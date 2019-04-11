Водитель в Москве прокатил полицейского на капоте машины

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11 апреля, четверг | Последнее обновление — 21:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:«Нафтогаз» рассказал о действиях после прекращения транзита газа
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»
США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий
Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата
Санкции США довели Судан до путча
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...
Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу
Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
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Россия играет в Катаре на новой шахматной доске
Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
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Лучшие шутки Владимира Зеленского
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Джулиан Ассанж арестован британской полицией
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобусПодробности...
Опубликовано первое в истории фото черной дыры
Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему мируПодробности...
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
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