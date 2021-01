Минторг США объявил Россию и Китай враждебными государствами в сфере информационных технологий Лавров успокоил Японию по поводу военных учений России и Китая 18 января 2021, 13:38 Текст: Елизавета Булкина

Совместные военные учения России и Китая не направлены против Японии, они обеспечивают боеготовность авиации для защиты российских и китайских границ, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Что касается наших отношений с Японией, мы считаем их очень добрыми. Всегда были дружеские связи, личные симпатии российского президента и его японских коллег, премьер-министров», – передает слова министра РИА «Новости». Лавров уверен, что с премьером Японии Ёсихидэ Сугой Москва сможет установить личные контакты. «Если же говорить о военной ситуации в регионе, да, мы с КНР занимаемся совместной работой, в том числе в виде военных учений. Российско-китайские учения – далеко не что-то принципиально новое – они проходили и в сухопутном варианте несколько раз, и в формате ШОС, и в двустороннем формате. Сейчас учения были по линии воздушно-космических сил. Они не направлены против Японии, они просто призваны обеспечить боеготовность авиации, которая обеспечивает безопасность границ России и Китайской Народной Республики», – отметил глава российского МИДа. При этом, отметил министр, Япония не избежит контроля США над системами ПРО. «По ПРО японские коллеги нас заверяют, что они просто купят соответствующие системы, но будут контролировать их сами, что американцы не будут иметь отношения к управлению этими системами. При всем уважении к нашим японским друзьям это сделать невозможно. Не получится уйти от американского контроля», – заявил Лавров. Напомним, российско-китайское воздушное патрулирование ракетоносцами над Японским и Восточно-Китайским морями вызвало обеспокоенность Токио. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую цель имеет эта демонстрация военно-политического сотрудничества России и КНР.

Посетивший Россию американец объяснил силу русских 17 января 2021, 14:44

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье в журнале National Review рассказал о России во время пандемии, отметив, что россияне живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами, и в этом их сила. Тененбом посетил Россию и оказался удивлен тому, что несмотря на коронавирус, остаются открытыми торговые центры, кафе, рестораны. При этом он отметил, что повседневная жизнь в России выглядит такой, будто никакого COVID-19 на самом деле нет. По его словам, на Западе люди живут в постоянном страхе, а в России же некоторые граждане, заходя в метро, снимают маски. «Россия – это не Запад, и даже логика здесь другая», – цитирует «Московский комсомолец» журналиста. Американец рассказал, что хотел посетить службу в храме Христа Спасителя, но ему это не удалось сделать, так как массовые собрания запрещены. Вместе с тем он был удивлен, что москвичи продолжают посещать ГУМ. Тененбом также посетил Санкт-Петербург. Его впечатлили слова одного из петербуржцев: «Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму». Журналист добавил, что жители Северной столицы до сих пор помнят и чтут блокаду Ленинграда. Он обратил внимание, что в связи с карантином в городе много вывесок на зданиях о сдаче помещений в аренду, однако рестораны не пустуют, а в транспорте полно людей. По мнению Тененбома, русские живут надеждами и чувствами, а не логикой и фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», – подчеркнул он, признавшись, что начал влюбляться в Россию и русских. Этот народ очень дружелюбный и гостеприимный, считает публицист. А на улицах вполне спокойно, чего не скажешь о США. Автор рассказал, что решил посетить Россию вопреки развязанной в США кампании и нисколько не пожалел. Ранее американский военный Роберт Скейлз заявил, что автомат М-16 армии США уступает легендарному советскому АК-47. МИД прокомментировал ответ ФРГ на запрос России по Навальному 17 января 2021, 16:48

Фото: Александр Погожев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с блогером Алексеем Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы Российской Федерации. Позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим вопросом, они говорят: «Конечно, мы получили ответы от германской стороны, проблема в том, что они, как всегда, ничего не содержали по сути задаваемых вопросов», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС. При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Германии Навального привезли к самолету на черной «Ауди» с мигалками. «Также в сопровождении вторая правительственная машина и экипажи полиции», – говорится в сообщении. Отмечается, что посадка идет, часть пассажиров уже внутри, некоторые журналисты выходят в прямой эфир, однако Навальный на борт пока не поднимался. Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. ФСИН задержала Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021, 21:09

Фото: REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Находящийся в розыске Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором. В декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. На эту тему Вызовы Навального, как подчеркнули в ведомстве, в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в берлинской клинике Charitе. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. «Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока. В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. «В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались», – добавили в ведомстве. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропорт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне 18 января 2021, 02:28

Фото: Dominique A. Pineiro/US Joint Staff/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне». Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили, как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана. Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости». Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови Господь армию и Америку», – сказал Пенс. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова отреагировала на заявления Запада о задержании Навального 18 января 2021, 03:30

Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она в Facebook. Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, призвал к немедленному освобождению Навального. Схожие заявления сделали и некоторые другие западные политики и ведомства западных стран. В частности, немедленного освобождения Навального потребовал действующий госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС. Кроме того, руководители институтов ЕС выразили озабоченность в связи с задержанием Навального и призвали к его освобождению. Соответствующие заявления в течение получаса после задержания сделали глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли. Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России 17 января 2021, 18:08

Фото: Charlie Neibergall/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить. «Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС. Захарова считает, что глубинный кризис на сегодняшний день «затронул каждого американца». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самый масштабный военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она. По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Премьер Японии собрался «окончательно решить» вопрос с Курилами 18 января 2021, 08:27

Фото: YOSHIKAZU TSUNO/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов, заявил премьер-министр Есихидэ Суга. «Вопрос о северных территориях (так в Японии именуют южную часть Курил – прим. ВЗГЛЯД) не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», – цитирует ТАСС премьера. По его словам, он намерен продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ. «Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», – сказал Суга. Напомним, в правилах розыгрышей грин-карт в рамках программы Diversity Visa, опубликованных на сайте Госдепартамента США, говорится, что «лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России». Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио претендует на российские острова Южно-Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии называют эти территории северными. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Затонувший у берегов Турции сухогруз оказался украинским 17 января 2021, 16:03

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Все 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не России, как сообщалось ранее, заявил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер. «Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», – сказал Гюнер, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. Кроме того, в Российском профсоюзе моряков сообщили, что затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» снят с регистрации в России в 1997 году. «Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем «Волго-Балт 189», – отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау. При этом в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что всего на борту затонувшего судна находились 12 человек, из них двое россиян. «Владельцем судна является украинская компания», – сказали в пресс- службе, передает ТАСС. По последним данным, на борту затонувшего сухогруза были 13 человек, двое из них погибли, пятеро спасены. Ранее стало известно, что в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз. Гюнер также сообщал, что турецкие власти намерены провести спасательную операцию. Ее могут осложнить погодные условия. В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple 18 января 2021, 06:39

Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США. По мнению НКО, это нарушает условия пользования App Store. Apple при этом обвиняется «в причинении по неосторожности морального вреда», от компании требуют не только удалить Telegram, но и возместить ущерб. Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя» провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Издание пишет, что перспективы иска неясны. По закону 1996 года «о приличии в сообщении», онлайн-платформы обладают большим «иммунитетом» от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова, передает РИА «Новости». Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз. Лавров запретил Германии хамить России 18 января 2021, 12:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Министр указал, что Россия до сих пор не получила от Германии вещественных доказательств якобы отравления Навального. «Никаких вещественных доказательств, ничего про «три бутылки» какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов», – сказал Лавров. Кроме того, глава ведомства назвал отпиской ответ Германии по российским запросам по Навальному. Он потребовал от ФРГ выполнить свои обязательства и передать результаты анализов Навального, в которых якобы обнаружено боевое отравляющее вещество. «У нас с точки зрения внешнеполитического ведомства остается только один вопрос – господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество», – сказал Лавров. Глава МИД указал, что у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Навальным. «Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», – сказал Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Россия призвала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей 18 января 2021, 10:05

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва призывает Берлин принять решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности, говорится в заявлении МИД в канун 77-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как напомнили в МИД России, власти ФРГ в знак признания своей исторической ответственности за блокаду Ленинграда приняли в 2019 году решение о выделении 12 млн евро на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге, а также на создание в городе российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти. «Германское правительство на протяжении многих лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, осуществляемые по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к ФРГ. При этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают. Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия», – говорится в заявлении министерства. В МИД добавили, что в Москве неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации для поиска решения, однако германская сторона отвечала отказом. «Считаем неубедительными утверждения Берлина о невозможности индивидуальных выплат из-за опасений создания «нежелательного прецедента», после которого Германию захлестнула бы волна требований компенсаций со стороны других пострадавших и разрушенных в результате гитлеровской агрессии стран. Такая аргументация несостоятельна», – отметили в российском МИД. Российская сторона подчеркнула, что с учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера Ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности. «В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности. Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда», – заявили в ведомстве. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь («Дорога жизни»), по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Российский врач спас жизнь девочке во время полета над Атлантикой 17 января 2021, 15:34

Фото: instagram.com/2balls2

Текст: Елена Мирошниченко

Во время полета над Атлантикой врач анестезиолог-реаниматолог Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева Василий Жданов спас девочку, у которой случился анафилактический шок. Он спас шестилетнюю девочку во время полета из Кайо-Коко в Москву. Об этом поступке врач рассказал на своей странице в Instagram. В посте Жданов уточнил, что у девочки во время полета случился анафилактический шок. «Вскоре после взлета девочка пожаловалась на боль в ноге. Родители дали половину таблетки пенталгина. Через 1 час после взлета у ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка смешанного характера, сыпь на теле …, нитевидный пульс, спутанность сознания)» – написал врач. Находящийся на борту самолета Жданов оказал ребенку экстренную помощь. Он подчеркнул, понадобилось 15 минут после начала лечения, чтобы сознание девочки стало ясным. Напомним, врачи сняли с аппарата ИВЛ подростка, который был обнаружен спасателями после схода лавины под завалами на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске. Сын Рогозина заявил о выпуске ОПК России ненужной гражданской продукции 18 января 2021, 08:37

Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках программы диверсификации часто выпускают гражданскую продукцию, которая не востребована на рынке, отмечает экс-глава ПАО «Ильюшин», действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин. По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия. «Однако возможности такой диверсификации крайне ограничены. Как правило, многие предприятия руководствуются принципом: «Можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать». В итоге очень часто ресурсы тратятся на создание ненужной рынку продукции», – пишет чиновник, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества». Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки (когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика), сбыт, как правило, остается довольно умеренным. «В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств», – отмечает бывший глава «Ильюшина». В 2019 году Алексей Рогозин принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о назначении сына Дмитрия Рогозина на высокий пост. Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального 18 января 2021, 11:37

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Россию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – сказал министр, передает ТАСС. Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия обеспокоена задержанием в России Навального и призывает к его немедленному освобождению. «После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину. Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен», – заявил Маас. По его словам, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. «Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден», – подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с предполагаемым отравлением Навального. Лидеры ЕС также осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Байден решил вернуть США в Парижское соглашение в день инаугурации 17 января 2021, 21:04 Текст: Ксения Панькова

Избранный президент США Джозеф Байден намерен в день инаугурации подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, сообщил CNN со ссылкой на служебную записку Рона Клайна. Ранее Байден назначил Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома. По сведениям телекомпании, наравне с возвращением США в климатическую сделку Байден намерен также подписать ряд указов, которые отменят действие некоторых ограничений, введенных администрацией действующего президента США республиканца Дональда Трампа. В частности, демократ планирует отменить введенный Трампом 27 января 2017 года запрет на въезд в США граждан семи мусульманских стран – Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, Байден хочет расширить введенные Трампом меры по облегчению долгов студентов за обучение в вузах и ввести обязательное ношение защитных масок на территории государственных учреждений, передает ТАСС. Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января. США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джозеф Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.