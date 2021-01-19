Победители «Большой перемены» встретились с Дедом Морозом

Победители месяца «Делай добро!» Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – встретились с Дедом Морозом в Великом Устюге.

Путешествие стало призом месяца, посвященного волонтерству, который прошел в сообществе конкурса ВКонтакте, а также наградой победителям творческих челленджей новогодних каникул «Большой перемены».

Школьники посетили экскурсию по Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге и встретились с главным волшебником. Во время встречи ребята рассказали ему о своей волонтерской деятельности. Дед Мороз поблагодарил школьников за добровольческую работу: «Чтобы делать добрые дела не нужно ждать удобного момента. Начинать необходимо сразу и с себя», – подчеркнул он.

Участники конкурса спросили Деда Мороза, какие самые необычные встречи случались в его жизни, как он осваивает современные технологии, как ему удается все успевать и быть одновременно в нескольких местах и о чем мечтает волшебник, который сам исполняет детские мечты.

«Мечтаю я, чтобы был мир во всем мире, чтобы ни войн, ни конфликтов не было на Земле. Но одному мне это не под силу – нужно, чтобы все, и ребятишки, и взрослые, желание такое загадали», – сказал Дед Мороз детям.

Также в рамках путешествия состоялась встреча конкурсантов «Большой перемены» с детьми из Великого Устюга, перенесшими онкологические заболевания. Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Юнити» в рамках международного Арт-проекта «Скафандр»: «Нарисуй свою мечту и отправь в космос».

Победители «Большой Перемены» и дети, перенесшие онкологические заболевания, нарисовали свои мечты на скафандре, который отправится на МКС. Участники конкурса также создали открытки с добрыми пожеланиями, которые команда «Юнити» передаст детям в больнице в Вологде.

Президент благотворительного фонда «Юнити» Алена Кузьменко сообщила, что скафандр «Мечтатель» отправиться на МКС уже в феврале текущего года. «На Скафандре нарисованы мечты детей с онкологическими заболеваниями из 16 городов и 8 стран. Великий Устюг станет 17 городом творческого космического проекта. Очень символично, что земное путешествие Скафандра «Мечтатель» перед полетом в космос заканчивается на русском севере, да еще и в одном из самых волшебных мест – в вотчине Деда Мороза. Мы верим, что это еще больше увеличит силу мечты наших маленьких художников!» – рассказала Кузьменко.

Арт-проект «Cкафандр» был создан астронавтом Николь Стотт и художником Йеном Сайеном. С тех пор в космос было отправлено уже три скафандра, в том числе «Победа». Миссия проекта – привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им мужество и надежду на выздоровление.

В России организатором проекта выступило общественное движение «Юнити» при участии Госкорпорации «Роскосмос». В Великом Устюге и Вологде партнерами проекта стали конкурс Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», «Вотчина Деда Мороза», благотворительные фонды «Дари Добро» и «Хорошие Люди».