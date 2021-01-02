Валерия рассказала о рождении внучки на Новый год Актера Павла Деревянко не выпустили за границу 2 января 2021, 14:10 Текст: Ольга Никитина

Российский актер Павел Деревянко, собиравшийся вылететь за границу со старшей дочерью, не смог выехать из России из-за наличия у него неоплаченных штрафов, а также налога на автомобиль. Причем Деревянко утверждает, что информация о задолженностях стала для него сюрпризом. «Два штрафа за превышение скорости и налог на машину», – приводит его слова «Московский комсомолец». По словам актера, автомобиля у него нет уже полтора года. Деревянко сообщил также, что его дочь очень расстроилась из-за сложившейся ситуации. В апреле неоплаченные штрафы за нарушение ПДД нашли у певца Валерия Меладзе. Общая сумма задолженности у него составляла 32 тыс. рублей.

Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса 2 января 2021, 02:33

Фото: Liu Jie/Xinhua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Претендующий на должность госсекретаря Соединенных Штатов в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в прошлом получали крупные суммы от ряда компаний. Из материалов, которые Йеллен и Блинкен предоставили в управление по вопросам этики правительства США, следует, что за последние два года Йеллен выплатили суммарно более 7 млн долларов ряд крупных компаний. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google. Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Блинкен сообщил, что за последние два года ему выплатили около 1,1 млн долларов за работу в компании WestExec Advisors, которая оказывает консультационные услуги. Блинкен является одним из ее основателей. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America, компании Facebook, Uber и Boeing. Выдвинутая Байденом на должность директора нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около 55 тыс. долларов. По оценкам издания Politico, Хейнс также заплатили около 180 тыс. долларов за консультации компании Palantir. Ранее стало известно, что сын избранного президента США Хантер Байден поддерживал контакты с Блинкеном во время работы в руководстве украинской компании Burisma. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства США. Бурджанадзе заявила об «обиде Грузии на Россию» 1 января 2021, 16:52

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что некоторые политики в Грузии стремятся переложить на Россию все проблемы страны. «В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», – скзаала Бурджанадзе в беседе с «Коммерсантом». Она добавила, что действующее руководство страны пытается придерживаться курса экс-президента Михаила Саакашвили, считавшего взаимодействие с российской стороной неприемлемым. «Сейчас «Грузинская мечта» повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд «если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским. В Грузии такой ярлык чреват потерей серьезного количества избирателей - и особенно молодежи», – пояснила политик. Ранее Нино Бурджанадзе, комментируя для газеты ВЗГЛЯД заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступила за прямой диалог с Москвой, но при этом обставила его рядом условий, сказала, что «правильно, что нужно разговаривать, но важно, что подразумевают под этим власти Грузии». По мнению Бурджанадзе, власти Грузии не готовы к прорыву в отношениях с Россией. В Китае назвали «самую невыносимую» русскую закуску 1 января 2021, 20:23

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю, считает пользователь китайского портала Sohu. Автор расписал несколько традиционных для российских застолий блюд. Перевод материала приводит «ИноСМИ». Жителям России не нужны какие-то особые закуски к алкоголю, сгодится все, что есть под рукой, в том числе печеная картошка, сырой лук и даже «запах меховой шапки», считает автор. «Любимое блюдо русских к алкоголю – это соленая рыба, или как ее называют – вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба – это тоже закуска: рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят», – рассказал он своим подписчикам. Среди других традиционных закусок автор назвал холодец, колбасу, шашлык и икру. Ранее диетолог Анжелика Дюваль заявила, что на новогодние праздники на столе обязательно должны присутствовать овощи и лимон, поскольку они улучшают пищеварение. Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске 1 января 2021, 14:32

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН. Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России. Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину 1 января 2021, 17:13 Текст: Алексей Дегтярев

Крым и Донбасс могли опередить Украину в своем развитии, заявил политолог Евгений Сатановский, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призвал жителей полуострова оставаться с Украиной. «Зачем себя так ограничивать? Возвращать так возвращать. И не на час, а лет на 30, а лучше на 70. А то и на 120. Чем был Крым в 1900 году? А Донбасс? А вся остальная Украина? Да и не только она? Закарпатье, правда, тогда еще частью Австро-Венгрии было, но ему можно остаться в 80-х. Когда оно уже было Советским Союзом, а голову там еще насчет разговорных языков никто никому не морочил. Ни венграм местным. Ни румынам. Ни русским. Ни русинам. Ни всем прочим, кто там на тот момент жил. Хорошее же предложение. Подумать бы над ним киевскому начальству», – цитирует Сатановского «Царьград». Вместе с тем он отметил, что Киеву «фарш невозможно провернуть назад». «Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили» – заключил политолог. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Также ему напомнили, что в Ялте нет песчаных пляжей. Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году 1 января 2021, 20:02

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет. По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил. «Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт. По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации. Чичерина оценила требование прибыть в полицию по заявлению об экстремизме 1 января 2021, 16:40 Текст: Алексей Дегтярев

Певица Юлия Чичерина отреагировала на требование уголовного розыска приехать в отдел полиции Клина после заявления, в котором ее обвиняют в экстремизме. «Такие кадры портят имидж нашей полиции и отворачивают от себя добропорядочных людей. Но я им не по зубам. Поздравляю всех с Новым годом», – сказала Чичерина ФАН. Заявление на артистку в ОМВД по городу Клин написала этническая азербайджанка, уточняет агентство. В нем заявительница просит привлечь певицу к уголовной ответственности за ее слова об нагорнокарабахском городе Степанакерт. В соцсетях Чичерина призывала «не отдавать Степанакерт». Подавшая заявление женщина увидела в этом высказывании экстремизм. Полиция направила по месту жительства повестку, в котором говорилось, что Чичерина обязана 30 декабря прибыть в отдел полиции для дачи показаний по существу вопроса. Повестку не удалось вручить, так как певица находится в Нагорном Карабахе. Ранее Чичерина рассказывала, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ 1 января 2021, 15:47 Текст: Алексей Дегтярев

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев резко ответил на реплику шведского хоккеиста молодежной сборной страны Александра Хольца, обвинившего российскую команду в «грязной игре». «Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет. Наши парни все доказали на льду, и это главное», – цитирует депутата Sport24. Вместе с тем он пожелал шведскому спортсмену сосредоточиться на собственной карьере, и отметил, что его ждет большее будущее. Напомним, сборная России на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Российские хоккеисты вышли в четвертьфинале на команду Германии. Ранее российский хоккеист рассказывал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев. Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг 1 января 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine. Специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов. «Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус», – приводит РИА «Новости» пояснения доктора медицинских наук и клинического директора Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старшего автора исследования Авиндра Ната. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих были диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении. «Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями», – заявил ученый. При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности. Ранее сообщалось, что в России за последние сутки установлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 39 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 тыс. 80 (15,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Стало известно об увольнении главы ГИБДД Москвы 1 января 2021, 21:37

Фото: гибдд.рф

Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности, сообщил источник в правоохранительных органах. «Указом президента глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности», – приводит ТАСС слова источника. По его словам, временно исполняющим обязанности начальника управления стал полковник полиции Алексей Диокин. Напомним, 25 ноября 2019 года глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Юрия Дроганова. До этого с марта 2015 года столичную ГИБДД возглавлял Виктор Коваленко. Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы. В Японии придумали способы «борьбы» с российскими ракетами 1 января 2021, 22:10

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Читатели из Японии отреагировали на статью Kyodo об утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам. Некоторые читатели из Японии в комментариях к статье Kyodo предложили собственные методы «противодействия» российскому сверхзвуковому оружию. Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая, передает РИА «Новости». «Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!» – считает ryo. «Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех», – предложил hkd. «Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!» – написал sky. «Ну вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника», – утверждает lin. «Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы», – убежден kaz. «А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?» – поинтересовался yaa. Источники издания отметили, что борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна, так как новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений. Напомним, в конце декабря стали известны сроки начала госиспытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. В Белоруссии ввели плату за выезд из страны 1 января 2021, 14:40 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусским облсоветам депутатов разрешили брать сбор за выезд из страны, решение закреплено в законе «Об изменении Налогового кодекса». «С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Белоруссия в пунктах пропуска», – цитирует «Интерфакс» документ. Платить сбор должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения, кроме водителя. О возможности введения денежного сбора местными властями в Белоруссии на выезд за рубеж заявлял глава минфина страны Юрий Селиверстов. Отмечалось, что полученные от «налога на границу» деньги планируется направлять на «дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым для борьбы с коронавирусом». Спасавшего людей на месте ДТП фельдшера насмерть сбила машина в Подмосковье 1 января 2021, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

Оказывавший помощь пострадавшим от аварии фельдшер скорой помощи в Подмосковье скончался от другого ДТП, сообщила прокуратура Московской области. Авария произошла утром 1 января в городском округе Серпухов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные надзорного ведомства. ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем скорой помощи, который приехал на место другого дорожного происшествия. «В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи, пять человек получили травмы», – пояснили в прокуратуре. Три человека пострадали в первой аварии, их зажало в автомобиле. Во втором ДТП умер фельдшер, травмы получили инспектор ГИБДД и водитель скорой. «Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по п «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», – заключили в ведомстве. Ранее в Подмосковье сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенка госпитализировали. Летевший из США самолет столкнулся с новогодними украшениями 1 января 2021, 15:53 Текст: Алексей Дегтярев

Рейс авиакомпании Avianca, направлявшийся из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в ночь с 31 декабря на 1 января, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо. Борт столкнулся с крупным объектом, летавшим в воздухе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Aviation Herald. Очевидцы опубликовали видеозапись после посадки. На ней самолет опутали новогодние праздничные украшения. #LTIMAHORA pic.twitter.com/cELiXagAUO — Webinfomil.com (@Webinfomil) January 1, 2021 Лесной пожар перекинулся на Сочи 1 января 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло возгорание лесной подстилки, огонь перекинулся на территорию Сочи, сообщили в администрации города. Оперативные службы Туапсе и Сочи занимаются ликвидацией возгорания, площадь возгорания в лесу составила 2,5 га, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководство города. На данный момент площадь пожара в Сочи составляет 500 метров. Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что пожар возник на Новогодней елке в ночь на 1 января на родине Сталина в городе Гори.