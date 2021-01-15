Байдену предрекли возвращение импичмента «бумерангом»

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15 января, пятница | Последнее обновление — 07:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о возможном срыве инаугурации Байдена
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А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить?
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Ровно 130 лет назад в Варшаве родился поэт Осип Мандельштам. Это о нем после одного из собраний Цеха поэтов Ахматова сказала: «Мандельштам, конечно, наш первый поэт». Иосиф Бродский выделял среди поэтов XX века «большую четверку»: Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Бориса Пастернака и Анну Ахматову.
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Равновесия, столь нужного сейчас для взявшего реванш американского истеблишмента, не будет. Поэтому нам, исходя из наших национальных интересов, при всех симпатиях к националистам, остается пожелать Америке только одного – любой перестройки, главное, чтобы с ускорением.
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Байдену предрекли возвращение импичмента «бумерангом»
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, допустив, что избранный глава американской администрации Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.
«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в Конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в Палате представителей, при этом они уступают демократам всего пять мест. «Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента», – заявил Пушков.
Напомним, в четверг новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
В США захотели поднять вопрос об импичменте Байдену
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Новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
«Я хочу объявить от лица американского народа, что мы должны убедиться, что наши лидеры привлекаются к ответственности, у нас не может быть президента США, который готов злоупотреблять властью своего поста и быть легко подкуплен со стороны иностранных правительств, иностранных китайских энергетических компаний, украинских энергетических компаний», – считает Грин, передает РИА «Новости».
Об этом она заявила в интервью телеканалу Newsmax, видео которого опубликовала на своей странице в Twitter.
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Ранее в среду импичмент президенту США Дональду Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил
Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий
, а участников этих событий назвал
террористами. Сам Трамп и американская администрация решительно осудили
беспорядки и штурм Капитолия.
Белый дом обнародовал обращение Трампа к американцам
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Пресс-служба Белого дома обнародовала обращение действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к американцам по поводу произошедших на прошлой неделе беспорядков на территории Конгресса США.
«Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы наблюдали на прошлой неделе. Насилию и вандализму не может быть никакого места в нашей стране, в нашем движении. «Сделать Америку вновь великой» (предвыборный лозунг кампании Трампа) – всегда означает защиту верховенства права, поддержку мужчин и женщин из правоохранительных служб, отстаивание наших самых священных традиций и ценностей. Насилие мятежников идет вразрез со всем, во что я верю, за что выступает наше движение», – приводит ТАСС текст видеообращения Трампа, опубликованного в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Twitter.
«Никто из моих настоящих сторонников никогда не поддерживал политическое насилие, не выражал неуважение к стражам правопорядка или нашему великому флагу, никто не угрожал или не нападал на граждан США. Если вы сделали что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы напали на него и нашу страну. Мы не будем с этим мириться», – подчеркнул Трамп.
Как отметил американский лидер, за последний год в США происходило много «беспорядков, актов устрашения и разрушений». «Это должно остановиться. Где бы вы ни были, справа или слева, демократы вы или республиканцы, нет никакого оправдания насилию. Америка – страна законов. Те, кто участвовал в нападениях на прошлой неделе, предстанут перед правосудием», – подчеркнул глава Белого дома.
Трамп призвал всех американцев искать пути снижения напряженности и помочь обеспечить мир в стране. «Как и все, я был шокирован и глубоко опечален этим бедствием в Конгрессе на прошлой неделе. Я хочу поблагодарить сотни миллионов потрясающих американцев, которые ответили на это спокойствием и сдержанностью. Мы преодолеем этот вызов, как мы всегда и делали», – выразил уверенность президент США.
Накануне глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил
на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США поддержала
резолюцию об импичменте действующего президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Пушков ответил Зеленскому на слова об «украинском ученом» Королеве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым».
«В чем «украинскость» Королева – загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», – написал Пушков в своем Telegram-канале. При этом сенатор отметил, что никаких научных достижений с Украиной в биографии Королева не связано.
Пушков предположил, что в Киеве руководствуются принципом: «своих мало – чужих себе припишем». «Не в первый раз уже. Нехорошо. P.S. Кстати, отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности», – добавил сенатор.
Ранее Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес...» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский».
В Киеве пообещали наказать рассказавших о коррупции семьи Байденов украинцев
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Офис президента Украины Владимира Зеленского готов сделать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, вмешивающихся в американские выборы, заявил глава офиса Андрей Ермак, комментируя санкции США против украинских граждан и организаций.
«Для ясности – независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», – передает заявление Ермака ТАСС.
Напомним, Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу».
В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
«Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео
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Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома.
Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post.
Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер.
Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден.
Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу
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«Импичмент Трампу не будет доведен до конца, но у демократов есть иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя объявленный Палатой представителей США импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
«Технически нет никакой статьи конституции США, которая запрещает вынести импичмент президенту после истечения срока его полномочий. Но в этом нет ни малейшего смысла, и сенатские республиканцы никогда не поддержат такое решение демократов. Импичмент Трампу им совершенно невыгоден. Думаю, об этом можно забыть», – сказал политолог-американист Борис Межуев.
При этом собеседник допустил создание специальной сенатской двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января. «По результатам деятельности этой комиссии может быть или вынесено уголовное обвинение президенту, или введена в действие 14-я поправка к американской конституции, третий пункт которой запрещает государственным деятелям, участвовавшим в мятежах против конституционного строя, занимать государственные посты в будущем. Такой исход, скорее всего, неизбежен, ведь главная задача демократов – не допустить, чтобы Трамп в 2024 году снова баллотировался в президенты», – объяснил политолог.
В качестве второй задачи Демократической партии Межуев назвал намерение полностью лишить Трампа поддержки республиканцев. «По задумке, трамписты должны быть вычищены из Республиканской партии, чтобы они не смогли стать самостоятельной силой. Это резко ослабит партию, от которой отвернется большинство избирателей, и в ближайшие несколько лет она едва ли сможет претендовать на какое-то соперничество с демократами», – спрогнозировал эксперт.
В целом, по словам политолога, для проведения процедуры импичмента необходимо вынесение обвинения, создание комиссии по расследованию, решение 2/3 Сената, а также подтверждение законности процесса от Верховного суда США.
«Но необходимое количество голосов в Сенате точно не наберется, ведь республиканцам не нужно заниматься глупостями и злить собственного избирателя. Уверен, что импичмент Трампу не будет доведен до конца. Но у демократов возникнет иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заключил Межуев.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел
голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала
обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента.
При этом процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия
Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим.
В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс».
КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления.
Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.
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Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа
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Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.
Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов.
Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант».
7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов.
Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
В России предсказали исчезновение Республиканской партии США
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«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января.
«Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев.
«Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог.
При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев.
Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог.
«72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев.
Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа».
Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
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Лидер республиканцев в сенате отказался проводить импичмент Трампу
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Предводитель республиканского большинства в Cенате США Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату Конгресса для проведения процедуры импичмента действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сообщило The Washington Post.
По сведениям издания, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте, передает ТАСС.
Представители Макконнелла заявили изданию, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января – самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов. Таким образом, импичмент по существу будет рассматриваться уже после истечения полномочий Трампа.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел голосование в Палате представителей.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
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Импичмент Трампу прошел голосование Палаты представителей
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Импичмент действующему президенту США Дональду Трампу прошел процедурное голосование в Палате представителей, согласно официальным результатам.
Палата представителей утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по тексту резолюции об импичменте, передает РИА «Новости».
Окончательное голосование должно пройти в 15-16 часов по местному времени (23.00–00.00 мск). Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгресса в 09.15 по местному времени (17.15 мск).
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
Конгрессмен рассказал, как готовились к смерти во время штурма Капитолия
Работники, оказавшиеся в здании Конгресса США, когда туда ворвались «бунтовщики», писали сообщения близким и прощались с ними, думая, что им не удастся выбраться живыми, заявил глава комитета внутреннего распорядка Палаты представителей Конгресса США Джордж Макговерн на слушаниях об импичменте действующего президента США Дональда Трампа.
Он назвал чудом то, что в день, когда в Капитолий ворвались «внутренние террористы», не погибло большее количество людей. «Наша страна подверглась атаке, не со стороны иностранного государства, а изнутри. Это были не протестующие, не патриоты, это предатели, внутренние террористы. И они действовали по приказу Дональда Трампа», – передает слова конгрессмена РИА «Новости».
«Когда меня и других коллег эвакуировали, никогда не забуду, что я увидел в глазах атаковавших, прямо в приемной спикера: я видел зло», – добавил Макговерн.
Он подчеркнул, что случившееся не было протестом. «Это было восстание. Хорошо организованная атака на нашу страну, которая была вдохновлена Дональдом Трампом», – сказал член палаты.
«Каждый момент, когда Трамп в Белом доме, наша нация, наша свобода в опасности. Он должен быть привлечен к ответственности за атаку на наш Капитолий, которую он организовал и вдохновил», – подчеркнул Макговерн.
Сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. Хотя Трамп осудил беспорядки, Байден обвинил его в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. В понедельник представители Демпартии США внесли в Конгресс резолюцию об отстранении Трампа от власти.
Помпео не захотели видеть в Европе
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Визит главы Госдепа Майкла Помпео в Европу отменен, так как высокопоставленные европейские официальные лица не захотели с ним встречаться, сообщают европейские дипломаты.
Источник Reuters сообщил, что перед встречей с лидерами ЕС в Брюсселе Помпео собирался посетить Люксембург, но глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн не захотел проводить с ним переговоры. МИД Люксембурга подтвердил, что встреча с Помпео была отменена, передает ТАСС.
Reuters указывает, что глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал главу американского государства Дональда Трампа «преступником» и «политическим пироманом», передает РИА «Новости».
Reuters сообщает, что на этом этапе визит в Брюссель был все еще в силе, но в последнем варианте расписания встреч не оказалось никаких запланированных переговоров с ЕС или публичных мероприятий в НАТО. По словам другого источника, союзники США из-за беспорядков в Вашингтоне оказались в замешательстве по поводу предстоящего визита.
Была анонсирована встреча Помпео с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, при этом впервые за 15 лет альянс объявил, что не будет организовывать подходы к прессе в связи с визитом. Также Помпео собирался встретиться с министром иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес. В Еврокомиссии заявили, что встреч с Помпео в ближайшие дни не планируют.
Во вторник Госдеп отменил все поездки Помпео на неделю, объяснив это необходимостью обеспечения передачи власти команде избранного президента США Джозефа Байдена.
Напомним, в Европе беспорядки и штурм сторонниками Трампа Капитолия назвали самым темным днем в истории США и попыткой государственного переворота.
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