Палата представителей США начала обсуждение резолюции об отставке Трампа

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13 января, среда | Последнее обновление — 18:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Известный актер из сериала «Глухарь» умер в Москве
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Палата представителей США начала обсуждение резолюции об отставке Трампа
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Палата представителей Конгресса США приступила к обсуждению резолюции по импичменту президента страны Дональда Трампа, подготовленной демократами.
Дебаты по резолюции начались в нижней палате Конгрессе в 09.15 по местному времени (17.15 мск).Председатель процедурного комитета Палаты представителей, демократ Джеймс Макговерн на открытии дебатов заявил, что законодатели обсуждают нынешнюю «историческую меру в действительности на месте преступления», передает ТАСС.
«Нас бы тут [на этом заседании] не было, если бы не президент США [и его действия]», – считает конгрессмен. Также он обвинил Трампа в том, что тот спровоцировал «применившую насилие толпу» на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
«Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео
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Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома.
Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post.
Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер.
Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден.
Вооруженные силы США сделали заявление по поводу штурма Капитолия
Комитет начальников штабов вооруженных сил США осудил беспорядки в Вашингтоне и заявил, что Джо Байден станет 46-м главнокомандующим.
В заявлении говорится, что беспорядки в Капитолии «противоречат принципу верховенства права». Как указывает КНШ, «право на свободу слова и собраний» не означает, что можно «прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию». Беспорядки, по мнению военных, «стали прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс».
КНШ заявил, что военные «должны воплощать ценности и идеалы страны», поддерживать и защищать конституцию. Комитет заявил, что Байден «вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим». «Любые действия, направленные на срыв конституционного процесса, противоречат не только нашим традициям, ценностям и присяге, но и закону», – приводит ТАСС текст заявления.
Напомним, CNN назвала обращение КНШ «крайне редким случаем», так как комитет «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.
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Козак предсказал изменения в урегулировании в Донбассе при Байдене
В урегулировании конфликта в Донбассе «что-то должно измениться» в связи с приходом к власти в США Джо Байдена, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Он отметил, что «прогнозировать это сложно, идут различные процессы». Так, «целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы», причем «вмешивались не на стороне» Байдена. Козак сказал, что «не знает», чем «закончатся» эти процессы. Он напомнил, что Байден активно «курировал» украинское направление в администрации Барака Обамы. Козак подчеркнул, что США – «самостоятельное суверенное государство, самостоятельно осуществляет внешнюю политику», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон включил в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы – они рассказывали о коррупции семьи Байденов.
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Пенс отказался отстранять Трампа от власти
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Нельзя использовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности как «средство наказания и узурпации», заявил вице-президент США Майкл Пенс.
В письме, направленному спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призывала Пенса отстранить президента Дональда Трампа от власти по 25-й поправке, вице-президент заявил, что такие действия не соответствуют интересам и конституции США, передает РИА «Новости».
Пенс подчеркнул, что «25-я поправка не является средством наказания и узурпации», ее «задействование подобным образом создало бы ужасный прецедент». Пенс призвал Конгресс США не предпринимать шагов, которые могут еще больше разделить американское общество. Вице-президент заявил о необходимости «снизить накал и объединить страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена». Он заверил, что намерен участвовать в процессе мирной передачи власти.
Пенс отметил, что «на прошлой неделе не уступил давлению с целью выйти за рамки своих конституционных полномочий, чтобы определить итоги выборов, и теперь не уступит усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время», передает ТАСС.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
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Трамп обвинил Twitter и Facebook в расколе американского общества
Действующий президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook, заявив, что IT-гиганты и соцсети «совершают ужасную ошибку», удаляя учетные записи и посты.
«Они раскалывают [наше общество] и демонстрируют поведение, которое я предсказывал уже очень давно, однако никто не отреагировал», – приводит RT в своем Telegram слова Трампа. Он также выразил мнение, что IT-гиганты совершают «ужасную ошибку и очень плохо влияют» на США.
«Они призывают других последовать их примеру, что создает много проблем и большую опасность. Таким действиям всегда можно дать отпор. Я никогда не видел такого [народного] возмущения, как сейчас. Это ужасно», – добавил президент США.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Помпео не захотели видеть в Европе
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Визит главы Госдепа Майкла Помпео в Европу отменен, так как высокопоставленные европейские официальные лица не захотели с ним встречаться, сообщают европейские дипломаты.
Источник Reuters сообщил, что перед встречей с лидерами ЕС в Брюсселе Помпео собирался посетить Люксембург, но глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн не захотел проводить с ним переговоры. МИД Люксембурга подтвердил, что встреча с Помпео была отменена, передает ТАСС.
Reuters указывает, что глава МИД Люксембурга после беспорядков в Вашингтоне назвал главу американского государства Дональда Трампа «преступником» и «политическим пироманом», передает РИА «Новости».
Reuters сообщает, что на этом этапе визит в Брюссель был все еще в силе, но в последнем варианте расписания встреч не оказалось никаких запланированных переговоров с ЕС или публичных мероприятий в НАТО. По словам другого источника, союзники США из-за беспорядков в Вашингтоне оказались в замешательстве по поводу предстоящего визита.
Была анонсирована встреча Помпео с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду, при этом впервые за 15 лет альянс объявил, что не будет организовывать подходы к прессе в связи с визитом. Также Помпео собирался встретиться с министром иностранных и европейских дел и внешней торговли Бельгии Софи Вильмес. В Еврокомиссии заявили, что встреч с Помпео в ближайшие дни не планируют.
Во вторник Госдеп отменил все поездки Помпео на неделю, объяснив это необходимостью обеспечения передачи власти команде избранного президента США Джозефа Байдена.
Напомним, в Европе беспорядки и штурм сторонниками Трампа Капитолия назвали самым темным днем в истории США и попыткой государственного переворота.
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Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым
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Глава американского государства Дональд Трамп не верит, что его смогут лишить власти, используя 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности.
Выступая в Техасе, Трамп заявил, что отстранение по этой поправке представляет для него «нулевой риск», а готовящийся в Палате представителей импичмент назвал «самой большой и злобной фальшивкой». При этом Трамп считает, что в США «свобода слова подвергается нападению, как никогда раньше». Он осудил беспорядки в Вашингтоне 6 января и призвал к примирению: «Мы верим в уважение американской истории и традиций, а не в то, чтобы их разрушать. Мы верим в верховенство закона, не в беспорядки». По мнению Трампа, пришло время, чтобы «страна исцелилась», передает РИА «Новости».
В Техасе построили новый участок заграждений на границе с Мексикой. Трамп заявил, что нельзя «позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы снести ее». Он выразил уверенность, что администрация Джо Байдена не сможет убрать стену на границе, «никто ее не тронет». Трамп сказал, что в регионах, где стену построили, «незаконный переход границы и контрабанда наркотиков резко упали, абсолютно резко упали». Он привел примеры местностей, где статистика по незаконному переходу границы упала на 80–90%.
Тем временем New York Times пишет, что лидеры республиканцев в Палате представителей США решили не оказывать давление на членов партии в вопросе голосования по вынесению импичмента Трампу. Reuters также сообщает, что в партии не намерены давить на ее членов, чтобы они голосовали против резолюции о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25 поправки.
Демократы, имеющие большинство в Палате представителей, собираются продолжить двойную атаку с намерением отрешить Трампа от должности президента за неделю до того, как его полномочия истекут – они заявляют, что это необходимо, поскольку Трамп «продолжает представлять опасность». Демократы могут провести голосование по резолюции о 25-й поправке и планируют импичмент.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключаетвозможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. Неделю назад сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
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Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена
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Сотрудники службы безопасности Конгресса США предупредила законодателей о планируемом штурме Капитолия сторонниками действующего главы Белого дома Дональда Трампа в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщили американские СМИ.
Сенаторам рассказали о готовящихся вооруженных нападениях на здания Конгресса, Белого дома и Верховного суда, пишет The Hill.
«Они (сотрудники службы безопасности) говорили о 4 тыс. вооруженных« патриотах», которые должны окружить Капитолий и помешать любому демократу войти туда». Это должна быть организованная группа, у которой есть план, верной своему делу», – цитирует издание конгрессмена-демократа Конора Лэмба.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.
Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
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После того, как сторонник президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на Чака Норриса, актера заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне. Его менеджер опроверг участие Норриса в протестах.
Как сообщает газета New York Post, впервые фото, на котором изображен мужчина в кепке с надписью «Трамп 2020» и похожий на 80-летнего Чака Норриса человек, появилось в Instagram, однако популярным оно стало после того, как им поделились в социальной сети Twitter и подписали «Погодите, то есть мы просто не будем упоминать тот факт, что Чак Норрис был на мятеже MAGA?» (в настоящее время это сообщение удалено – прим. ВЗГЛЯД).
После того, как фотография разошлась в социальных сетях представитель актера выступил с опровержением информации о его участии в протестах в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
«Это не Чак Норрис, а его подражатель, хотя Чак намного красивее», –сообщил представитель актера, отметив, что артист остается со своей семьей в Техасе.
Сам актер также отреагировал на распространившийся в сети слух о его участии в протестах.
«Я недавно узнал, что в беспорядках в Капитолии был похожий на Чака Норриса человек. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места любому насилию. Я всегда был и буду за закон и порядок», – написал актер в Twitter.
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Напомним, на прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс.
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В Конгрессе США предложили запретить Трампу занимать государственные посты
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В Палату представителей Конгресса США внесена резолюция о запрете действующему президенту страны Дональду Трампу занимать государственные посты в будущем.
Резолюция, опубликованная на американском правительственном портале GovInfo, внесена Элеанор Холмс Нортон – законодателем без права голоса от федерального округа Колумбия. Нортон ссылается на 14-ю поправку к конституции. Третий раздел поправки запрещает занимать государственные посты тем, кто, приняв присягу, участвовал в мятеже. Документ, используя цитату из текста поправки, утверждает, что Трамп «как должностное лицо» участвовал «в мятеже или восстании против» США или «оказывал помощь или содействие врагам».
Резолюция направлена на вынесение официального «порицания» президенту США за «попытку незаконными средствами» оспорить итоги президентских выборов и «подстрекательство к мятежу». Также Трампа призывают признать победу Джо Байдена. Нортон полагает, что только порицание может «немедленно пройти» через обе палаты Конгресса и, «в отличие от импичмента, не будет задерживать повестку избранного президента Байдена в Сенате», передает ТАСС.
Отметим, что поправку приняли после Гражданской войны в США, а третий раздел нужен был, чтобы не дать деятелям Конфедерации занимать государственные посты. При том запрет может быть отмен, если за это в дальнейшем проголосуют две трети законодателей каждой палаты Конгресса. Washington Post указывает, что в поправке не прописан механизм для отстранения Трампа от должности, но ее можно использовать, чтобы помешать ему вновь занять государственный пост. Однако вопрос о ее применении должен решать суд.
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
Кроме того, сообщалось, что в среду в Палате представителей Конгресса состоится голосование по импичменту Трампа. При этом каникулы Сената завершатся за день до инаугурации избранного президента Джо Байдена, так что у сенаторов просто не будет времени на рассмотрение этого вопроса.
Контрразведка США призвала наказать силовиков за беспорядки в Капитолии
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За беспорядки в Капитолии нужно привлечь к ответственности многих представителей правоохранительных органов и других ведомств, занимающихся обеспечением безопасности, заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.
По его словам, «расследование будет долгим и тщательным», передает ТАСС.
И.о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин сообщил, что спецслужбы выясняют, имелся ли у демонстрантов, вторгшихся 6 января в Конгресс США, единый командный центр. К проблеме относятся как к «значительной международной антитеррористической или контрразведывательной операции», изучаются «финансы, документация о поездках, документация о коммуникациях». Шервин заверил, что не «пожалеют никаких ресурсов ФБР и органов прокуратуры». Он не исключил, что количество открытых дел в ближайшее время достигнет нескольких сотен, «уже предъявили обвинения по 70 делам». 170 человек опознаны в качестве участников штурма Капитолия.
«Некоторые обвинения – по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы, – приводит его слова РИА «Новости». – Если вы вошли на территорию (Капитолия) или вы разместили взрывное устройство, вас найдут». Он сообщил, что на двух самодельных бомбах, обнаруженных у Капитолия в день беспорядков, были таймеры, они также были оборудованы детонаторами. Шервин заявил, что не известно, «почему они не взорвались».
Замглавы регионального отделения ФБР в округе Колумбия Стивен Д'Антуоно подтвердил, что изучается в том числе версия возможного стремления участников штурма Капитолия к захвату заложников. За шесть дней «открыть более 160 дел, и это лишь вершина айсберга». Он заявил, что «у ФБР долгая память и длинные руки». «Даже если вы покинули округ Колумбия, агенты ФБР из наших региональных отделений уже стучатся в ваши двери, если выяснилось, что вы были участниками незаконных действий на Капитолийском холме», – сказал Д'Антуоно, добавив, что ФБР получило от общественности более 100 тыс. электронных файлов в ходе расследования беспорядков.
Д'Антуоно заявил, что рассматривается возможность введения запрета на пользование воздушным транспортом в отношении тех американских граждан, которые принимали участие во вторжении в Капитолий. Такую идею выдвинул ранее лидер демократической фракции Сената США Чак Шумер.
Тем временем Washigton Post со ссылкой на внутренний документ пишет, что представительство ФБР в Виргинии за день до беспорядков в Капитолии предупреждало о том, что некие экстремисты планируют приехать в столицу США для организации там насилия и «войны». Другой источник газеты отметил, что эти данные не были проверены и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не владело информацией о личностях тех, кто делал эти заявления в Сети.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и другие члены КНШ готовят обращение ко всем американским военнослужащим по поводу событий, разыгравшихся вокруг здания Конгресса США 6 января. CNN назвала такое обращение «крайне редким случаем», так как КНШ «стремится держаться в стороне от всего, что может иметь признаки политической деятельности». Ожидается, что в обращении военных призовут «поддерживать и защищать конституцию и отвергнуть экстремизм».
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
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Австрийский министр осудила самоуправство соцсетей
Соцсети не должны «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение», заявила австрийский министр по делам Европы и конституции Каролине Эдтштадлер.
Эдтштадлер подчеркнула, что не выступает в защиту президента США Дональда Трампа, но осуждает удаление аккаунтов в соцсетях, поскольку демократия должна давать возможность высказывать критику и «разные мнения». По ее словам, «нельзя перекладывать на концерны» вопрос о блокировке «отдельных аккаунтов».
Ее спросили, следует ли отменить блокировку аккаунтов Трампа. Эдтштадлер заявила о необходимости «провести проверку». Как заявила министр, «если концерн, который, скажем, выступает в роли пятой власти в государстве, принимает такое решение, тогда это решение должно быть понятное и прозрачное», передает ТАСС.
По словам Эдтштадлер, австрийские власти вынудили соцсети брать на себя ответственность и удалять только уголовно наказуемые комментарии. Интернет-платформы, по ее мнению, не могут «самостоятельно решать, кому разрешено высказывать собственное мнение».
Напомним, Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт Трампа заблокировали Twitch и Snapchat. Позднее Twitter объявил о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа.
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YouTube заморозил аккаунт Трампа
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Видеохостинг YouTube запретил на семь дней аккаунту действующего президента США Дональда Трампа загружать новые видео и вести трансляции.
«После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию», – говорится в заявлении YouTube, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.
Отмечается, что каналу запрещается загружать видео сроком на семь дней, при этом данный бан может быть расширен на больший срок. Также на канале Трампа отключены комментарии из-за возможного риска провокации насилия.
Напомним, Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram. Аналогичный запрет для республиканца ввел Twitter. Аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Подобное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это республиканец обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Трамп оценил свою речь на митинге перед беспорядками в Капитолии
Действующий президент США Дональд Трамп назвал свою речь на митинге перед зданием Конгресса 6 января полностью допустимой. По его словам, это было подтверждено экспертизой.
«Если вы посмотрите на то, что говорили другие люди, политики высокого уровня, по поводу беспорядков летом, ужасных беспорядков в Портленде, Сиэтле и других местах, то вы увидите, что реальная проблема заключалась в том, что говорили они. Но моя речь, мои слова, мое последнее высказывание, последнее предложение – все это было изучено, и все пришли к выводу, что это было полностью уместно», – передает ТАСС слова Трампа.
На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.
В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.
При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.
Конгресс США потребовал от Пенса отстранить Трампа от власти
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от власти, от которого Пенс заранее отказался.
За резолюцию проголосовало 223 депутатов, против были 205. Лишь один республиканец проголосовал за резолюцию. Ни один демократ не проголосовал против, передает РИА «Новости».
Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) призывала Пенса отреагировать на данную резолюцию в течение 24 часов после ее одобрения. Однако вице-президент уже заявил о своем отказе выполнять такую резолюцию незадолго до начала голосования, передает ТАСС.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.
Автором резолюции стал конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который в тексте документа призвал вице-президента «немедленно использовать свои полномочия в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки <...>, чтобы объявить то, что очевидно для шокированной страны: президент не может исполнять свои обязанности». Пенса также призывают принять на себя «полномочия и обязанности и.о. президента».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что вице-президент США Майк Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку к конституции США о неспособности президента исполнять обязанности, но Bloomberg опроверг эту информацию. Трамп счел риск потерять власть по 25-й поправке к конституции США нулевым.
Ранее в среду Пенс отказался отстранять Трампа от власти.
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