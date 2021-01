В Венгрии рекомендовали одобрить российскую вакцину «Спутник V» Использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет одобрили в Аргентине За час до инаугурации Байдена в соседнем здании Верховного суда США объявили угрозу взрыва 20 января 2021, 18:58

В Вашингтоне объявлена угроза взрыва в здании Верховного суда США, расположенном всего в 300 метрах от Капитолия, сообщают американские СМИ. «Официальный представитель подтвердил CNN, что в Верховном суде была объявлена угроза взрыва, но эвакуация не объявляется», – цитирует сообщение CNN РИА «Новости». Напомним, действующий американский президент Дональд Трамп с супругой Меланьей покинули Белый дом. Позднее в этот же день после инаугурации сюда въедет новый глава государства Джо Байден. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду). Первые указы Байдена, которые он планирует подписать в день инаугурации, будут нацелены на то, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».

На Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно в день инаугурации президента США собирается толпа народа, в этом году из-за коронавирусных ограничений на аллее выставили около 200 тыс. американских флагов. Однако в соцсетях обратили внимание, что флаги образовали собой российский триколор. «Около 200 тыс. флагов США были выставлены на проспекте перед зданием Конгресса, чтобы представить публику, которая не сможет присутствовать на инаугурации Джо Байдена из-за коронавирусных ограничений. Но в итоге получился заговор с российским флагом», – говорится в сообщении телеграм-канала «Милитарист». На инаугурации Барака Обамы в 2008 году присутствовали, по разным оценкам, от 800 тыс. до 1,8 млн человек. 20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы 20 января 2021, 08:50

Токио считает предметом переговоров с Москвой всю южную часть Курильских островов, на эти территории распространяется суверенитет Японии, считает премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. «Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил) – это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства», – сказал он, передает ТАСС. По словам премьера, Япония продолжит развивать совместную с Россией хозяйственную деятельность на южной части Курил. Он подчеркнул, что такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон. Ранее Ёсихидэ Суга заявил, что японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов. В ноябре минувшего года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией. Названы трудности, с которыми столкнется жена Навального при выдвижении в Госдуму 20 января 2021, 11:14

Супруга Алексея Навального Юлия в случае выдвижения в депутаты Государственной думы столкнется с моральным конфликтом позиций жены и кандидата, считает политолог Алексей Чеснаков. «По поводу кампании вокруг вероятного выдвижения Юлии Навальной кандидатом в депутаты Госдумы. Если отбросить все технологические нюансы, то сохраняется важный моральный содержательный конфликт позиций жены и кандидата. Для кандидата чем хуже Навальному, тем лучше. А для любящей жены такая позиция абсолютно неприемлема. Совместить эти две позиции сложно. Скорее невозможно», – написал политолог в Telegram. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В Германии оценили новое поколение Lada Niva 20 января 2021, 08:59

Автомобиль Lada Niva является легендой, однако он уже устарел, пишет немецкий журналист Гернот Крампер в статье для журнала Stern. Крампер пишет, что, несмотря на насмешки, данная модель по-прежнему является одним из самых значимых внедорожников в мире, передает РИА «Новости». «Всякий раз, когда дело доходит до тяжелой работы в лесу и горах, российская машина выделяется среди других из-за своей прочности и низкой цены», – отмечает он. Автор указывает, что вместо «научно-фантастических» форм концепта 4×4 Vision, представленного на Московском автосалоне в 2018 году, новое поколение Niva делает ставку на «более коробчатую» форму. «Дизайн демонстрирует, что характерные элементы Niva, такие как круглые фары и высоко установленные продолговатые указатели поворота, остаются. Открытые колесные арки и более громоздкие бамперы придают Niva привычный на сегодняшний день внедорожный вид», – написала Крампер. По его мнению, новое поколение автомобиля останется в бюджетном сегменте. Это может предоставить ему уникальные возможности на рынке: «Он (автомобиль) должен оставаться рабочей лошадкой для использования в экстремальных условиях, имея большой дорожный просвет, короткоходную коробку передач и прочную конструкцию». Ранее в АвтоВАЗе сообщили, что полностью новое поколение Lada Niva, создаваемое на платформе альянса Renault – Nissan, появится в 2024 году. Автомобиль получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой – и будет базироваться на платформе CMF-B. Новую Lada Niva будут предлагать и за пределами российского рынка. Абхазия объяснила отказ выдать России убийц Япончика 20 января 2021, 12:25 Текст: Алексей Дегтярев

Абхазия не может выдать российской стороне своих граждан, которых осудили в России за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщили в генпрокуратуре республики. В пресс-службе абхазской генпрокуратуры пояснили, что им поступил запрос из Генпрокуратуры России о правовой помощи в уголовном деле по факту убийства Япончика, в соответствии с которым в республике проводятся следственные действия, передает РИА «Новости». «Данный запрос не предполагает задержание и выдачу граждан Республики Абхазия Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду того, что конституцией республики Абхазия и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования», – добавили в надзорном ведомстве Абхазии. Там добавили, что в соответствии с УПК республики и межгосударственным договором с Россией указанные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае поступления из российских компетентных органов соответствующих материалов уголовного дела. Напомним, суд в Москве заочно арестовал двух предполагаемых исполнителей убийства Япончика. По данным СК, у Астамура Бутбы и Нугзара Папава есть двойное гражданство – России и республики Абхазия. По версии следствия, Бутба в июле 2009 года, находясь в кузове грузовика, выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине. «Он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова», – указали в СК. Ранее зампредседателя Следственного комитета Ростислав Рассохов сообщил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала личная неприязнь вора в законе Ильи Симонии (Махо). В конце апреля в России заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию, известного по кличке Махо, обвиняемого в причастности к убийству Япончика. В мае был задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству. Летом 2009 года Япончика на выходе из ресторана в Москве тяжело ранил снайпер, через несколько месяцев пострадавший скончался. В Минздраве разъяснили отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» 19 января 2021, 20:30

Препарат «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса, а вакцина «ЭпиВакКорона» полностью синтетическая, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» по результатам первой и второй фаз клинических исследований имеет стопроцентную иммунологическую эффективность. Привиться данным препаратом россияне смогут уже с марта этого года. «Принципиальное отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКороны» заключается в том, что это два совершенно разных подхода. «Спутник V» использует два непатогенных вируса, на которые насажены синтетические кусочки коронавируса. Векторовская вакцина же полностью синтетическая, то есть там нет никаких кусочков», – объясняет Козлов. Врач обращает внимание на то, что обе вакцины, согласно опубликованным данным, обладают высокой эффективностью и безопасностью, поэтому одинаково хороши в использовании. «Кому какую вакцину применить – должны будут определять врачи, анализируя индивидуальные показатели каждого пациента. Дело в том, что есть определенная категория людей, которым подходит и одна, и другая вакцина, но решение, каким препаратом ему лучше воспользоваться, должен принять специалист. Я не вижу каких-то принципиальных различий между двумя вакцинами с точки зрения определения контингента», – говорит собеседник. Также он отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, все равно следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, которые рекомендованы Роспотребнадзором и оперативным штабом. «Переболевшим пока вакцинироваться не нужно. У них уже, собственно говоря, выработалось определенное количество антител, поэтому введение вакцины может привести к неприятным последствиям. Сначала вакцинируются те контингенты, которые не болели. Переболевшим пока следует немножко подождать. Но, опять же, эти показания определяет врач индивидуально», – резюмировал Козлов. Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Грузии понадеялись на позитивный вердикт ЕСПЧ по делу о войне с Россией 20 января 2021, 10:10 Текст: Дмитрий Александров,

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта», министр юстиции Грузии в 2012-2020 годах Теа Цулукиани заявила, что в Тбилиси ожидают позитивного для себя вердикта 21 января по иску в Страсбургский суд по правам человека о войне-2008 против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ. «Я жду очень большого дня для Грузии и уверена, что ЕСПЧ подтвердит то, что является реальностью – Грузия права перед Россией по вопросам территориальной целостности, этнических чисток, пыток наших военных и так далее», – сказала она в интервью Общественному ТВ – «Первому каналу». «Большая палата ЕСПЧ вынесет окончательный вердикт, который не может быть обжалован. Этот вердикт прояснит, кто повинен в августовской войне», – заявила депутат, сообщив о массе предоставленных Грузией в суд доказательствах. «Очень надеюсь, что после этого у нас на руках будет документ, который нам и другим поколениям, если наше это не успеет, добиться мирной деоккупации», – заявила Теа Цулукиани. По ее словам, «это будет первый юридический документ», а до этого Грузия располагала «только политическими документами». По делу «Грузия против России» Большая палата ЕСПЧ вынесет вердикт в Страсбурге 21 января. Иск Грузия внесла 11 августа 2008 года. Грузия утверждает, что Россия, используя свои ВС или «подконтрольные формирования «сепаратистов», якобы нарушила ряд статей различных конвенций, в частности, право на жизнь, запрет на пытки или нечеловеческой обращение, право на свободу и безопасность, право на собственность, право на образование, право на передвижение и так далее. Слушания в суде состоялись в мае 2018 года. Байден выдвинул на пост помощника главы минздрава трансгендера 19 января 2021, 19:59

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения Рейчел Левин, если ее утвердят, то она станет первым трансгендером в американской администрации. «Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию», – цитирует заявление Байдена РИА «Новости». Левин на данный момент руководит департаментом здравоохранения Пенсильвании. В случае перехода в федеральные органы власти она станет курировать ключевые подразделения и программы минздрава, пишет Washington Post. Отмечается, что Левин окончила Гарвард-колледж, в 2011 году она сменила пол. Киргизия захотела «эшелонами» отправлять мигрантов в Россию 20 января 2021, 12:24 Текст: Ольга Никитина

Депутат Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Акылбек Жапаров в ходе заседания в среду, 20 января, призвал решить вопрос с авиарейсами в Россию, чтобы отправлять в страну больше рабочих из республики. Жапаров сообщил, что во время пандемии в страну вернулись около 180 тыс. граждан, еще 150 тыс. пополнили ряды безработных. «Мэр Москвы [Сергей Собянин] говорит, что не хватает рабочих, а мы не можем решить вопрос с авиасообщением. Если необходимо, то нужно эшелонами, на поездах отправлять наших граждан», – приводит его слова «Радио Азаттык». Депутат считает, что затраты на билеты должно субсидировать правительство Киргизии, а граждане смогут вернуть долг в течение одного года или двух лет. «Нужно обеспечить рабочие места, уже увеличилось количество краж. Если у граждан нет работы, то они идут на воровство. Во время войны мы помогали эшелонами перевозить россиян в нашу страну, пришло время это возместить», – добавил Жапаров. Напомним, Собянин ранее заявлял, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса. В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов. В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи в консульстве России в США 19 января 2021, 20:38

Не исключено, что телефоны в нашей дипмиссии умолкли не из-за аварии на линии, а по политическим причинам. Скорее всего, это попытка сотрудников Госдепа напоследок навредить, чем можно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя отключение связи в здании российского консульства в Нью-Йорке. «Не исключено, что это политический жест, а именно такая трактовка невольно напрашивается на фоне нынешней американской ситуации. Если так, то, думаю, это символический прощальный демарш от уходящей администрации США, прежде всего – от Майка Помпео, который лично курировал отношения с Россией», – сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Хорошо бы, конечно, сперва убедиться, что причины не технического порядка, а то вдруг это радиореле какое-то сломалось. Но поскольку отношения у наших дипломатов с подопечными Помпео откровенно плохие, то, скорее всего, это желание сотрудников Госдепа напоследок навредить, чем могут», – предположил эксперт. «Тогда, не исключаю, в американском консульстве в Екатеринбурге, допустим, скоро тоже связь неожиданно отключится, по законам дипломатии», – пошутил Ткаченко. Бывший постпред СССР в ООН, бывший посол России в Канаде Александр Белоногов тоже не исключает, что телефоны в консульстве в Нью-Йорке могли отключиться не по техническим, а по политическим причинам. «Конечно, в этом не виновато само консульство. Дипломаты пользуются связью, которую предоставляет город», – отметил Белоногов. Собеседник припомнил, что в 90-е годы во время работы послом в Канаде с ним произошел похожий случай, однако отключение в тот раз было намеренным. «Приехали из Москвы в командировку ответственные товарищи из администрации Ельцина. Их интересовал один наш бывший соотечественник, который жил далеко от канадской столицы Оттавы – в Торонто. Прежде чем переехать жить в Канаду, он занимал высокую должность в нашей стране. Канадские власти разрешили им встретиться, но только при условии, что встреча пройдет в Торонто, в присутствии офицеров канадских спецслужб. Более того, канадские власти взяли с нас обещание не связываться с этим господином напрямую, а только через их посредничество. Мы это слово держали. Но приехавшие в командировку гости из Москвы нарушили договоренность, видимо, понадеявшись, что пронесет. Они позвонили прямо из посольства и пригласили этого господина к нам в Оттаву. Им показалось неудобно мотаться туда-сюда – мол, гораздо удобнее будет кулуарно переговорить в здании консульства. После звонка в Торонто канадские власти отрубили в посольстве всякую связь на некоторое время», – вспоминает Белоногов. «Мне пришлось попросить командированных вступить в переговоры с полицией. Они убедили канадцев в том, что у них отпала надобность вызывать нужного им человека из Торонто и они отправятся туда к нему сами, как и было уговорено. После этого связь нам восстановили», – вспоминает Белоногов. Напомним, во вторник стало известно, что в консульстве России в Нью-Йорке еще накануне были отключены телефоны. «С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – сообщили в консульстве. В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь. «Ранее такой ситуации никогда не возникало», – напомнили ТАСС в дипломатическом представительстве. Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2» 20 января 2021, 04:32

Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам. «Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]», – приводит слова Блинкена ТАСС. При этом кандидат на пост госсекретаря допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. «Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Евросоюзе] остановить его [проект]. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть, в том числе те, что вы [Конгресс] предоставляете», – добавил Блинкен. «Избранный президент полностью согласен с вами (сенатором Тедом Крузом, который выступает инициатором санкций против «Северного потока – 2»), что «Северный поток – 2» – это плохая идея, и он очень четко об этом говорил», – отметил Блинкен. Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» 20 января 2021, 11:24 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости». Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Италия собралась подать в суд против Pfizer 20 января 2021, 14:33 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ. Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС. Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду. В команде Байдена решили добиваться сделки с Ираном на основе СВПД 20 января 2021, 07:57

Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана, заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. «СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернется к соблюдению [этих положений], мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска – с нашими союзниками и партнерами, которые снова будут с нами на одной стороне – более долгосрочного и более твердого соглашения. Я думаю, что до этого еще далеко», – приводит ТАСС слова Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Кандидат на пост госсекретаря США также подчеркнул, что новая администрация попытается урегулировать вопрос вокруг программы Тегерана по разработке баллистических ракет в рамках «более широкой сделки». По словам Блинкена, Байден привержен «недопущению получения Ираном ядерного оружия». По мнению кандидата на пост госсекретаря США, срок, за который Тегеран может создать ядерную бомбу, сократился в связи с тем, что Иран начал разработку усовершенствованных центрифуг после выхода США из СВПД. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон будет консультироваться с Конгрессом, Израилем, а также странами Персидского залива в рамках будущих шагов по Ирану. Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20% как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.