Минск проанализирует ситуацию с ДОН с учетом осуществления договора с Россией Белоруссия перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» 20 января 2021, 11:24 Текст: Наталья Ануфриева

Белоруссия в соответствии с планом перекрыла транзит нефти по участку «Дружбы» до 22 января, сообщил советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. Демин заявил, что Белоруссия, «в соответствии с планом», в среду «перекрыла транзит в направлении Фенешлитке и Будковице (южная ветка «Дружбы») до 22 января из-за реверса участка Михалки-Броды для прокачки партии нефти из Одессы на Мозырь», передает РИА «Новости». Ранее Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год.

Белоруссия экстренно поставила Украине электроэнергию 19 января 2021, 09:55 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды, сообщило министерство энергетики Белоруссии. «По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн кВт/ч электроэнергии», – говорится в сообщении ведомства в Telegram. Отмечается, что поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00 (совпадает с мск), максимальная мощность составила 500 МВт. «Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», – поясняется в сообщении. Ранее в пресс-службе белорусского Минэнерго заявили, что вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Минск лишен права проводить матчи ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 18:42

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). «Учитывая вопросы безопасности, которые неподконтрольны IIHF, совет IIHF подтвердил, что переноса Чемпионата мира 2021 года из Минска невозможно избежать», – говорится в заявлении на сайте организации. В сообщении отмечается, что IIHF несет ответственность за всех участников ЧМ. Решение было принято после анализа проблем безопасности в стране независимыми экспертами и консультации со всеми заинтересованными сторонами. По мнению совета организации, сейчас в Белоруссии «невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц». Глава IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу того, что пришлось отменить заявку на проведение матчей ЧМ в Минске. «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед», – добавил он. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Кроме того, совет оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

Чемпионат запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Его собирались проводить в Минске и Риге, но позже европейские общественные организации призывали перенести ЧМ из Минска из-за политической ситуации. Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. Вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что решение спонсоров отказаться от спонсирования ЧМ не стало неожиданностью. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. В России отреагировали на лишение Минска матчей ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Лишение белорусской столицы матчей Чемпионата мира по хоккею 2021 года – чисто политическое решение, заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. «Решение лишить Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику», – заявил Рязанский РИА «Новости». Отказ спонсоров вкладывать средства в ЧМ в Белоруссии также был важным фактором для принятия решения, добавил сенатор. «Нужно смотреть условия контракта, но если Белоруссия уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию», – предположил политик. Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Вячеслав Быков также усмотрел в решении не проводить в Минске матчи ЧМ политический подтекст. «Жаль, что политические силы внедряются в спорт, который является объединяющим фактором. Мы видим, что, к сожалению, руководители некоторых федераций не способны устоять перед давлением своих политиков, им навязывают решения. Справится ли одна Латвия с проведением чемпионата мира? Сложно сказать, все зависит от того, насколько страна готова к этому», – сказал Быков ТАСС. По его мнению, полная отмена ЧМ-2021 стала бы тяжелым ударом по миллионам хоккейных болельщиков, это было бы неправильным шагом. «Я бы провел чемпионат мира в России, а лучше – совместно в России и в Белоруссии. Но эти допинговые скандалы и эта ситуация с чемпионатом мира – это все влияние политики, это политики своими грязными ручищами влезают в жизнь спорта, которому отведено место объединения наций, а не роль арены для политических амбиций, но, к сожалению, не все способны держать удар. Сейчас все набросились на Рене Фазеля, который изо всех сил старается разрешить эту непростую ситуацию», – заключил спортивный специалист. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения в Белоруссию 19 января 2021, 10:48

Фото: Claudio Bresciani/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у международного сообщества помощи для безопасного возвращения на родину. «Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Белоруссию. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», – заявила Тихановская во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, передает РИА «Новости». По мнению Тихановской, в этом вопросе «нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ». Тихановская призвала международные организации «помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил». Ранее Тихановская заявила, что Евросоюз мог бы делать намного больше касательно санкций против Белоруссии и расширить санкционный список. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ 19 января 2021, 05:26 Текст: Антон Антонов

Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза. Он пояснил, что «санкций для IIHF нет», но федерация выплатит «компенсацию белорусским организаторам», которая «точно прописана в договорах». IIHF ожидает «отчета и анализа из офиса генерального секретаря», который «определит все издержки и последствия этого решения». Пока «никто не знает» точной суммы. IIHF также оплатит расходы по переносу ЧМ. Сейчас «ведутся переговоры с Данией, Словакией и Латвией, которая предложила провести весь турнир», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sport.cz. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

В Латвии объяснили лишение Минска права проводить матчи ЧМ-2021 политикой 18 января 2021, 20:55 Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишили права принимать матчи ЧМ-2021 по хоккею под политическим давлением, заявил президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис. «Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета [Международной федерации хоккея]. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас [решение] не было неожиданностью, к тому все шло», – рассказал Калвитис ТАСС. Он добавил, что латвийская сторона готова принять чемпионат мира 2021 года в одиночку. «Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (IIHF) – может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной», – пояснил глава федерации. Это решение будет зависеть от выбранного IIHF формата турнира. «Если чемпионат будет проводиться [по такой же формуле], как проходил молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне, тогда Латвия может без проблем принять [турнир] одна. Если же [формат] будет, как бывало исторически, с 20 тысячами зрителей [на арене] – срок [для подготовки] очень короткий, но это тоже возможно», – сказал Калвитис. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. Лукашенко заявлял о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Глава ОБСЕ заявила о невозможности диалога власти и оппозиции в Белоруссии 19 января 2021, 17:14 Текст: Абдулла Шакиров

Диалог власти и оппозиции в Белоруссии пока невозможен, так как нужно сначала освободить всех задержанных во время демонстраций в республике, заявила председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде. «Открытым остается вопрос, каким образом мы можем в рамках нашей организации помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская… и содействовать диалогу между белорусской оппозицией и действующим режимом. Я обсуждала этот вопрос с главой МИД Белоруссии и лидерами оппозиции. К сожалению, этот диалог сейчас невозможен, поскольку во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны», – передает слова Линде РИА «Новости». Ранее лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская попросила у ОБСЕ помощи для безопасного возвращения на родину. В конце прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской уголовное дело. Ее подозревают в создании и руководстве экстремистской организацией, целью которой являлся захват государственной власти. В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что спецслужбы Белоруссии перехватили разговор выехавших за пределы республики оппозиционеров, в котором Тихановская заявила, что ничего не решает. Хоккейные власти подтвердили намерение компенсировать Минску потери от переноса ЧМ 19 января 2021, 14:59 Текст: Абдулла Шакиров

Международная федерация хоккея (IIHF) решила выплатить Белоруссии денежную компенсацию в связи с переносом чемпионата мира, сообщил президент федерации Рене Фазель. «Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы. Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», – передает слова Фазеля ТАСС. Как отметил глава организации, федерация заинтересована в решении вопроса мирным путем. «Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим все, что касается финансовой части», – сказал он. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным. Белоруссия решила озвучить факты мошенничества по записи об убийстве Шеремета 19 января 2021, 13:45 Текст: Евгения Шестак

Белоруссия готова предоставить Украине доказательства мошенничества экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, который опубликовал запись с якобы обсуждением убийства журналиста Павла Шеремета, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. «Мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря. По его словам, белорусской стороне хорошо знаком Макар, поэтому в Минске «с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний», и отметили реакцию украинских коллег, которые «чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование», причем «исключительно по политическим причинам». «У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца (Макара). Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы придать их гласности... Подчеркну, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны», – заявил Глаз. Также он добавил, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года. По словам Глаза, из этих обращений «совершенно понятны все его мотивы». Ранее издание «Украинская правда» заявила о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. На записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, «записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске». Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление «позором для Украины». Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине». Нефть подешевела на опасениях вокруг спроса и предложения 18 января 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются практически на 1% на опасениях по поводу влияния коронавируса на баланс спроса и предложения на рынке. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,94% – до 54,58 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI опустилась на 0,82%, составив 51,99 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем подешевели на 0,9%, до 51,89 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Перспективы восстановления спроса на сырье ставятся под сомнение на фоне активного роста числа случаев коронавируса в мире. Многие страны ужесточают карантинные меры, вводимые с целью замедлить распространение вируса. В частности, в США за последние сутки было выявлено 198 тыс. новых случаев COVID-19, а число умерших приближается к 400 тысячам. Инвесторы также опасаются, что рост буровой активности в США может повлечь за собой увеличение предложения на рынке, поскольку компании пользуются высокими ценами на нефть. Согласно данным компании Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 15 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 13, до 373 агрегатов. Увеличение их числа продолжается уже восьмую неделю подряд. В основу учений «Запад – 2021» ляжет эскалация «вокруг условных стран» 18 января 2021, 12:36 Текст: Алина Назарова

Основой российско-белорусских стратегических учений «Запад – 2021» станет один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки «вокруг условных стран», сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. Белорусский лидер Александр Лукашенко в понедельник обсудил с министром обороны страны Виктором Хрениным детали предстоящих учений. «Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин доложил главнокомандующему Вооруженными силами (Белоруссии) замысел совместного стратегического учения «Запад – 2021». В его основу положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран», – говорится в сообщении в Telegram ведомства. «Запад – 2021» пройдет в течение семи суток – с 10 по 16 сентября – под руководством начальников генеральных штабов ВС Белоруссии и России. Учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне по предложению российской стороны. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что стратегические учения «Запад – 2021», направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре. Обычно учения проводятся один раз в два года поочередно – на территории Белоруссии они называются «Запад», в России – «Щит Союза». Цены на нефть изменились разнонаправленно на макроэкономической неопределенности 19 января 2021, 09:01 Текст: Алина Назарова

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику по основным маркам. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,49% – до 55,02 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,15% – до 52,34 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI тем временем дорожали на 0,58%, составив 52,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Во вторник на рынке нефти присутствуют противоречивые настроения. Оптимизм относительно того, что стимулы со стороны правительств поддержат мировой экономический рост и спрос на нефть, поддерживает цены. Инвесторы также с оптимизмом смотрят на спрос в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, после того как данные, опубликованные в понедельник, показали, что объем её переработки вырос на 3% в прошедшем году. Однако продолжающиеся «коронавирусные» ограничения и рост числа случаев заражения по-прежнему оказывают давление на спрос на сырье, тем самым сдерживая цены. В Минске назвали безосновательным лишение Белоруссии права на проведение ЧМ-2021 19 января 2021, 12:02 Текст: Алина Назарова

Решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным, говорится в заявлении оргкомитета по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске. «Организационный комитет по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой сожалеет о принятом безосновательном решении ИИХФ о переносе из Белоруссии этого турнира. Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов», – говорится в сообщении оргкомитета на сайте Совета министров Белоруссии. Там указали, что с момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года республика неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира и уже провела значительную работу в этом направлении. «За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших международных форумов», – добавили в Совете министров. «Мы по-прежнему верим в главенство объединяющей силы спорта и в то, что международное спортивное сообщество сможет выйти из-под влияния политических и финансовых сил, а хоккейная семья станет еще более крепкой и не будет оглядываться на политические амбиции людей, не имеющих ничего общего со спортом», – указали там. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. В то же время Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ. Белоруссия начнет производство российской вакцины от коронавируса 19 января 2021, 12:56 Текст: Алина Назарова

Минск тесно сотрудничает с Москвой для постепенного перехода на производство в Белоруссии российской вакцины от коронавируса, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, встречаясь с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым. «Ведомства (России и Белоруссии) плотно взаимодействуют. В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Белоруссии (российской вакцины)», – сказал белорусский премьер, передает ТАСС. Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая начала вакцинацию населения от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В минувшем году страна заключила первоначальный контракт на поставку 170 тыс. доз. Кроме того, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства. Кремль выразил сожаление из-за лишения Минска права на проведение ЧМ-2021 19 января 2021, 14:15 Текст: Евгения Шестак

Москва сожалеет в связи с принятым решением Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Белоруссию права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять», – цитирует ТАСС представителя Кремля. В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. В то же время Международная федерация хоккея обещала Минску компенсацию за отмену ЧМ. Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.