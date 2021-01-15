Байдену предрекли возвращение импичмента «бумерангом»

Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США.

«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter.

«Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп.

Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома.

Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США.

Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.

В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.