В Тверской области без света остались более 5 тыс. человек

Из-за непогоды в Тверской области в зоне аварийного отключения электроэнергии оказались 5,3 тыс. человек, сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 191 населенном пункте Бежецкого, Кашинского, Кимрского районов (около 5,3 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей – 3,9 МВт», – приводит текст сообщения САЦ Минэнерго России ТАСС.

Из-за сильного снега и ветра с порывами до 10 м/с в распределительных сетях Тверской области в четверг днем произошли массовые аварийные отключения. По данным САЦ на 15.00, без электроснабжения оставались 156 населенных пунктов, где проживает около 3,6 тыс. человек. К 19.00 отключения были зафиксированы в домах 3,9 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. К восстановительным работам привлечено 44 бригады в составе 174 человек и 44 единиц спецтехники.

Напомним, в начале января из-за налипания мокрого снега на проводах в Псковской области без света остались более 11 тыс. человек.