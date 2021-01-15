Французский мотогонщик Шерпен умер от травм на «Дакаре»

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар», сообщили в команде Шерпена Heros des Belles-Motos.

Шерпен попал в аварию во время седьмого этапа «Дакара», получив серьезную травму головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.

«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность. Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга, в медицинском самолете, который доставил его в Ле Бурже (пригород Парижа – прим. ВЗГЛЯД). Реаниматолог на борту не смог ему помочь», – передает ТАСС сообщение команды.

Шерпен стал 31-м участником «Дакара», погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда. Предыдущий смертельный случай был зафиксирован в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер. «Дакар» 2020 года стал первым ралли с 2007 года, когда погибли сразу двое участников, до Стравера умер португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.