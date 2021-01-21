Сиделка убила 82-летнюю пенсионерку в Москве

В центре Москвы сиделка убила 82-летнюю пенсионерку, за которой должна была ухаживать, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел в центре столицы в доме в Угловом переулке. По данным телеканала, погибшая пенсионерка 1938 года рождения сделала замечание своей 31-летней сиделке, уроженке города Павлодар, после чего та убила ее ножом.

Уточняется, что сиделка могла страдать психическим заболеванием.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, женщина задержана правоохранителями.

Напомним, в 2016 году в квартире одного из жилых домов по улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы возник пожар. После тушения возгорания было найдено обезглавленное тело ребенка.

Позже у станции метро «Октябрьское поле» была задержана женщина, державшая голову ребенка в руках. По словам очевидцев, она кричала «Аллах акбар!» и разговаривала сама с собой. Подозреваемой оказалась Гюльчехра Бобокулова – няня девочки, которая работала в столице нелегально.

В рамках уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.

CК подтвердил шизофрению у подозреваемой в убийстве ребенка няни. Также стал известен результат осмотра няни-убийцы психиатром. По предварительным данным, в момент убийства ребенка няня была в состоянии острого психического расстройства. В родном Узбекистане женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения.