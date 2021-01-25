Ректор МГУ озвучил сроки возврата к очному формату обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова рассчитывает начать учебный процесс в смешанном формате, с элементами очного обучения – с начала нового семестра, в феврале, при условии, что этому будет способствовать эпидемическая обстановка в стране, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Мы со следующего семестра имеем два варианта. Один вариант: мы надеемся с большой степенью уверенности, что начнем [работу] в очном формате там, где это позволит обстановка с вирусом. Второй вариант: там, где не позволяет обстановка или обстоятельства особые, у нас приготовлено расписание учебных занятий дистанционно. Мы, конечно, очень надеемся, что по крайней мере в такой смешанной форме мы начнем [занятия] в новом семестре, включая элементы очного», – передает ТАСС слова ректора на пресс-конференции, приуроченной ко дню основания Московского университета и Дню российского студенчества.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2382, Санкт-Петербурге – 2116, Московской области – 1163.

Также за сутки зафиксировано 456 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 69 918 человек.

Накануне, 24 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 127. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1837.