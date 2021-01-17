|
17 января, воскресенье | Последнее обновление — 04:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
Разделы
Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны».
Подробности...
Пока большинство эмоциональных всплесков у наших казахстанских друзей было связано с Китаем. Пекин в Казахстане постоянно подозревают в скрытых поползновениях на казахстанские территории. Однако в этот раз основное внимание было привлечено к территориальным отношениям с Россией.
Подробности...
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби.
Подробности...
Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...
Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии сообщило, что отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.
Регулятор сообщил, что запрос «возвращен компании» Uniao Quimica, так как «не удовлетворяет минимальным критериям». В сообщении указывается на «отсутствие разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний». Также регулятор заявил о «вопросах, касающихся передовых методов производства». Подчеркивается, что «запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно», нужно, чтобы «такие испытания проводились в стране», передает ТАСС.
Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. Кроме того, не соблюден регламент встреч с регулятором и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, передает РИА «Новости».
15 января бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций направили в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запрос на одобрение вакцины. 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V». Отметим, что в Бразилии выявили новый, «бразильский», штамм коронавируса.
Помпео обвинил Китай в утаивании важной информации о коронавирусе
|
|
Китай продолжает скрывать сведения, требующиеся для борьбы с новым коронавирусом, заявил госсекретарь США Майк Помпео в связи с прибытием в КНР миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«Пекин сегодня продолжает удерживать жизненно важную информацию, необходимую ученым для защиты мира от этого смертоносного вируса, а также следующего», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства США ТАСС.
В связи с этим Помпео призвал Пекин обеспечить неограниченный «доступ к образцам вируса, лабораторной документации и персоналу, свидетелям и поднимавшим тревогу лицам, чтобы обеспечить достоверность итогового доклада ВОЗ». Китайскому правительству следует дать «полный и тщательный отчет о том, что произошло в Ухане», убежден госсекретарь США. По словам Помпео, «пандемии COVID-19 ( вызываемое новым коронавирусом заболевание) можно было избежать». При этом госсекретарь США выразил уверенность, что возникновение новой пандемии, берущей начало в Китае, – «лишь вопрос времени».
Помпео также потребовал, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года – «до первого установленного случая» инфицирования новым коронавирусом – заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии. Кроме того, он высказал предположение о связях этой организации с Народно-освободительной армией Китая и добивается предоставления Пекином информации об определенных видах исследований, которые велись в институте.
По словам Помпео, «любая ответственная страна пригласила бы инспекторов всемирного здравоохранения» в случае подобной вспышки заболевания «в течение дней». Между тем власти Китая «отказывались от предложений помощи» извне, заметил госсекретарь.
Напомним, в четверг группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань. Ранее американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Мясников назвал эпидемию опаснее COVID
|
|
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.
Мясников подчеркнул, что почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.
«Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением – более 20 млн человек. Такие потери никакому COVID не снились», – цитирует РИА «Новости» Мясникова.
Одним из важных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если мать ребенка во время беременности курит, или один из его родителей имеет проблемы с избыточным весом, то он будет предрасположен к ожирению на протяжении всей жизни. Еще одним фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка, является диабет у матери, считает Мясников.
Кроме того, врач рассказал, что согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни.
Санду собралась просить у ЕС вакцину от коронавируса
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
«Нам нужна финансовая и другая помощь. Хочу начать переговоры о большом пакете поддержки сельского хозяйства на пять лет, нам нужно создать проект системы ирригации. В этом году ЕС будет планировать пятилетний бюджет, и мы не должны упустить возможность получить финансирование из разных фондов», – приводит ТАСС слова Санду в эфире телеканала «РТР-Молдова».
Президент Молдавии также сообщила, что в ходе своего визита в Брюссель намерена обсудить проект регионального развития, который позволит финансировать местные администрации в Молдавии, минуя правительство, а также проведет переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Во вторник Меркель призвала сохранить в Германии жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. В прошлую субботу канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.
Алена Апина показала последнюю переписку с Грачевским
Певица Алена Апина опубликовала в соцсетях скриншот последней переписки с художественным руководителем детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, умершим в четверг на 72-м году жизни от последствий коронавируса.
Апина опубликовала скриншот переписки в Instagram.
-
«Это наша последняя переписка с Борей Грачевским! Человек-улыбка! Человек-свет! Человек-жизнь! Прощай...», – написала она.
Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Звезды эстрады и артисты прокомментировали его смерть, отметив, что мир «покидают лучшие».
Подруга Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн.
Власти Молдавии допустили возможность вакцинации жителей Приднестровья «Спутником V»
Власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V», поскольку не смогут предоставить этому региону вакцину от коронавируса, партию которой пообещала Румыния, заявила президент страны Майя Санду.
«У нас есть такая идея – пригласить медработников с левого берега, если они захотят, вакцинироваться у нас. Однако мы не можем доставить вакцину на левый берег в связи с тем, что для этого не созданы условия», – передает ТАСС заявление Санду.
Вместе с тем она сказала, что в Кишиневе не намерены препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российской вакциной, чтобы у людей был выбор.
Накануне исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелиу Чокой заявил, что Молдавия готова к запланированному на февраль началу национальной программы вакцинации от коронавируса. К этому сроку в Кишиневе ожидают получение около 200 тыс. доз, передать которые пообещал в декабре президент Румынии Клаус Йоханнис.
При этом Чокой отметил, что в Кишиневе пока не знают, будет ли это Pfizer или Moderna. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих и остального населения.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе визита в Брюссель 18-19 января намерена просить функционеров Евросоюза (ЕС) оказать республике финансовую помощь, а также провести переговоры о получении от ЕС вакцины от коронавируса.
Напомним, 30 ноября Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Направлен запрос на срочное использование «Спутника V» в Бразилии
|
|
Бразильская фармкомпания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного использования, говорится в заявлении фармпроизводителя.
«Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины «Спутник V», – приводит текст сообщения пресс-службы компании ТАСС.
«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всем мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», – подчеркивается в заявлении.
В компании также напомнили, что указанный в обращении к регулятору объем российского препарата от коронавирусной инфекции нового типа планируется поставить в Бразилию в первом квартале 2021 года. Кроме того, в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу).
Ранее в Бразилии выявили новый, «бразильский» штамм коронавируса, впервые обнаруженный министерством здравоохранения Японии 10 января.
Напомним, 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».
В России перешли к завершающему этапу испытаний тест-системы для выявления «британского» COVID
Тест-система, способная выявить «британскую» мутацию коронавируса, находится на завершающем этапе испытаний, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что «используемая технология изотермической амплификации позволяет выполнить анализ за 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, в то время как классические тесты занимают в три раза больше времени», передает ТАСС.
«Подобный набор реагентов создан впервые в мире, в настоящее время завершаются его испытания», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Тест-система была разработана Центральным научно- исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. Она способна отличить мутировавший британский штамм коронавируса от немутировавшего за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов.
Ранее ВОЗ назвала число выявивших «британский» штамм коронавируса стран.
Новый штамм коронавируса выявлен в Бразилии
|
|
Минздрав Бразилии выявил первый случай заражения коронавирусом, возбудителем в котором стал обнаруженный в Японии новый «бразильский» штамм из штата Амазонас, сообщили в ведомстве.
«Женщине (29-летней пациентке из штата Амазонас) впервые диагностировали коронавирус 24 марта 2020 года, а 30 декабря 2020 года (спустя девять месяцев) она получила второй положительный результат ПЦР-теста на COVID-19. Второй анализ показал характер мутации, сравнимый с вариантом вируса SARS-CoV-2, обнаруженный недавно Минздравом Японии, который, однако, имеет происхождение в штате Амазонас», – приводит сообщение пресс-службы Минздрава Бразилии ТАСС.
Напомним, 10 января министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило об обнаружении новой мутации коронавируса из Бразилии. В связи со сложившейся ситуации с коронавирусом и выявлением нового штамма у приезжего из Бразилии власти Японии запретили въезд гражданам всех стран и регионов мира.
Между тем 13 января в Бразилии началась вакцинация «Спутником V». Всего в РФПИ запланировали поставить в Бразилию 150 млн доз «Спутника V».
В Роспотребнадзоре рассказали о механизме защиты организма от COVID
Плавное снижение титров антител спустя несколько месяцев, после того, как человек перенес коронавирус, не говорит об отсутствии у него защиты к COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что «даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают».
Эксперты напомнили, что научные исследования в этой области продолжаются.
Ранее в центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России.
Предсказано распространение «британского» штамма коронавируса в США
|
|
В марте 2021 года «британский» штамм коронавируса, вероятно, станет наиболее распространенным в Соединенных Штатах, говорится в докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Согласно последним оценкам американских специалистов, в 15 штатах США суммарно зафиксировано 88 случаев инфицированных «британским» штаммом коронавируса. Как полагают эксперты ЦКПЗ, есть доказательства того, что указанный штамм распространяется быстрее, чем другие. Использованная ЦКПЗ модель свидетельствует о том, что число людей, заразившихся данной разновидностью, будет «стремительно расти в начале 2021 года». В докладе подчеркивается, что «британский» штамм коронавируса «станет преобладающим [в США] в марте». По оценке специалистов, это может создать «угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения». Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число жителей США, передает ТАСС.
Ранее ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года.
Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря минувшего года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Глава минздрава США подал в отставку
|
|
Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар подал в отставку в свете беспорядков в центре Вашингтона 6 января, сообщил телеканал CNN.
Азар подчеркнул, что беспорядки стали «атакой на демократическую систему» США. Азар отметил, что произошедшее угрожает «запятнать достижения» администрации действующего президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Напомним также, американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Кроме того, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря минувшего года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
В России за сутки выявили 24 тыс. случаев коронавируса
|
|
За минувшие сутки в России выявлено 24092 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24092 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них «12,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4674, Санкт-Петербурге – 3253, Московской области – 1406.
Всего в стране выявлено 3 544 623 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 936 991 человека, из них 27 311 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 590 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 65085 человек.
Накануне, 15 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 24715. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 623.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Китае за пять дней построили больницу на 1,5 тыс. палат для больных COVID-19
Китайские власти за последние пять дней создали в провинции Хэбэй специализированное медицинское учреждение на 1,5 тыс. палат для инфицированных коронавирусом нового типа, сообщают СМИ.
Новая больница находится в городе Наньгун, куда доставляют заразившихся из прилегающего региона. В ближайшие дни в Китае планируют возвести еще шесть аналогичных объектов, площадь стандартной палаты составляет 18 кв. метров. Каждая комната хорошо вентилируется и обогревается, имеет точку доступа к интернету и отдельный санузел, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Одновременно ведется строительство аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат в городе Шицзячжуан – административном центре Хэбэя.
В провинции произошла вспышка коронавируса. На данный момент в больницах региона находятся примерно 850 инфицированных – около 650 человек с температурой и кашлем, а также примерно 200 бессимптомных носителей.
Ранее Шицзячжуан решили закрыть на карантин из-за выявления 117 случаев COVID-19, 67 из которых переносились бессимптомно. Жителям запрещено покидать город: все автомобильные трассы перекрыты, автобусные, железнодорожные и авиарейсы отменены.
В Аргентину прибыла вторая партия вакцин «Спутник V»
Самолет компании Aerolineas Argentinas, который везет в Аргентину новые дозы вакцины «Спутник V», приземлился в Буэнос-Айресе.
В Буэнос-Айересе приземлился самолет с новыми дозами российской вакционы, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию, которую ведет администрация президента Аргентины.
Первые 300 тыс. доз прибыли в Аргентину в конце декабря. Этот борт привез 300 тыс. доз второго компонента вакцины. Они будут использованы для вакцинации медиков и сотрудников интенсивной терапии.
Ранее стало известно, что правительство Аргентины приобрело у РФПИ 30 млн. доз вакцины «Спутник V».
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции. 23 декабря министерство здравоохранения Аргентины выдало разрешение на экстренное применение вакцины «Спутник V». Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря. Президент страны Альберто Фернандес поблагодарил российского лидера Владимира Путина и создателей вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за поставку препарата в южноамериканскую республику.
Инфекционист предложил обязать россиян вакцинироваться через трудовой договор
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил включить пункт о вакцинации против COVID-19 в трудовой договор тех категорий граждан, которые по роду своей деятельности общаются с большим числом людей.
«В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях – пусть работает дворником, там безопасно», – сказал Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, «кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет». Он добавил, что скорбит по кончине режиссера Бориса Грачевского. «Жаль, что не провакцинировался, был бы жив», – отметил инфекционист.
Ранее президент России Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации граждан от COVID-19. Глава государства также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в пятницу, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется в понедельник, 18 января.
Напомним, Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
|
|