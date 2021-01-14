Водитель провез полицейского на капоте в Биробиджане

Водитель иномарки в городе Биробиджан Еврейской автономной области «прокатил» на капоте сотрудника ДПС, ему грозит 10 лет колонии, сообщил Следственный комитет.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники ДПС пытаются остановить иномарку. В ролике один из полицейских, чтобы остановить злоумышленника, встал перед машиной, но та начала движение. Инспектору пришлось сесть на капот, чтобы не попасть под колеса. Видео опубликовано в паблике «Live Биробиджан» во «ВКонтакте».

Водитель за рулем не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения, он отказался подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, и решил убежать, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

Полицейский, пытавшийся остановить злоумышленника, получил перелом руки.

«Задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сообщили в СК.

Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Отмечается, что водитель был лишен прав за вождение в нетрезвом виде в декабре 2020 года, также у него есть судимости.

В апреле в Москве водитель Toyota протащил на капоте сотрудника полиции.