромный массив информации для лиц, принимающих решения, обеспечивают весь документооборот. Когда мы говорим о военных операциях, обычно мы помним только имена великих полководцев. Но на самом деле те люди, которые в штабе занимаются предварительным планированием, сбором информации, тыловой работой, совершают огромный вклад в победу. Их работа часто рутинна, в ней нет ярких прорывов, но от этого она, конечно, не становится менее важной», – заключил Минченко.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве. В 1980 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР.

С 1980 по 1986 год находился на дипломатической работе в посольстве СССР в Чехословацкой социалистической республике (ЧССР). С 1987 по 1993 год работал третьим, вторым, первым секретарем посольства СССР, а затем России в Чехословакии.

В 1993-1997 годах Приходько был заведующим отделом, начальником отдела, заместителем директора департамента МИД. С 1997 по 1998 год работал помощником президента. В 1998-1999 годах – заместитель руководителя администрации президента. С 1999 по 2004 год Приходько был замглавы администрации президента – начальником управления президента по внешней политике.

С 2004 по май 2012 года Приходько был помощником президента. В 2012 году назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году – заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства. С мая 2018 года по 21 января 2020 года занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства.

В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.