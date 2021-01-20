В России за сутки зарегистрировали 21,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 152 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3347, Москве – 2452, Московской области – 994. Всего в стране выявлено 3 633 952 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 027 316 человек, из них 25 290 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 597 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 67 220 человек.

Накануне, 19 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 21 734. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 582.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.