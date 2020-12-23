Патрули России и Китая расшатывают доминирование США в Азии

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Каждый год в конце декабря в соцсетях происходит одно и то же. Лента расцвечивается красными флагами и звездами, в обрамлении которых на нас взирает лучший друг детей и физкультурников с богатыми усами. День рождения Вождя! Подробности...
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США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая? Подробности...
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Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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    Патрули России и Китая расшатывают доминирование США в Азии

    Шесть бомбардировщиков России и КНР патрулировали акватории Японского и Восточно-Китайского морей    23 декабря 2020, 19:25
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин, Николай Васильев

    Российско-китайское воздушное патрулирование ракетоносцами над Японским и Восточно-Китайским морями вызвало обеспокоенность Токио. Москва и Пекин говорят, что патрулирование проводилось в соответствии с положениями международного права. Но какую цель имеет эта демонстрация военно-политического сотрудничества России и КНР?

    Правительство Японии в среду выразило свое беспокойство совместным воздушным патрулированием России и Китая, состоявшимся днем ранее. «22 декабря четыре китайских и два российских бомбардировщика совершили полет над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей. В связи с этим экстренно были подняты в воздух истребители воздушных сил самообороны», - объявил генеральный секретарь (глава аппарата) кабинета министров Кацунобу Като.

    Он посетовал, что в Токио не получали никакого предупреждения о намеченных маневрах. «В связи с этим наша страна выразила обеспокоенность по дипломатическим каналам российской и китайской сторонам», - уточнил Като.

    Японское издание «Санкэй симбун» сообщило, что полет российско-китайской авиагруппы начался после 8 часов утра 22 декабря, когда четыре китайских бомбардировщика вошли в «зону идентификации воздушной обороны» (KADIZ) Южной Кореи со стороны острова Йодо в Восточно-Китайском море. Там их встречали 15 российских самолетов, два из которых прошли поблизости от островов Такэсима (префектура Симанэ, Япония).

    В Южной Корее готовы были подняться в воздух истребители, утверждает японское издание (цитата по ИноСМИ.ру) Однако в итоге корейцы так и не выявили нарушений своего воздушного пространства. Оказалось, что Пекин заранее уведомил Сеул о полете, назвав его «обыкновенными учениями». Что касается Москвы, то она вообще исходит из того, что Южная Корея установила «зону идентификации» в одностороннем порядке и не считает себя обязанной заранее сообщать Сеулу о вхождении в нее.

    Стоит отметить, что это был уже второй подобный совместный полет российских и китайских бомбардировщиков. Первый состоялся летом прошлого года и тогда в Сеуле сочли, что российские самолеты все же вторглись в южнокорейское воздушное пространство в районе острова Такэсима. Как рассказали позднее в нашем Минобороны, корейские F-16 приблизились к патрулю. При этом южнокорейские летчики не стали выходить на связь с экипажами Ту-95МС, они лишь символически провели отстрел тепловых ловушек, после чего удалились. Командующий Дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Кобылаш назвал действия южнокорейских летчиков «воздушным хулиганством». Тогда в воздух также поднимались истребители японских ВВС.

    Тем временем, в японской блогосфере новое появление российско-китайских бомбардировщиков вблизи границ Страны восходящего солнца, вызвало в среду острую реакцию, пишет в среду РИА Новости. «Японии нужно поднимать тревогу по поводу своих окраинных территорий – Хоккайдо, Кюсю», – призывал один из комментариев, оставленных на сайте «Санкэй симбун». «Если в их ряды затешется еще и Южная Корея, тогда Японии конец! Америка-сан, быстрее продавай нам современные истребители!» – просил другой блогер. «Япония в окружении!» – паниковал третий.

    «Хватит нам «перехватывать» русские истребители. Пора их сбивать!»

    – потребовал еще один читатель, хотя, судя по контексту, это был сарказм.

    Сеул в среду тоже откликнулся на патрулирование, впрочем, тон его оказался куда мягче, чем у Токио – южнокорейский МИД выразил даже не «беспокойство», а лишь «сожаление» тем, что российские и китайские военные самолеты в ходе полета входили в опознавательную зону южнокорейской ПВО.

    На упреки Токио и Сеула уже прозвучал ответ Пекина. Совместное патрулирование самолетов «было предусмотрено планами двустороннего военного сотрудничества Китая и России и не направлено против третьей стороны», – ответил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

    Чжао также напомнил, что опознавательная зона противовоздушной обороны (ПВО) не считается воздушным пространством государства и все страны пользуются там правом свободного пролета в соответствии с международным законодательством. «Китайские и российские военные самолеты строго соблюдали соответствующие положения международного права и не вторгались в воздушное пространство других государств», – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства КНР.

    Как сообщалось во вторник, Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии (НОАК) Китая провели совместное патрулирование. Полет длился 10 часов и в нем действительно участвовали шесть стратегических бомбардировщиков. От ВКС – два Ту-95мс ВКС, от ВВС НОАК – четыре «Хун-6к». Сопровождались бомбардировщики истребителями Су-35С ВКС.

    В отличие от японских, многие блогеры в России обратили внимание на другой нюанс – в сообщение нашего Минобороны указывалось, что управление бомбардировщиками вел экипаж с другого «борта», а именно – с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У, известного также как «российский Авакс».

    Как подтвердили в Минобороны России, на отдельных этапах к стратегическим ракетоносцам приближались истребители F-15 ВВС Японии. Минобороны также подчеркивало, что границы других государств не были нарушены, а мероприятие проведено в рамках плана военного сотрудничества на 2020 год и не несет угрозы третьим странам. Об успешном выполнении задач в ходе патрулирования министр обороны Сергей Шойгу лично доложил президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

    «Мы каждый год проводим совместные учения флотов. Поэтому это уже наша добрая традиция. Такое военно-политическое сотрудничество значит куда больше, чем просто психологическое воздействие на США, претендующие на военное доминирование в этом регионе», – говорит завотделом востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Москва и Пекин, по мнению эксперта, сейчас движутся к созданию совместной концепции безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

    «Речь не идет только о защите от американской угрозы. Речь – о координации усилий по отражению любых угроз, о предотвращении любой дестабилизации обстановки в Восточной и Юго-Восточной Азии, не обязательно с связанной с США. Это и противодействие террористическим угрозам, и реагирование на конфликты вокруг Тайваня и Северной Кореи», – пояснил Маслов.

    Глава Центра АСТ Руслан Пухов напоминает, что у Москвы и Пекина противоречивая совместная история: достаточно вспомнить бои на острове Даманский 1969 года. «Но сейчас наступил исключительно ценный момент отсутствия взаимных претензий. Последние пять лет отношения развиваются особенно успешно. Совместное патрулирование тому примером. Оно наверняка планировалось заранее и совпало – возможно, неслучайно, – с введением американских санкций против наших и китайских предприятий, – предположил Пухов. – Сейчас наши военно-технологические компании вместе попали под санкции. Мы не союзники, но давно существует некая неформальная клятва, благодаря которой мы, образно говоря, стоим спина к спине против агрессивного мира».

    «Первые совместные военные учения были проведены еще в 2005 году, – напомнил военный эксперт. – Потом был шпионский скандал между Китаем и Америкой, когда среди украденной китайскими шпионами информации оказались данные о предателях в нашей разведке, работавших на США, и китайцы этой информацией с нами поделились, что говорит сотрудничестве спецслужб стран, а это, как говорится, «святая святых». Потом американцы начали давить на Китай, а мы – его поддерживать. Теперь наши отношения дошли до второго совместного патрулирования».

    Но, в отличие от Маслова, Пухов не считает, что совместные воздушные учения уже стали традицией. «Вопрос совместных патрулей будет каждый раз решаться отдельно. Москва и Пекин так и не стали официальными военными союзниками, и сейчас сам факт такого союзничества сразу поставил бы вопрос, кто в нем главный. Времена «старшего брата» – Советского Союза, – прошли. Китай развивается, опережает нас и по показателям экономики, и по численности населения, – отметил Пухов. – К тому же военный союз с Китаем сразу же оттолкнет от нас, например, Индию».


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