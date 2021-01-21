Власти Москвы опровергли слухи о массовых проверках квартир В Москве из-за снегопада образовались девятибалльные пробки 21 января 2021, 17:59 Текст: Ольга Никитина

Пробки в Москве днем достигли девяти баллов из-за снегопада, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Особенно сложная ситуация наблюдается в центре города. Основные затруднения сконцентрированы в центре: «стоят» Тверская и Неглинная улицы, Большая Лубянка, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка. Кроме того, заторы образовались на Котельнической, Москворецкой, Пречистенской и Серебрянической набережных, передает РИА «Новости». Движение на Садовом кольце затруднено в обоих направлениях, а также на большей части ТТК. МКАД относительно свободный. Из-за ремонтных работ пробка образовалась на северо-востоке кольцевой дороги в обоих направлениях. На внутренней стороне МКАД пробка образовалась на отрезке с 84 километра до 87 километра, с 6 километра до 19 километра и с 56 километра до 68 километра. На внешней стороне – на отрезке с 71 километра до 62 километра, с 44 километра до 32 километра, а также с 15 километра до 3 километра. Вылетные трассы свободны. Ранее в четверг департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни. Сообщалось, что в период с 13.00 мск четверга до 11 мск пятницы «под влиянием теплого фронта циклона с запада, в г. Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов». Синоптики прогнозировали, снег, местами гололед, гололедицу.

Терапевт порекомендовал постельный режим метеозависимым людям из-за резкого потепления 18 января 2021, 19:23

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

К концу недели в столице ожидается потепление более чем на 20 градусов, до плюсовой температуры. Как столь резкий перепад может сказаться на метеозависимых людях, газете ВЗГЛЯД рассказал врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в середине недели на север европейской территории страны, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый воздух, а к пятнице температура воздуха поднимется до 4 градусов тепла. Соответственно, буквально за неделю в столице ожидается перепад температуры более чем в 20 градусов. «Такой перепад температуры не опасен. Разве что метеозависимые люди вообще при любом изменении погоды могут как-то реагировать. А на обычного человека никак это не должно повлиять: ни на его работоспособность, ни уязвимость к простуде, ни еще что-либо», – говорит Карабиненко. Врач предупреждает, что температурные изменения не повлияют только в том случае, если человек будет одеваться по сезону, погоде, а не «как ему вздумается». «У нас же не первая зима такая. Она у нас этим и характеризуется: то мороз, то оттепель. Так что для средней полосы России это нормально и мы привыкли. Что касается метеозависимых – чтобы избежать им некомфортного состояния, к сожалению, пока никаких эффективных методов нет, поскольку это такое врожденно-конституциональное состояние человека», – объясняет собеседник. Тем не менее, если в эти дни человек себя неважно чувствует, то терапевт призывает отложить дела, требующие напряжения, и отдохнуть дома в постели. Ранее бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что морозы до минус 23 градусов в Москве, которые синоптики предсказывают в ночь на Крещение, вовсе не являются помехой для тех, кто планирует окунуться в прорубь. Москвичи рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса 21 января 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

Сделавшие прививку от коронавируса жители Москвы трех разных возрастных категорий рассказали об ощущениях после вакцинации. Сотрудник медицинского центра, 27-летний Владимир Аржанцев добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют «Спутник V», он был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей. «Людей было много, я насчитал больше 20 человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один. Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества», – рассказал он «Вечерней Москве». Спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов. «Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25% испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного», – заметил он. На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола. «Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь», – рассказал Аржанцев. Другой доброволец, 45-летний Николай Горожанов рассказал, что столкнулся с некоторыми побочными эффектами. «После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо – сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю», – вспомнил он. На следующий день у мужчины появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у Горожанова начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю. Пенсионерка Анастасия Новикова рассказала, что не испытывала дискомфорта после прививки. «Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй – спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день-два после получения первой дозы препарата», – вспомнила женщина. Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар: «Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой». В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В центре Москвы за год закрылись более 200 кафе и ресторанов 20 января 2021, 10:39 Текст: Наталья Ануфриева

В 2020 году на центральных торговых улицах Москвы закрылось 208 заведений общественного питания, всего в центре столицы не пережили коронавирусные ограничения 455 организаций, рестораны и кафе составляют почти половину из них, сообщили в агентстве недвижимости JLL по результатам соответствующего исследования. Количество закрытых ресторанов и кафе в 2020 году на 35% превышает аналогичный показатель 2019 года. От общего числа закрытых в 2020 году организаций общепит составляет 46%, передает РБК. По словам руководителя отдела исследований JLL Владислава Фадеева, сегмент общепита больше всех пострадал из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. «Новизна ситуации, отсутствие понимания, как правильно действовать в условиях локдауна, и будущая неопределенность влияли на решения собственников помещений и арендаторов», – пояснил он. Фадеев также отметил, что расположенные в центре столицы точки сильнее других пострадали от локдауна, так как в период ограничений столкнулись с куда большим снижением трафика и туристического потока, чем заведения, расположенные на периферии. JLL выяснило, что в 2020 году закрылись несколько заведений сетей «Шоколадница», Prime, «Чайхона № 1», а также другие известные рестораны и бары. Всего в стрит-ретейле на центральных улицах столицы в 2020 году закрылись 455 операторов, доля общепита составила 46% от них. При этом открылись только 294 организации (на 25% меньше, чем в 2019 году). Из-за того, что число закрывшихся заведений в полтора раза превысило число открывшихся, количество свободных помещений на центральных торговых улицах повысилось до 15,5%. По мнению аналитиков JLL, рост вакантности в центре Москвы продолжится и в первой половине 2021 года. Отмечается, что высвобождение торговых площадей привело к снижению ставки аренды. Сильнее всего за год она снизилась на Арбате – на 21% до 75 тыс. рублей за квадратный метр. Тверская-Ямская потеряла в стоимости 19%, Покровка – 13%. Напомним, заведения общепита в Москве не работали с конца марта по начало июня во время всеобщей самоизоляции. Осенью 2020 года на фоне роста заболеваемости московские власти не планировали закрывать рестораны и кафе. Однако в итоге все же пошли на некоторые ограничения: сначала им рекомендовали ввести QR-коды для посетителей, а затем запретили работать после 23.00. Летом по итогам локдауна сервис 2ГИС выяснил, что на главных торговых улицах города навсегда закрылись 112 магазинов и кафе – это 4% от общего количества торговых точек. При этом открылось 39 новых заведений. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как экономика России удержалась под ударом коронавируса. В Москве начали тестировать летающее такси 21 января 2021, 16:41

Фото: HOVER OFFICIAL/YouTube

Текст: Ольга Никитина

В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» проходят испытания дрона-такси. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, тестирование дрона является примером того, как Москва поддерживает технологические проекты и создает условия для их реализации. «Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», – приводит ее слова РИА «Новости». Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера. Сергунина отметила, что различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне. В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом «Ховер». Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра «Сколково». Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года. В пресс-службе департамента отметили, что тестирование дрона-такси в «Лужниках» – один из примеров того, как технологическому бизнесу помогает московская программа тестирования инновационных решений. Для проведения испытаний предпринимателям доступно уже 108 площадок, относящихся к сферам торговли, транспорта, образования, медицины и другим. На Малой спортивной арене «Лужники» инженеры проверяют работу всех систем дрона, а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту 6-10 метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа. Габариты летательного аппарата (пять метров на 1,6 метра) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность – 300 килограммов, а скорость – 200 километров в час. Как отмечают разработчики, благодаря своим компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде. Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, российская столица обладает достаточным уровнем развития городской инфраструктуры и инновационным потенциалом для успешной реализации подобных инициатив. «В рамках Московского инновационного кластера мы помогаем команде разработчиков «Ховера» и другим проектам в сфере беспилотных летательных аппаратов», – приводит его слова ТАСС. «Спорткомплекс «Лужники» является одной из самых инновационных спортивных площадок в России. Мы активно применяем передовые технологии как в строительстве объектов комплекса, так и в их последующей эксплуатации, поэтому, когда к нам обратились коллеги с просьбой поддержать пилотирование дрона в малой арене, мы сразу откликнулись. В инновациях, как и в спорте, многое определяет скорость», – рассказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев. Компания «Ховер» известна с 2016 года своими летающими мотоциклами. Команда начинала работу с одноместных персональных дронов. В 2019 году совершила первую коммерческую сделку на этом рынке – с полицией Дубая. Сейчас проект входит в число ведущих мировых стартапов в сфере аэромобильности. Начальные инвестиции компании были сформированы, в том числе, за счет поддержки Фонда содействия инновациям. «Фонд впервые поддержал проект Александра пять лет назад, выделив стартовое финансирование в рамках конкурса Национальной технологической инициативы. Для нас уже тогда было очевидно, что подобные прорывные разработки в скором времени станут востребованы в мире. Мы рады, что с нашей помощью «Ховер» стал одним из флагманских проектов транспорта будущего. Желаем команде успехов и вдохновения», – цитирует пресс-служба гендиректора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова.

Собянин продлил домашний режим для пожилых москвичей 21 января 2021, 09:17 Текст: Алина Назарова

Введенный из-за распространения коронавируса домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлевается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации. Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Кроме того, до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Однако после прохождения вакцинации от COVID-19 социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, добавил мэр. Также Собянин сообщил, что московские колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования возвращаются к стандартному режиму работы с 22 января, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах может быть увеличено до 50% общей вместимости зала. Ранее были сняты другие ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Так, с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вернулись в московские школы и приступили к обучению в обычном режиме. При этом Собянин заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям фиксируется в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о «серьезном дефиците» иностранных рабочих в Москве 21 января 2021, 15:34 Текст: Алина Назарова

В российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. «Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы ... по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы», – сказал Горовой, передает РИА «Новости». По его словам, при этом нужно контролировать «их компактное размещение» и соблюдение режимов ограничений по коронавируса. В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса. В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов. В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике. Россиянам посоветовали привыкать к аномальной погоде 21 января 2021, 14:57 Текст: Ольга Никитина

Жителям России стоит привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Безусловно, такая ситуация, когда прыгает температура от минус 25 до плюс трех – это редкое и не часто встречающееся событие, при потеплении климата, таком медленном, но уверенном, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости. Это касается и зимы, и лета. <...> «Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», – приводит его слова ТАСС. По словам Вильфанда, людям необходимо привыкнуть к аномальности погодных явлений, так как это естественные последствия глобального потепления. «К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», – пояснил он. Ранее в четверг департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни, возможных опасностях, а также соблюдении мер безопасности и выполнении рекомендаций. Между тем, согласно прогнозу Росгидромета, потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Синоптики рассказали о погоде в столице 21 января 2021, 03:10 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет минус 16 градусов. В обед столбики термометров в Москве покажут 13 градусов ниже ноля. К вечеру потеплеет до минус 11 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой снег, местами гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Московские школы предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки 21 января 2021, 14:41 Текст: Ольга Никитина

Департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни, возможных опасностях, а также соблюдении мер безопасности и выполнении рекомендаций. В сообщении говорится, что в период с 13.00 мск четверга до 11 мск пятницы «под влиянием теплого фронта циклона с запада, в г. Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов». Ожидаются снег, местами гололед, гололедица. «Прогнозируются повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящие к заторам на дорогах и повреждениям автотранспорта, увеличение количества случаев травматизма населения; ухудшение видимости в осадках, затруднения движения транспорта, увеличение числа ДТП, повышение травматизма населения. Для отдельных видов работ погодные условия являются неблагоприятными (высотные, строительно-монтажные работы и т.п.)», – сказано в предупреждении департамента. Школы призывают быть готовыми к ухудшениям погодных условий и проведению мероприятий в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников образовательных организаций, особое внимание обратить на целостность кровель, не допустить падения деревьев. Кроме того, школы просят силами подрядных организаций обеспечить уборку снега и наледи с тротуаров, детских игровых и спортивных площадок, кровель веранд, а также малых архитектурных форм. В департаменте призывают, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. «Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными», – говорится в сообщении. Между тем, согласно прогнозу Росгидромета, потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января. Синоптики спрогнозировали аномальную оттепель 21 января 2021, 12:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января, говорится в сообщении Росгидромета. «22 января в Центральном федеральном округе ослабление морозов продолжится, преобладающая температура ночью -6...-13 °C, днем стремительное повышение температуры до -4...+2 °C, ночью пройдет снег, ожидаются гололедно-изморозевые явления, днем местами небольшие осадки. С 23 января по 27 января установится очень теплая погода, средняя суточная температура на территории округа ожидается на 8-12 градусов выше климатической нормы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Как уточняет ведомство, преобладающая температура ночью – минус 3-4 градуса, днем от нуля до плюс пяти, пройдут осадки. В связи с оттепелью ожидается интенсивное таяние снега, образование сосулек на крышах зданий, сложная обстановка на дорогах, гололедица, снежный накат. По данным синоптиков, 22 января в Москве днем ожидается значительное повышение температуры до 0...+2 градусов, по области до -3...+2, на дорогах гололедица. 23 января оттепель продолжится. «24-25 января сохранится аномально теплая погода, средняя суточная температура ожидается на 9-11 градусов выше климатической нормы, пройдут небольшие осадки, гололедица. Температура ночью в Москве -1...+1 °C, по области -3...+2 °C, днем в Москве -1...+3 °C, по области -1...+4 °C. Ожидаемая максимальная температура (до 4) для Московского региона считается экстремально высокой для этих дней января», – уточняет Росгидромет. Синоптики рассказали о погоде в столице 20 января 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

В среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в столице покажут 13 градусов ниже ноля. После обеда потеплеет до минус 12 градусов. Утром и вечером возможен небольшой снег. Ветер прогнозируется западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Собянин объявил об открытии колледжей и спортивных школ в Москве 21 января 2021, 09:12 Текст: Алина Назарова

Московские колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования возвращаются к стандартному режиму работы с 22 января, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах может быть увеличено до 50% общей вместимости зала, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек. Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей», – говорится в сообщении на сайте Собянина. По словам мэра, в этой ситуации власти столицы могут позволить значительно смягчить действующие ограничения. В частности, с 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. В то же время в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля, до этой же даты продлевается дистанционное обучение в вузах, подведомственных правительству Москвы. «Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России», – указал Собянин. Одновременно, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Также отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений. Кроме того, по решению Собянина, возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений. В то же время требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в Москве в режим дистанционной работы остается в силе. «Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения. Залог успеха – активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом», – добавил мэр. Ранее были сняты другие ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Так, с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вернулись в московские школы и приступили к обучению в обычном режиме. При этом Собянин заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям фиксируется в Москве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Синоптики рассказали о погоде в столице 19 января 2021, 06:25 Текст: Антон Антонов

Небольшой снег, местами гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Синоптики прогнозируют днем в Москве до 14 градусов мороза, ночью – до 18 градусов ниже нуля. В Подмосковье в дневные часы температура опустится до минус 17 градусов, ночью возможны заморозки до 25 градусов. Скорость западного ветра во вторник не превысит 6 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба, передает ТАСС. Из Москвы за год выслали более 7 тыс. иностранцев 21 января 2021, 16:22 Текст: Ольга Никитина

Из Москвы в результате нарушений правил пребывания на территории России были высланы более 7 тыс. граждан других государств в 2020 году, сообщил руководитель столичного главка полиции Олег Баранов на расширенной коллегии ГУ МВД. Кроме того, сообщил он, с миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной постановки снято практически 150 тыс. иностранцев, передает ТАСС. Баранов отметил, что результатом этих мер стало сокращение преступлений, совершаемых иностранцами в столице. В частности, числа убийств – на 8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 20%, разбоев – на 19%, грабежей – на 5%, вымогательств – на 54%. Между тем ранее в четверг первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что в российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки. В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике. Власти Москвы опровергли слухи о массовых проверках квартир 21 января 2021, 17:48

Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Массовые проверки незаконных перепланировок в квартирах в Москвы не проводятся, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции, комментируя соответствующие сообщения в СМИ. «Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна», – передает ТАСС заявление пресс-службы. Ведомство пояснило порядок проведения проверок. Мосжилинспекция может получить сведения о незаконных перепланировках из обращений и жалоб граждан, от органов исполнительной власти, управляющих и специализированных организаций. Кроме того, такая информация может появиться во время согласования ранее выполненных работ. Мосжилинспекция проводит проверку помещения на предмет его соответствия технической документации только при поступлении обращения. В таком случае ведомство устанавливает правообладателя, запрашивает техническую документацию на помещение, готовит распоряжение на проверку, уведомляет собственника о предстоящей проверке, и в назначенный день инспектор выходит на адрес. Если собственник дважды добровольно не предоставляет доступ в помещение, инспекция обращается в суд с иском о понуждении предоставить доступ, а решение суда исполняет Федеральная служба судебных приставов. В случае выявления самовольной перепланировки помещения виновное лицо привлекается к административной ответственности, а также ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние, уточнили в Мосжилинспекции. Как отметил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, в Жилищном кодексе прописан порядок согласования перепланировки квартир даже после ее фактического проведения. Вместе с тем незаконное переустройство помещений может обернуться поломками и нарушениями безопасности. Например, перепланировка «мокрой зоны» квартиры (ванной комнаты и кухни) нередко приводит к протечкам, причинению вреда имуществу соседей, и тогда будет необходимо восстановить исходное положение инженерных сетей, нарушенное при переустройстве, отметил эксперт. Также, по его словам, иногда управляющие компании обязывают собственников восстановить воздуходувы, поскольку это нарушает пожарную безопасность, за которую они отвечают. «В целом, ситуация с незаконными перепланировками сегодня характерна для старого жилищного фонда, где расположение комнат перестало отвечать представлениям о бытовом удобстве, в современных домах жильцы больше склонны к косметическому ремонту, заранее выбирая подходящую конфигурацию комнат», – сказал Склянчук. Понимая потребность в индивидуализации квартир, застройщики стараются свести к минимуму количество несущих стен, которые могут мешать в организации пространства квартиры, добавил он. Ранее в четверг СМИ сообщили, что в России якобы начались массовые проверки квартир россиян на наличие незаконных перепланировок, за некоторые из которых можно лишиться жилья. Сообщалось, что проверки стали проводиться после того, как в конце прошлого года заработал единый государственный реестр недвижимости, куда внесены все технические паспорта помещений. Утверждалось, что перед тем как прийти, чиновники дважды отправляют уведомление по почте о том, что появятся через месяц в конкретное время. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сказала газете ВЗГЛЯД, что проверка жилья на перепланировку может быть проведена только при продаже квартиры или получении ее в наследство.