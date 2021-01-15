Гинцбург гарантировал защиту от тяжелых случаев COVID-19 в случае прививки

Прививка гарантированно защитит человека от тяжелых случаев коронавируса и риска проникновения возбудителя в легкие, но при низком уровне антител может перенести заболевание в гриппоподобной форме, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Конечно, привитый человек будет гарантированно защищен от тяжелых случаев (коронавируса ), то есть, от возможности проникновения возбудителя в легкие. Но при низком уровне антител может, соответственно, перенести заболевание в легкой форме, в гриппоподобной», – рассказал Гинцбург, передает РИА «Новости».

Он также указал, что переболевшим коронавирусом все равно нужно вакцинироваться, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно.

«Есть официальная позиция Минздрава, изложенная в документе под названием «Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа». И там черным по белому написано, что не надо (вакцинироваться переболевшим коронавиурсом). Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо», – рассказал Гинцбург.

Он также отметил, что ориентировочный срок между перенесенным коронавиурсом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца. «Человек должен быть полностью выздоровевший, причем выздоровевший лабораторно, то есть как по норме положено – двух- или трехкратный анализ ПЦР у него должен быть отрицательный. Потом он должен просто восстановиться физически. Если на ногах перенес, а большинство все-таки, многие переносят на ногах, ПЦР отрицательный - надо идти и вакцинироваться. А если ты все-таки попал в стационар и тяжело переносил, то надо пару месяцев подождать, пока ты физически не восстановишься», – рассказал Гинцбург.

Кроме того, он высоко оценил темпы вакцинации от COVID-19, добавив, однако, что у ряда регионов есть проблемы. «Темпами идет такими, как идет, вполне очень хорошими, отличными. Другое дело, как мы все понимаем, в один день хочется провакцинировать всю страну, сразу решив все проблемы. Но этого не бывает», – рассказал Гинцбург.

Руководство страны, как министерство здравоохранения, так и другие органы, по словам специалиста, делают все возможное «как по наращиванию выпуска вакцины, так и по логистике ее распределения и использования в каждом конкретном регионе». «Большинство регионов очень сознательно подходит. Но не буду называть, в некоторых до сих пор не удосужились закупить холодильники на -20, что, как мы понимаем, не является дефицитом», – отметил Гинцбург.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.