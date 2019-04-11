Водитель в Москве прокатил полицейского на капоте машины

Правоохранительные органы Москвы разыскивают водителя, который протащил на капоте сотрудника полиции.

«11 апреля 2019 года водитель, находясь за рулем автомобиля «Тойота» вблизи жилого дома по улице Генерала Белова в городе Москве, желая избежать административной ответственности, совершил наезд на сотрудника полиции и протащил его на капоте машины несколько метров, причинив последнему телесные повреждения», – говорится в сообщение Следственного управления СК России по Москве.

Уточняется, что после инцидента полицейскому оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас водитель автомобиля разыскивается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель в Саратове, уходя от погони ГИБДД, сбил одного из полицейских.