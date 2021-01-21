Украинский замминистра задержан в Киеве за вождение в нетрезвом виде

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Виталий Немилостивый был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом состоянии, сообщила пресс-служба украинской патрульной полиции.

По данным ведомства, патрульные остановили ночью автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время общения оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, передает РИА «Новости».

«Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. Водитель сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение, подтверждая свою должность, вместе с документами для управления транспортным средством», – говорится в сообщении.

Полиция попыталась остановить водителя для составления протокола, а тот в ответ повторил, что он заместитель министра. Также он попытался отдать ключи от своего заблокированного автомобиля патрульным. «Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Зато начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду», – сообщили в полиции.

На замминистра составили админпротокол за «управление в состоянии опьянения» и постановление за нарушение требований дорожного знака «выезд на дорогу с односторонним движением», а также протокол об админзадержании.

Правоохранители не называют фамилию замминистра, но министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что его заместитель Виталий Немилостивый недавно нарушил правила дорожного движения. Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин в четверг утром соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Позже Шмыгаль заявил, что кабмин уволил Немилостивого после скандала с полицией. «Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в кабинете министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной», – отметил Шмыгаль.

Ранее СМИ сообщили, что российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя эти сообщения, сказал газете ВЗГЛЯД, что без грубейшего конституционного нарушения равенства реализовать идею лишать водителей, которые трижды грубо нарушили ПДД в течение года, невозможно.