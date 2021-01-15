Легализацию онлайн-торговли алкоголем в России признали неактуальной

Законопроект об интернет-торговле алкоголем в России сейчас неактуален, он снят с повестки, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя. Поэтому пока, придерживаясь этой позиции, вопрос снят с повестки», – цитирует ТАСС Сазанова.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли поддержали инициативу легализовать дистанционную торговлю алкоголем. В ведомстве отметили, что в Сети действительно существует постоянный спрос на покупку спиртного, который на данный момент активно удовлетворяет нелегальный рынок.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин сказал газете ВЗГЛЯД, что легализация онлайн-продажи алкоголя существенно отразилась бы на рынке российского вина, к тому же данный сегмент просто необходимо начать регулировать.