Эксперты предрекли расширение списка фигурантов дела против Навального

В новом деле о крупном мошенничестве в Фонде борьбы с коррупцией (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) вскоре появятся новые фигуранты помимо основателя ФБК Алексея Навального, пишут СМИ со ссылкой на мнение экспертов.

В рамках нового уголовного дела о мошенничестве, по данным следствия, установлено, что основатель ФБК получил от физических лиц более 588 млн рублей в качестве пожертвований и вместе с другими лицами истратил более 356 млн из них на личные нужды. «Прибавьте к этому дело по обвинению Навального в клевете на ветерана ВОВ и дело об отмывании денежных средств в ФБК, возбужденное СК в августе 2019 года. В совокупности ему грозит 15 лет лишения свободы», – сказал юрист Илья Ремесло в комментарии RT.

Как считают эксперты, новое дело о мошенничестве затронет и других сотрудников ФБК. По словам Ильи Ремесло, соратники Навального контролировали крупные денежные потоки и теперь рискуют также оказаться на скамье подсудимых. «Часть людей из ФБК могла участвовать в схемах по похищению донатов. Как следует из документов судебного дела, сотрудники Навального вносили пожертвования в фонд «Пятое время года», это десятки миллионов рублей. Эти деньги проходили через них, и они будут, безусловно, отвечать», – полагает Ремесло.

В свою очередь доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Сергей Карнаухов считает, что дальнейшая работа такого фонда, как ФБК, в таких обстоятельствах станет попросту невозможной. «Согласно тем обвинениям, которые есть в отношении Навального и его соратников, они все подлежат уголовной ответственности», – сказал эксперт.

В июле 2020 года Навальный объявил о ликвидации ФБК. Тогда он пообещал, что его фонд сохранит название, но перейдет на другое юрлицо. В новом уголовном деле о мошенничестве против Навального и «иных лиц» СК говорит, что пожертвования в размере 588 млн рублей были собраны на уставную деятельность нескольких НКО. В частности, внимание СК привлек Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», который был ликвидирован по решению суда в марте 2018 года. Через этот фонд, по данным Минюста, легализовывались биткоины для финансирования «предвыборной кампании» Навального.

После его ликвидации региональные штабы стали получать деньги через другое юрлицо, зарегистрированное в Удмуртии, – «Фонд правового обеспечения граждан» (ФПОГ). В 2019 году суд закрыл и этот фонд, выявив у него 11 нарушений. Утверждается, в частности, что организация не проводила обязательный аудит, не размещала отчеты о своей деятельности и не вела бухучет в установленном законом порядке.

В рамках нового уголовного дела о мошенничестве у следствия возникли вопросы еще к одной НКО – «Фонду организации и координации защиты прав граждан», который был зарегистрирован в апреле 2019 года также в Удмуртии.

Еще одной организацией, принимающей пожертвования, стал уфимский «Фонд защиты прав граждан «ШТАБ». В феврале прошлого года ФНС просила признать фонд банкротом из-за долга в 8 млн рублей.

По данным RT, сотрудники организации вносили на счета фондов Навального пожертвования неизвестного происхождения. Эксперты не исключают, что это могли быть те самые обналиченные биткоины. В частности, согласно полученным RT финансовым документам фонда «Пятое время года», экс-директор ФБК Роман Рубанов в апреле 2017 года перевел на счет организации 700 тыс. рублей.

Бывший пресс-секретарь «президентской кампании» Навального Руслан Шаведдинов, продолжает RT, пожертвовал организации за все время 15,5 млн рублей, а руководитель штабов Навального Леонид Волков – 47,5 млн. Одна из рядовых сотрудниц московского штаба Анна Чехович перевела 8 млн рублей.

Политолог Олег Матвейчев отметил, что теперь сотрудники ФБК и смежных фондов должны будут объяснить следствию, откуда у них были эти деньги. «Это черная экономика, когда сотрудники ФБК при ежемесячной зарплате 50-80 тыс. рублей жертвовали десятки миллионов со своих карточек и пополняли фонд. Очевидно, что кто-то выделил им наличные деньги и просил их жертвовать, – говорит Матвейчев. – Так что всех этих товарищей ждут уголовные дела».

Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.